2024 yılı için yatırım temaları: Emtia

Yeni yıla çok yaklaştığımız bu dönemde, ABD enflasyonuna ve Fed faiz politikasına ilişkin son dönem veri/haber akışı ile birlikte yeni yılda riskli varlıklara dair beklentiler de olumlu yöne doğru evrildi. Bu beklentiler çerçevesinde 2024’e ilişkin öngörülerin de yayınlanmaya başladığını görüyoruz.

Bu yazıda uluslararası ekonomi yayını The Economist’in her yıl öncesinde yayınladığı ve bir sonraki yıla ilişkin öngörülerini paylaştığı The World Ahead ‘in 2024 yılına ilişkin sayısında yer alan emtia piyasalarına dair değerlendirmeleri özetleyip, bu çerçevede yatırım yapılabilecek fon içeriklerini analiz ettim. Emtiada yükseliş için global büyümenin önemi büyük, özellikle en büyük emtia ithalatçısı Çin’in büyüme performansı çok belirleyici olduğunu değerlendirmeye katmak gerekiyor.

Genel kapsamdaki beklentilere ek olarak The Economist’in öne çıkmasını beklediği 3 emtia mevcut; ham petrol, bakır/uranyum ve tahıl. Ham petrole baktığımızda çoğu analistin dünya büyümesinde yavaşlama beklentisi çerçevesinde 80 dolar seviyesi etrafında şekillenen bir petrol fiyatı görüyoruz.

The Economist, Suudilerin arz kesintisine gitmesi sonucunu doğurabileceği ve İran’ın yaptırımlar ve taşıma problemleri ile birlikte arz kaynaklı fiyatın yükselebileceği görüşünü belirtiyor. Bu nedenle özellikle OPEC toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlar petrolün seyrini belirleyecektir. Endüstriyel metaller tarafında yeşil enerji dönüşümünün belirleyici olacağı The Economist tarafında dile getiriliyor.

Solar paneller, rüzgar enerjisi türbinleri ve bataryalar için yeşil metal olarak adlandırılan bakır, kobalt, lityuma olan talebin canlı olacağı öngörüsü paylaşılıyor. Bununla birlikte kobalt ve lityum tarafında arzın yeterli olduğu, bakır tarafında ise fiyatların baskılandığı görüşü belirtiliyor.

Uranyum tarafında ise nükleer enerjinin kullanımının yaygınlaşacağı öngörüsü ile 2024 yılında canlanma beklentisi hakim. Son olarak tarım emtia tarafında tahıla ilişkin pozitif beklenti mevcut. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan tahıl fiyatları, tahıl koridoru ile tekrar gerilemişti. Yine de Ukrayna’nın optimum kapasitesinden %35 aşağıda tahıl ihracatı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

İklim değişikliği ve tansiyonun bölgede artma ihtimali ile tekrar tahılda yükseliş olabileceği The Economist tarafından dile getiriliyor. Tüm bu değerlendirme kapsamında emtiaya yatırım için fonlar alternatif sunuyor. Şu an TEFAS’a açık olarak 8 adet emtia içerikli fon mevcut. Bunlardan 4 tanesi serbest fon olarak kurulmuşken, diğer 4ü fon sepeti fonu olarak konumlanıyor.

Emtia içerikli fonlar içinde son portföy dağılım raporuna göre The Economist’in öngörülerine en yakın varlık dağılımını barındıran Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu - GBZ olarak karşımıza çıkıyor. Bu fon içinde %40 oranında petrole dayalı borsa yatırım fonları ve kalan kısımda tarım emtia (%12), bakır (%8), altın (%17) gümüş (%8) ve uranyum (%11) yer alıyor. Emtia temalı fonlar içinde ilk olan İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu - TGE, 1,1 milyar TL’yi aşan büyüklüğü ile aynı zamanda en büyük emtia fonu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu fon içeriğinde %20’ye yakın petrol, %20 doğal gaz, geri kalan kısımda çinko, alüminyum, bakır gibi endüstriyel metaller ve altın/gümüş yer alıyor. Geniş bir içerikte emtiaya yatırımı sağladığını söyleyebiliriz.

Bu fonlara ek olarak Ziraat Portföy ve QNBFinans Portföy emtia fonları sırasıyla ZCN ve OVD fon kodlarıyla işlem görüyor. Petrol içeriği olarak bakıldığında Ziraat Portföy ZCN’de toplam portföyün %33’ü genel emtia, %29 altın, %11 gümüş ve %14’ü petrole dayalı varlıkları görüyoruz.

QNB Finans Portföy OVD’de ise genel olarak emtia borsa yatırım fonları ve altın/gümüş göze çarpıyor. Emtia yatırımı için de fonlar oldukça değerli, hem çeşitlendirme hem de maliyet tarafında, tekil emtia yatırımına göre avantaj sağlıyor. 2024 yılına dair portföyleri oluştururken bu fonları da değerlendirmekte fayda var.