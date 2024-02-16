Yabancı fonlarda teknoloji dışı alternatifler

Yurt dışı hisse içerikli fonlarda geçen yılın Kasım ayından beri teknoloji/yapay zeka/ robotik ve çip teknolojileri rüzgarı esiyor. ABD hisse endeksleri ise teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yükselişini sürdürüyor.

Özellikle çip teknolojileri tarafında TSM, AMD ve Nvidia’nın başı çektiğini görüyoruz. Yapay zeka alanında gelişmeler ve kullanım alanlarının artması veri işleme tarafında kaynak gerektirdiğinden, çip/bulut teknolojisi üzerine çalışan şirketlerin getirilerinde beklenti yüksek, bu da hisse fiyatına olumlu yansıyor.

Bu dönemde Nvidia’nın Amazon ve Google’ın piyasa değerini geçtiğini görmek şaşırtıcı değil. Bu pozitif seyrin makro ölçekte destekleyicisi ABD ekonomisinde yumuşak iniş (ekonomik küçülme olmadan enflasyonda düşüş) beklentisinin güç kazanması oldu. Yıl başlangıcı ile birlikte Fed yetkililerinin söylemleri ve enflasyonda savaşın kazanılmadığını işaret eden veriler ile birlikte pozitif havanın yerini temkinli iyimserliğe bıraktığını görüyoruz.

Bu da piyasalardaki coşkuyu ve hep yukarı gideceğiz düşüncesini yatıştırdı. Temkinli iyimserlik kapsamında yurt dışı hisselere yatırım yapan fonlarda tema anlamın da çeşitlenmeye gitmek önemli. Teknoloji teması yılbaşından itibaren ortalamada %12,5 getiri ile tematik fonlarda lider. İlk sıralara Metaverse/Dijital Yaşam temasındaki fon %26, ikinci sırada ise Siber Güvenlik temalı fon %22 yılbaşından itibaren getiriye sahip.

Sonraki sıralarda turizm/seyahat ve taşımacılık temalarını görüyoruz ki bu da Kızıldeniz’deki gelişmeler çerçevesinde normal görünüyor. Yılbaşından itibaren getirilerde daha gerilerde kalan temalar, emtia, sürdürülebilirlik ve sağlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu temalardaki ortalama getiriler, sürdürülebilirlik ve sağlık için %5-7 arasında, emtia için tarımda %1,5, enerji ve metallerde ise -%0,5 şeklinde gerçekleşmiş.

Emtiadaki seyir Çin ekonomisi ve global büyüme kaynaklı olarak dalgalanma gösterebilir, ancak tarım emtia iklim değişikliği ve gıda fiyatlarındaki baskı ile daha fazla potansiyel içeriyor. Sağlık genel olarak defansif bir tema olarak genelde nitelendiriliyor. Son dönemde ilaç şirketleri ve yapay zekanın medikal teknolojilerde kullanımı ile daha atak bir yapıya da büründüğünü görüyoruz.

O nedenle sağlık içerikli fonlar da teknolojinin yanında portföy riskini dengelemek için değerlendirilebilir. Yabancı hisse senetlerinin de BIST100 gibi riskli ürünler olduğunu ve dışarıdaki havanın verilere bağlı olarak çok hızlı değişebildiğini söylemekte fayda var. Makro perspektifte ABD enflasyonunun kalıcılığına işaret eden ve faiz indirimlerini öteleyen her veri, ABD hisse endekslerinde volatilite yaratacaktır.

Bu nedenle kısa vadede yüksek kazanç beklentisiyle bu fonları değerlendirmemek gerekiyor. Bu fonlara yatırım yaparken uzun vadede birikim bakış açısıyla hareket etmek ve fonun içeriğinde yer alan ürünlere dair makro gelişmeleri takip etmek önemli. Yabancı fonlarda bu kadar çok alternatif varken tek tema tek fon yatırımı her zaman riskli, farklı temalara farklı fonlar üzerinden yatırım daha doğru olacaktır.