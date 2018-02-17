İKMİB'de yönetimin adayı Pelister oldu

17 Şubat 2018

SERCAN AKINCI

İSTANBUL- İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde (İKMİB) mevcut yönetimin başkan adayı Beta Kimya'nın sahibi Adil Pelister olacak. Daha önce Fırat Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demir'in üstünde uzlaşıldığı, fakat daha sonra Demir'in aday olmaktan vazgeçtiği konuşuluyor.

Hem ihracatçı birlikleri hem de oda ve borsalarda seçimler yaklaşıyor. Seçimlerin en hareketli geçmesi beklenen sektörü ise kimya. İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) adaylığını açıklayan 2 isim de kimya sektöründen. İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ve TEBPLAST'ın sahibi Abdullah Teber aynı komitede yarışacak. İKMİB'deki başkanlık yarışı da bu süreci etkileyecek. Bu birlik de 2 listenin yarışına sahne olacak.

Başkanlıkta Galatasaray etkisi

Bilindiği üzere İKMİB yönetiminin başkan adaylığı için üstünde ilk ulaştığı isim Tayfun Demir Galatasaray'ın Yönetim Kurulu Üyesi'ydi. Demir, 2015 yılında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından bu görevinden istifa etmişti. Yeni belirlendiği konuşulan başkan adayı Adil Pelister de Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (GSYİAD) başkan yardımcısı.

Başkan adaylığını açıklayan Yavuz Eroğlu ise Galatasaray'ın yöneticisi olmasa da bir Galatasaray taraftarı.

Toplantıyla duyurulacak

Geçtiğimiz hafta PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu Çırağan Sarayı'nda düzenlediği bir basın toplantısıyla İKMİB başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı. Mevcut yönetime muhalif olan Eroğlu, iddialı olduğunu her ortamda dile getiriyordu.

Mevcut yönetim ise yaptığı istişareler sonucunda Fırat Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demir'in İKMİB başkan adayı olmasına karar vermişti. Demir'in ise yakın zamanda aldığı bir kararla başkan adayı olmaktan vazgeçtiği ifade edildi. Bunun üstüne yeni bir isim arayışına başlayan İKMİB yönetimi BETA Kimya'nın sahibi Adil Pelister üstünde uzlaşmaya vardığı kaydediliyor. Pelister'in adaylığı gelecek hafta düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurulacağı da gelen bilgiler arasında. Mevcut Başkan Murat Akyüz görev süresi dolduğu için tekrar başkan adayı olamıyor. Akyüz'ün, Adil Pelister'in listesinde yer alması bekleniyor.



