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Çin'in teşvik paketi ve Uzakdoğu piyasalarında yükseliş

E. Onur DUYGU
E. Onur DUYGU FON DÜNYASI [email protected]

Çin'in hafta içinde açıkladığı yeni teş­vik paketi, Çin ekono­misine ek olarak küre­sel ekonomi için önem arz ediyor.

Küresel eko­nominin büyüme mo­torları arasında yer alan Çin’de konut sek­törü özelinde başlayan ve tüm ekonomiye ya­yılan zayıflık, Avrupa ve Amerika ekonomileri ile emtia fiyatlarını doğrudan etki­ledi. Çin Merkez Bankası’nın, faiz oranlarını düşürme ve ban­kaların rezerv gerekliliklerini azaltma kararı, likiditeyi artıra­rak kredi genişlemesini teşvik ediyor. Paket, konut sektörünü rahatlatacak ve talebi artıracak önlemler de içeriyor.

Ayrıca, his­se senedi piyasalarını destekle­mek için aracılar ve fonlara 500 milyar Yuan (yaklaşık 70 mil­yar dolar) tutarında kredi sağ­lanacak. Şirketlere ise hisse ge­ri alımları için 300 milyar Yuan kaynak ayrıldı. Bu paket, özellik­le emtia fiyatlarında ve Uzakdo­ğu borsalarında güçlü bir topar­lanmaya yol açtı.

Çin teşviği borsalarda yönü yukarı çevirdi

Teşvik paketinin açıklanma­sının ardından Şanghay Bileşik Endeksi %4,1’den fazla değer ka­zandı. Çin borsasında listelenen büyük şirketler CSI 300 endek­si, Hong Kong Hang Seng Endek­si gibi önemli gösterge endeksler de %4’ten fazla yükseliş kaydet­ti.

ABD’de listelenen Çin şirket­leri de bu teşviklerden yararlan­dı; Alibaba, JD.com gibi şirketler ortalamada %10 değer kazandı. Çin’in büyümesi, Avrupa’da lüks tüketim hisselerini de etkile­di. LVMH, Hermès ve Kering gi­bi dev lüks markaların hissele­rinde güçlü bir yükseliş görüldü. Çin önemli bir tüketici konumda olduğundan buradaki canlanma özellikle lüks markalar için de­ğerli olacaktır.

Çin ve Uzakdoğu fonlarına yatırım

Çin ve Asya piyasalarına yatı­rım yapan fonlar, teşvik paketi­nin yarattığı pozitif hava ile son dönemde yüksek getiri sağlama­ya başladı. Örneğin, CIN - Aktif Portföy Birinci Serbest Fon %3,1 haftalık getiri elde etti ve Çin ağırlıklı yatırımlarla dikkat çe­kiyor.

Fon Çin’in yanı sıra Uzak­doğu ülkeleri borsa yatırım fon­larına yatırım yapıyor. İçeriğin­de Hindistan, Japonya, Singapur, Tayvan, Tayland ve Avustralya varlıkları da mevcut. CIN fonuna benzer şekilde TVN - Trive Port­föy Birinci Fon Sepeti Fonu %4,2 getiri ile Çin ve Hindistan gibi gelişen piyasalardaki yükseliş­ten yararlandı.

Yatırımcılar için, özellikle Çin’in likidite genişle­mesi ve büyüme odaklı stratejile­ri, Asya borsalarında fırsat yara­tıyor ve Japonya, Güney Kore ve Hindistan önemli piyasalar ola­rak karşımıza çıkıyor. AAS - Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fonu, Japonya ağırlıklı yatırımlarıyla %2,5’lik bir haftalık getiri sağla­dı. Teşvik paketinin etkileri eko­nomiyi canlandıracak nitelikte olursa bu fonlarda önümüzdeki dönemde geçmiş getirilere göre daha iyi bir performans görmek olası olacaktır.

Emtia fonları: Çin talebinin etkisi

Çin, dünyanın en büyük em­tia tüketicilerinden biri oldu­ğundan, teşvik hamleleri küre­sel emtia fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Örneğin, bakır fiyatları %3’ün üzerinde artarak 10 hafta­nın zirvesine ulaştı. Aynı şekilde, demir cevheri vadeli işlemleri bir yıldan fazla süredir en iyi perfor­mansını sergiledi. Petrolde ise %1’in üzerinde bir yükseliş kay­dedildi. Çin’in sanayi talebinde­ki canlanma beklentisi, özellik­le enerji ve metaller gibi emtiada hızlı fiyat artışlarına yol açtı.

Çin'in emtia talebinin artması, emtia fonlarını da pozitif yönde etkiledi. Özellikle enerji ve me­tallerdeki fiyat artışları, bu fon­ların performanslarını da doğru­dan artırdı. GBZ - Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu %3,9’luk haftalık getiri ile öne çıkarken, altın/gümüş/bakır ve endüstri­yel metaller gibi varlıkların ağır­lıkta olduğu portföyüyle dikkat çekiyor.

Çin ekonomisinde to­parlanma beklentisi, özellikle endüstriyel metallerdeki talebi artırırken emtia ağırlığı yüksek ZCN - Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu ve OVD - QNB Fi­nans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu %3,5’lik getiriyi son hafta­da sağlamış görünüyor. Aynı şe­kilde TGE - İş Portföy Emtia Ya­bancı BYF Fon Sepeti Fonu, %42 enerji ve %41 endüstriyel metal ağırlıklı yatırımlarıyla %3’lük ge­tiri sağladı. Beş adedi serbest fon olmak üzere toplamda 9 emtia fo­nu mevcut ve bu fonların hepsi son haftada %1 üzeri getiri yarat­mayı başarmış görünüyor.

Çin’in sanayi ve tüketici talebi­ni canlandıracak bu teşvik adım­ları, önümüzdeki dönemde emtia fiyatlarının ve Asya borsalarının yukarı yönlü hareketine devam et­mesine yol açabilir. 2025 yılı için coğrafi çeşitlendirme anlamın­da Çin ve Uzakdoğu ekonomileri­ne bakmak ve portföy çeşitlendir­mesi tarafında da emtia fonlarını değerlendirmek önemli olabilir. Global büyümenin seyrini ve fa­iz indirim döngüsünün devamını izlemekte ve ona göre uzun vadeli birikim esasıyla bu fonları değer­lendirmekte fayda var.

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