YKS TERCİH EKRANI 2024: YKS tercihleri başladı! Tercihler nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. Tercih listelerini hazırlayan milyonlarca üniversite adayının beklendiği gün geldi. Adaylar, "YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor", "YKS tercih ekranı açıldı mı" sorularının yanıtlarını arama motorlarında sorguluyor. Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adaylar tercihlerini 2 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.

2024-YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Öte yandan daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri ne zaman bitecek?

YKS tercihleri, bugün (25 Temmuz 2024 Perşembe) başladı ve 2 Ağustos 2024 Cuma günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

YKS tercih hakkı kaç tane?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.