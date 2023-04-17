2 haftada yatırım için 3 milyar dolarlık talep

Güneş ve rüzgâr ener­jisi depolama yatı­rımlarına iş dün­yası büyük talep gösterdi. 19 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ikin­cil mevzuat değişiklikleri­nin ardından Enerji Piyasa­sı Düzenleme Kurumu’na (EPDK), depolamalı elekt­rik üretimi kapsamında baş­vuruları almaya başladı. Bu kapsamda depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatı­rımcılar ‘kuracakları depo­lama kapasitesi kadar’ rüz­gâr ve güneş enerjisi santrali kurmak için Türkiye Elekt­rik İletim AŞ tarafından her­hangi bir yarışma yapılmak­sızın EPDK'ye ön lisans baş­vurusunda bulunabiliyor.

“Gelinen nokta gurur verici”

Depolamalı RES-GES ya­tırım taleplerinin lisans sü­reci ve EPDK’nın bu alandaki çalışmaları ile değerlendir­melerde bulunan EPDK Baş­kanı Mustafa Yılmaz, depo­lamalı RES-GES başvurula­rı kapsamında EPDK’ya 221 bin MW kurulu gücünde baş­vuru yapıldığını açıkladı.

Yıl­maz, “Bu rakam elektriksel gücü ifade ediyor. Mekanik olarak -yani sahada kurulum ve yatırım talebi olarak- baş­vuru rakamı 252 bin MW’ı aşmış durum­da. Bu rakam bu­gün sahip oldu­ğumuz kurulu gücün nerdeyse 2.5 katı.

Bu baş­vuruların yakla­şık 113 bin 630 MW’ı RES, 139 bin MW’ı GES yatırımları. Sektörümüzün geldiği nok­ta açısından gerçekten gurur verici bir tablo ile karşı kar­şıyayız” dedi. TEİAŞ ve ilgi­li dağıtım şirketlerinden alı­nan bağlantı görüşleri kap­samında, 403 adet proje için yaklaşık 26 bin 500 MW’lık bir kapasite tahsis edildiği­ni açıklayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yapılacak yan sanayi ve teknoloji ya­tırımlarıyla birlikte sahaya 40-45 milyar dolar düzeyin­de yatırımın yansımasının beklendiğini vurguladı. Per­şembe günü ya­pılan kurul top­lantısında 6 adet ve toplamda 658 MW kurulu gü­cündeki depola­malı RES-GES için ön lisans ve­rilmesine karar verildiğini belirten Yılmaz iki haftada verilen ön lisans kurulu güç toplamının 1.400 MW’ı aştığını bunun sahada yaklaşık 3 milyar dolar düze­yinde yatırım anlamına gel­diğini kaydetti.

Verilen ön li­sansların Türkiye enerji sek­törünün yatırım iştahını ve rekabetçi yapısını gösterme­si açısından çok kıymetli ol­duğuna dikkat çeken EPDK Başkanı, “Yatırım rakamı hafta hafta katlanarak arta­cak ve 3-6 ayda inşallah sa­hada yansımalarını görece­ğiz” dedi.

“Küresel enerji devi olacağız”

Mustafa Yılmaz, sektörün ortaya koyduğu yatırım heyecanına kurum olarak aynı şevkle cevap verdiklerini dile getirdi. Yılmaz şunları kaydetti:” “Hedefimiz belli: ülkemiz en kısa sürede bir enerji ticaret merkezi olacak. Bunu başaracak potansiyelimiz de insan gücümüz de var. Elektrikte de üzerimize düşeni yapacak, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan azami düzeyde yararlanacağız. Ke kamu ve özel sektör iş birliği ile Türkiye’yi enerji alanında küresel bir enerji devi haline getireceğimize yürekten inanıyorum."