Fonlarda stopaj avantajı için son günler
Bazı yatırım fonlarında alım-satım kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 7,5 stopaj oranı ağustos ayıyla birlikte (düzenleme uzatılmazsa) yüzde 10’a yükselecek. 31 Temmuz’a kadar fon yatırımı yapan tüm yatırımcılar stopaj avantajından yararlanmaya devam edecek.
Temmuz ayı sonuna yaklaştığımız bu günlerde, yatırım fonlarıyla ilgili önemli bir avantajın da sonuna yaklaşıyoruz. Eğer uzatılmazsa, bazı yatırım fonlarında alım-satım kazancı üzerinden hesaplanan stopajın %7,5 olmasını kapsayan düzenleme 31.07.2024 itibarıyla sona erecek. TL enstrümanların özendirilmesi kapsamında uygulamaya alınan stopaj avantajı fonlara yatırımcı ilgisinin artmasında çok önemli bir rol üstlendi ve amacına uygun bir şekilde TL enstrümanlara girişlerin arttığını değerlendirmek mümkün.
Fonlarda stopaj oranları
Stopaj avantajından bahsetmeden önce fonlardaki stopaj konusuna değinelim. Aslında oldukça basit bir vergilendirme mantığı var. Fonlarda alım-satımdan elde edilen kazançlar üzerinden %10 stopaj kaynağında kesiliyor ve devlete ödeniyor. Yani 1000 TL fon aldınız, 1100 TL olarak sattınız diyelim. 100 TL kazanç üzerinden %10 - 10 TL kaynağında kesiliyor ve hesabınıza 1090 TL aktarılıyor. Yazının konusunu oluşturan stopaj avantajı ise bu %10’luk stopajı bazı fonlar için %7,5’a indiriyor.
Stopaj avantajının kapsamı
Sürecin başlangıcına baktığımızda 23.12.2020 tarihine dönüyoruz, bu tarih önemli çünkü bu tarihten öncesi veya sonrasında fonun alınmış olması da stopaj hesaplamalarını etkiliyor. Bu tarihte yayınlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre bazı fonlarda alım/satım kazancı üzerinden alınan stopaj %10’dan %0’a çekildi.
30.04.2024 tarihinde alınan ve bu tarihten sonra alınan fonlar için geçerli kararla ise %0 stopajlı fonların stopaj oranının %7,5’a çekildiğini takip ettik. Stopaj avantajının çerçevesi; eurobond, değişken, karma, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanlarında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç olarak tanımlanıyor. Belirtilen kümenin dışında kalan fonlarda stopaj 30.04.2024 öncesinde alınanlar için %0, 01.05.2024-31.07.2024 tarihleri arasında alınanlar için %7,5 olarak uygulanıyor.
İşte tam bu noktada soru işaretlerini görüyoruz, düzenleme stopaj avantajına tabi olmayan fon türlerini tanımladığı için hangileri dahil onu yatırımcının bulması ve/veya yatırım kuruluşlarından öğrenmesi gerekiyor. Bu da alım/satım tarafında stopaja tabi mi değil mi tartışmasını yaratıyor. Düzenlemeyi tersten yorumladığımızda, stopaj avantajına tabi olan fonları şu şekilde söyleyebiliriz;
-Para Piyasası
-Borçlanma Araçları (Kısa/Orta/Uzun/Özel Sektör) - Unvanında Eurobond ve Yabancı ifadesi geçenler hariç
-Fon Sepeti - Unvanında Yabancı ifadesi geçen hariç
-Kıymetli Madenler
-Katılım - Döviz Kira Sertifikaları Hariç
Bu fonlarda 30.04.2024 tarihine kadar alınanların satışından elde edilen kazançlar gerçek kişilerde %0 stopaj oranına tabi olacak. 01.05.2024- 31.07.2024 tarihinde alınan bu fonlardan elde edilen kazançlar ise %7,5 stopaja tabi. Burada önemli bir diğer nokta da fonlar eğer 31.07.2024 tarihi itibarıyla hesapta olursa, düzenleme sona erse bile, satış tarihi fark etmeksizin stopaj avantajının geçerli olacağı. Örneğin
stopaj düzenlemesi uzatılmadı, avantaja tabi ve 01.05.2024- 31.07.2024 arasında aldığınız fonu 2030 yılında bile satsanız, stopaj %7,5 olarak hesaplanacaktır.
Stopaj avantajı için 31 Temmuz tarihi önemli
Önemli bir noktayı hatırlatalım; avantaj yararlanmak için 31.07.2024 tarihi itibarıyla hesapta olması gerekiyor. Dolayısıyla Tefas’ta işlem gören Para piyasası fonları/Kısa Vadeli Borçlanma/KV Kira Sertifikası Katılım Fonları gibi aynı gün valörle alınabilen fonlar için en 31.07.2024 13:30’a kadar emir verilenler avantaja tabi olacakken, aynı gün hesaba geçmeyen, Tefasta işlem gören ve avantaja tabi fonlar için ise en son emir tarihi 30.07.2024 13:30 olarak düşünülmesi gerekiyor.
Bir yıldan uzun tutulan hisse fonları stopaja tabi değil
Yukarıda saydığım fon türleri dışında hisse senedi yoğun fonlar ve portföylerinin yüzde 51’i aşan miktarda Türkiye’de borsada işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulmasından elde edilen kazançlar da stopaja tabi değil. Burada zaten uzun zamandır uygulanan bir düzenleme mevcut.
Bunun sona eren stopaj düzenlemesi kapsamında olmadığı için bu avantajlar devam ediyor olacak. Stopajdaki avantaj fonların büyümesinde ve yatırımcılar nezdinde farkındalığının artmasında çok önemli rol oynadı. Uzatılması değerli olacaktır ama mevcut konjonktür ve ekonomik programın gerekliliklerini değerlendirdiğimizde ben tekrar bir süre uzatımı beklemiyorum. Bu nedenle son tarihlere dikkat ederek avantajdan yararlanmak değerli olacaktır.