YÖK'ten 'istifası istenen dekan' için açıklama

26 Mayıs 2018

YÖK Başkanı Yekta Saraç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yaptığı ziyaret sonrası istifası istenen dekan ile ilgili açıklamada bulundu.

CNN Türk'te konuşan YÖK Başkanı, "Siyasi bir ziyaret oldu. Siyasi bir figür gelebilir, ziyaret edebilir. Orası bir fakülte bahçelerinde, siyasi propagandaya nasıl bakmalıyız. CHP'nin yöneticileri de siyasetçiler tarafından fakülte bahçesinde propaganda yapılmasına olumlu bakmaz. Bahçedeki hocalar ve öğrencilerin birinci vasfı öğrencilik ve hocalık, seçmenlik değil. Fakülte bahçesinde siyasi propagandayı nasıl yönetmeliyiz? Bu mesele ziyaret meselesi değil. Muhtelif partilerin ziyaretlerine açığız. Bu süreçlerin doğru yönetilmesi lazım idareciler tarafından. Sayın rektör bize iletti, biz de doğru olduğunu düşünmedik. CHP dışında bir parti daha üniversiteye başvurdu, biz de bunun uygun olmadığını söyledik. Muhalefet partisi değildi. Dekan hakkında işlem yapılmadı" ifadelerini kullandı.