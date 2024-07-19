Fonlarda Trump etkisi

Geçtiğimiz hafta perşembe gününden itibaren yurt dışı piyasalar özelinde farklı bir seyir gözlemliyoruz. Perşembe günü açıklanan ve beklentilerin altında gerçekleşen ABD TÜFE verisi ve cumartesi günü ABD başkan adayı Trump’a yönelik suikast girişimi ile birlikte belli varlıklar tekrar ön plana çıkarken, teknoloji hisseleri başta olmak üzere belirli enstrümanların da negatif ayrıştığını izledik.

Bu kapsamda fonlarda da bu rotasyonun etkilerini gözlemliyoruz. ABD enflasyon verisinin aylık bazda -%0,1 ve yıllık bazda %3 olarak açıklanması ve geçen ay ile piyasa beklentileri altında gerçekleşmesi sonrasında, faiz indirimi beklentilerinin Eylül ayını daha güçlü şekilde işaret ettiğini görüyoruz.

Buna bir de Fed Başkanı Powell’ın %2 enflasyon hedefine ulaşmadan da faiz indiriminin söz konusu olabileceğine dair söylemlerini eklediğimizde, düşük faiz ile öne çıkabilecek varlıklardaki yukarı yönlü hareketi anlamlandırmak mümkün. Özellikle daha küçük/orta ölçekli şirket hisselerini içeren Russell2000 endeksinde son 1 haftada %10’un üzerinde kazanç dikkat çekici. Mevcutta Russell2000 endeksine yatırım yapan - Haziran sonu KAP Portföy Dağılım Raporlarına göre - 3 fon görüyoruz.

Bunlar Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fonu (AAS), Oyak Portföy Fon Sepeti Fonu (OFS) ve Inveo Portföy Birinci Değişken Fon (GPG) olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemdeki gelişmelere hızlı reaksiyon vererek 2 fonun daha bu endeksi içeren varlıklara ekleme yaptığını anlıyoruz. Bunlar Neo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (NHP) ile Kare Portföy Serbest Döviz Fonu (KRS) olarak sıralanıyor. Fonlarda aktif yönetim ve gelişmelere göre pozisyon değişikliği olumlu.

Temiz enerji şirketleri satışta

Faiz indirim beklentilerinin pozitif etkilediği Russell2000’e ek olarak sağlık, finans ve enerji sektör hisselerini barındıran DowJones endeksinin de Trump’a suikast girişimi ve bu girişim sonrası başkanlık seçimine dair beklentilerde Trump’ın öne çıkması ile hareketlendiğini görüyoruz.

Burada Trump ile birlikte özellikle temiz enerji yerine petrol ve diğer enerji hisselerinin öne çıkacağı beklentisi, temiz enerji sat, enerji al hareketini tetiklemiş görünüyor. Henüz fon performanslarında haftalık bazda bu etkiyi görmüyoruz ama haftanın sonuna doğru özellikle temiz enerji fon getirilerinde gerilemeyi takip edeceğiz.

Sağlık hisselerindeki hareket ise United Health Group ve Cigna gibi sağlık/sigorta şirketlerinde odaklanıyor. Buradaki beklenti, Trump’ın bu sektördeki regülasyonları gevşeteceği ve daha çok destek vereceği yönünde. Sağlık temalı fonlarda da haftalık %4-5 üzerinde getiriler bu beklenti kaynaklı oluştu. Finans sektörüne baktığımızda ise faiz indirim beklentileri ve iyi gelen banka bilançoları (JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America) etkisinden bahsedebiliriz.

Teknoloji ve çip şirketleri düşüyor

Negatif tarafa baktığımızda ise son bir senedir göz önünde olan ve ABD endekslerindeki yükselişin ana etkenlerinden olan teknoloji ve çip şirket hisselerini görüyoruz. Bu hisseleri bulunduran fonlarda haftalık kayıplar %5 civarında.

Faizlerdeki düşüş, hisselerde rotasyon ve Trump/ Biden’ın Tayvan/Çin’e ilişkin söylemleri, muhteşem 7 olarak adlandırılan büyük ölçekli teknoloji hisseleri ile çip şirketlerini olumsuz etkiledi. Birçok analist gibi ben de bu düşüşün kalıcı olmayacağını ve faiz indirimleri masada kaldığı sürece bu temada yükselişin orta-uzun vadede devam edeceğini düşünüyorum. Bu kapsamda birikim mantığı ile yatırım yapanlar eklemeye de devam edecektir.

Son olarak altın başta olmak üzere kıymetli madenlere baktığımızda pozitif seyri görmek mümkün. Faiz indirim beklentilerinin kuvvetlenmesi ile ons altında 2330-2350 dolar aralığı aşıldı ve 2500 dolara hareket başladı. Bu hafta içinde uluslararası yatırım bankalarından da altına dair 3000 dolar hedef fiyat belirtildiğini takip ettik. Trump’ın gelme olasılığı, daha düşük faizler ve kalıcı %2 üzeri enflasyon olabileceğini düşündüğümüzde altın, enflasyona karşı koruma aracı konumuyla da öne çıkabilecektir.

Tabi Trump ile artabilecek jeopolitik tansiyonu da hesaba katmakta fayda var. O yüzden portföylerde altın fonunu da bulundurmak değerli. Tüm bu bir haftalık gelişmeler, farklı varlıkları bir arada portföyde tutmanın önemini tekrar gösterdi. O yüzden doğru bir şekilde çeşitlendirilmiş bir fon portföyü önümüzdeki dönem için değerli olacaktır.