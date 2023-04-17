2 haftada yatırım için 3 milyar dolarlık talep
Güneş ve rüzgâr enerjisi depolama yatırımlarına iş dünyası büyük talep gösterdi. 19 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ikincil mevzuat değişikliklerinin ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK), depolamalı elektrik üretimi kapsamında başvuruları almaya başladı. Bu kapsamda depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcılar ‘kuracakları depolama kapasitesi kadar’ rüzgâr ve güneş enerjisi santrali kurmak için Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından herhangi bir yarışma yapılmaksızın EPDK'ye ön lisans başvurusunda bulunabiliyor.
“Gelinen nokta gurur verici”
Depolamalı RES-GES yatırım taleplerinin lisans süreci ve EPDK’nın bu alandaki çalışmaları ile değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı RES-GES başvuruları kapsamında EPDK’ya 221 bin MW kurulu gücünde başvuru yapıldığını açıkladı.
Yılmaz, “Bu rakam elektriksel gücü ifade ediyor. Mekanik olarak -yani sahada kurulum ve yatırım talebi olarak- başvuru rakamı 252 bin MW’ı aşmış durumda. Bu rakam bugün sahip olduğumuz kurulu gücün nerdeyse 2.5 katı.
Bu başvuruların yaklaşık 113 bin 630 MW’ı RES, 139 bin MW’ı GES yatırımları. Sektörümüzün geldiği nokta açısından gerçekten gurur verici bir tablo ile karşı karşıyayız” dedi. TEİAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinden alınan bağlantı görüşleri kapsamında, 403 adet proje için yaklaşık 26 bin 500 MW’lık bir kapasite tahsis edildiğini açıklayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yapılacak yan sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla birlikte sahaya 40-45 milyar dolar düzeyinde yatırımın yansımasının beklendiğini vurguladı. Perşembe günü yapılan kurul toplantısında 6 adet ve toplamda 658 MW kurulu gücündeki depolamalı RES-GES için ön lisans verilmesine karar verildiğini belirten Yılmaz iki haftada verilen ön lisans kurulu güç toplamının 1.400 MW’ı aştığını bunun sahada yaklaşık 3 milyar dolar düzeyinde yatırım anlamına geldiğini kaydetti.
Verilen ön lisansların Türkiye enerji sektörünün yatırım iştahını ve rekabetçi yapısını göstermesi açısından çok kıymetli olduğuna dikkat çeken EPDK Başkanı, “Yatırım rakamı hafta hafta katlanarak artacak ve 3-6 ayda inşallah sahada yansımalarını göreceğiz” dedi.
“Küresel enerji devi olacağız”
Mustafa Yılmaz, sektörün ortaya koyduğu yatırım heyecanına kurum olarak aynı şevkle cevap verdiklerini dile getirdi. Yılmaz şunları kaydetti:” “Hedefimiz belli: ülkemiz en kısa sürede bir enerji ticaret merkezi olacak. Bunu başaracak potansiyelimiz de insan gücümüz de var. Elektrikte de üzerimize düşeni yapacak, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan azami düzeyde yararlanacağız. Ke kamu ve özel sektör iş birliği ile Türkiye’yi enerji alanında küresel bir enerji devi haline getireceğimize yürekten inanıyorum."