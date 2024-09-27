Çin'in teşvik paketi ve Uzakdoğu piyasalarında yükseliş
Çin'in hafta içinde açıkladığı yeni teşvik paketi, Çin ekonomisine ek olarak küresel ekonomi için önem arz ediyor.
Küresel ekonominin büyüme motorları arasında yer alan Çin’de konut sektörü özelinde başlayan ve tüm ekonomiye yayılan zayıflık, Avrupa ve Amerika ekonomileri ile emtia fiyatlarını doğrudan etkiledi. Çin Merkez Bankası’nın, faiz oranlarını düşürme ve bankaların rezerv gerekliliklerini azaltma kararı, likiditeyi artırarak kredi genişlemesini teşvik ediyor. Paket, konut sektörünü rahatlatacak ve talebi artıracak önlemler de içeriyor.
Ayrıca, hisse senedi piyasalarını desteklemek için aracılar ve fonlara 500 milyar Yuan (yaklaşık 70 milyar dolar) tutarında kredi sağlanacak. Şirketlere ise hisse geri alımları için 300 milyar Yuan kaynak ayrıldı. Bu paket, özellikle emtia fiyatlarında ve Uzakdoğu borsalarında güçlü bir toparlanmaya yol açtı.
Çin teşviği borsalarda yönü yukarı çevirdi
Teşvik paketinin açıklanmasının ardından Şanghay Bileşik Endeksi %4,1’den fazla değer kazandı. Çin borsasında listelenen büyük şirketler CSI 300 endeksi, Hong Kong Hang Seng Endeksi gibi önemli gösterge endeksler de %4’ten fazla yükseliş kaydetti.
ABD’de listelenen Çin şirketleri de bu teşviklerden yararlandı; Alibaba, JD.com gibi şirketler ortalamada %10 değer kazandı. Çin’in büyümesi, Avrupa’da lüks tüketim hisselerini de etkiledi. LVMH, Hermès ve Kering gibi dev lüks markaların hisselerinde güçlü bir yükseliş görüldü. Çin önemli bir tüketici konumda olduğundan buradaki canlanma özellikle lüks markalar için değerli olacaktır.
Çin ve Uzakdoğu fonlarına yatırım
Çin ve Asya piyasalarına yatırım yapan fonlar, teşvik paketinin yarattığı pozitif hava ile son dönemde yüksek getiri sağlamaya başladı. Örneğin, CIN - Aktif Portföy Birinci Serbest Fon %3,1 haftalık getiri elde etti ve Çin ağırlıklı yatırımlarla dikkat çekiyor.
Fon Çin’in yanı sıra Uzakdoğu ülkeleri borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyor. İçeriğinde Hindistan, Japonya, Singapur, Tayvan, Tayland ve Avustralya varlıkları da mevcut. CIN fonuna benzer şekilde TVN - Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu %4,2 getiri ile Çin ve Hindistan gibi gelişen piyasalardaki yükselişten yararlandı.
Yatırımcılar için, özellikle Çin’in likidite genişlemesi ve büyüme odaklı stratejileri, Asya borsalarında fırsat yaratıyor ve Japonya, Güney Kore ve Hindistan önemli piyasalar olarak karşımıza çıkıyor. AAS - Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fonu, Japonya ağırlıklı yatırımlarıyla %2,5’lik bir haftalık getiri sağladı. Teşvik paketinin etkileri ekonomiyi canlandıracak nitelikte olursa bu fonlarda önümüzdeki dönemde geçmiş getirilere göre daha iyi bir performans görmek olası olacaktır.
Emtia fonları: Çin talebinin etkisi
Çin, dünyanın en büyük emtia tüketicilerinden biri olduğundan, teşvik hamleleri küresel emtia fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Örneğin, bakır fiyatları %3’ün üzerinde artarak 10 haftanın zirvesine ulaştı. Aynı şekilde, demir cevheri vadeli işlemleri bir yıldan fazla süredir en iyi performansını sergiledi. Petrolde ise %1’in üzerinde bir yükseliş kaydedildi. Çin’in sanayi talebindeki canlanma beklentisi, özellikle enerji ve metaller gibi emtiada hızlı fiyat artışlarına yol açtı.
Çin'in emtia talebinin artması, emtia fonlarını da pozitif yönde etkiledi. Özellikle enerji ve metallerdeki fiyat artışları, bu fonların performanslarını da doğrudan artırdı. GBZ - Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu %3,9’luk haftalık getiri ile öne çıkarken, altın/gümüş/bakır ve endüstriyel metaller gibi varlıkların ağırlıkta olduğu portföyüyle dikkat çekiyor.
Çin ekonomisinde toparlanma beklentisi, özellikle endüstriyel metallerdeki talebi artırırken emtia ağırlığı yüksek ZCN - Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu ve OVD - QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu %3,5’lik getiriyi son haftada sağlamış görünüyor. Aynı şekilde TGE - İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu, %42 enerji ve %41 endüstriyel metal ağırlıklı yatırımlarıyla %3’lük getiri sağladı. Beş adedi serbest fon olmak üzere toplamda 9 emtia fonu mevcut ve bu fonların hepsi son haftada %1 üzeri getiri yaratmayı başarmış görünüyor.
Çin’in sanayi ve tüketici talebini canlandıracak bu teşvik adımları, önümüzdeki dönemde emtia fiyatlarının ve Asya borsalarının yukarı yönlü hareketine devam etmesine yol açabilir. 2025 yılı için coğrafi çeşitlendirme anlamında Çin ve Uzakdoğu ekonomilerine bakmak ve portföy çeşitlendirmesi tarafında da emtia fonlarını değerlendirmek önemli olabilir. Global büyümenin seyrini ve faiz indirim döngüsünün devamını izlemekte ve ona göre uzun vadeli birikim esasıyla bu fonları değerlendirmekte fayda var.