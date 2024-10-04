Kıymetli maden fonları enflasyonu yendi
Kıymetli madenler ve teknoloji temalı yatırım fonları, eylül ayında yıllık %49,38'e gerileyen enflasyonun üzerinde getiri sağlayarak yatırımcılarını sevindirdi. Para piyasası fonları düşük riskle öne çıkarken, hisse senedi ağırlıklı fonlar volatilite nedeniyle aylık performansta geri kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylülde TÜFE %2,97 artarken, yıllık bazda artış %49,38 seviyesine geriledi. Yıllık TÜFE 14 ay sonra %50 seviyesinin altında gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon 2021’den sonra ilk kez politika faizinin de altına gerilemiş oldu.
Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisinde mevsimsellik etkisini de dikkate almak gerekiyor. Piyasaların enflasyon verisi sonrasında yatay-pozitif seyir gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Enflasyondaki bu gerçekleşmenin kasım ayına dair oluşan faiz indirim beklentisini törpülediğini gelen ilk yorumlardan değerlendirmek mümkün.
Yüksek enflasyon döneminde birikimlerin değerini korumak için doğru yatırım tercihleri oldukça önemli ve bunu sağladığınızda enflasyon üzeri getiriyi yakalamak mümkün. Bu amaç çerçevesinde yatırım fonları yatırımcıların en önemli yoldaşı konumunda değerlendirilebilir. Enflasyon üzeri getiri yaratmış fonlara ve türlerine daha detaylı bakalım.
Yıllık enflasyon üzerinden değerlendirdiğimizde, TEFAS’ta işlem gören serbest fonlar hariç 400’e yakın fon arasında, 199 adedinin enflasyonun üzerinde getiri sağladığını görüyoruz. Ortalamada 2 fondan biri enflasyondan yatırımcısını korumuş anlamına geliyor. Değerli bir tablo olarak yorumlanabilir. Aylık enflasyon verisi üzerinden bakarsak ise enflasyon üzeri getiri sağlamış fon adedinin toplama oranının %40 oluğunu yani 5 fondan 2’sinin enflasyonu geçtiğini görüyoruz. Detaylarını inceleyelim.
Hem aylık hem de yıllık bazda bakıldığında belli temaların enflasyon üzerinde getirisi yatırımcılarına sağladığını görüyoruz. Bu tema/varlıklar; altın, gümüş, yabancı teknoloji, blok zincir, eurobond ve para piyasası fonları olarak karşımıza çıkıyor. Borsa İstanbul’a yatırım yapan ve hisse senedi ağırlıklı fonlar ise yıllıkta enflasyonu geçmesine rağmen, aylık bazda son dönemde oluşan volatilite ile geride görünüyor. Yıllık olarak bakıldığında da spesifik olarak bankacılık, temettü ve BIST30 hisse içerikli fonların öne çıktığını söyleyebiliriz. Yerli teknoloji ile BIST100 dışı hisse temalı fonlar maalesef hem aylık hem yıllıkta enflasyon altında getiri ile bu dönemi tamamladı.
Hisse senedi fonlarında görece düşük performans, düşük/orta yüksek riskli değişken/çoklu varlık ve fon sepeti fonlarını da aşağı çekti. Yaz dönemi öncesinde performansı ve sürekliliği ile öne çıkan birçok fonun para piyasası fonları ve enflasyon gerisinde kaldığını takip ediyoruz. Bu da yatırımcıların para piyasası fonlarına olan ilgisini açıklıyor. Son dönemde aylıkta %4- 4,5 arasında getiriye sahip para piyasası fonlarda büyüme aylık bazda 50 milyar TL üzerinde gerçekleşti.
Yabancı hisse senedi içeren fonlar, son dönemde Fed faiz indirimi, ABD ekonomisinde yumuşak iniş beklentilerinin güç kazanması ve Çin’den gelen büyük ekonomi teşvik paketi ile enflasyon üzerinde getiri sunmayı başardı. Öne çıkan temalar Amerika (SP500, Nasdaq ve Russell2000), temiz enerji, elektrikli araçlar ve çip teknolojileri oldu. Temiz enerji ve elektrikli araçlardaki güçlenme ABD başkanlık yarışında Kamala Harris’in öne çıkması ve faiz indirimleri ile gerçekleşti. Yıllık bazda bakıldığında bu iki temanın da enflasyon altında getiri sağladığını görüyoruz. Teknoloji içerikli fonlar ise hem yapay zeka temasındaki gelişmelerden hem de faiz indirim döngüsünden pozitif etkilenerek, dolar/TL’deki ılımlı seyre rağmen enflasyon üzeri getiriyi yakaladı.
Aylık bazda enflasyonu geçen ancak yıllıkta geri kalan bir diğer tema ise emtia oldu. Çin ekonomisine yönelik teşvik paketi ile birlikte endüstriyel metaller ve kıymetli madenlerde yükseliş gözlemledik. Petrolde ise Suudi Arabistan’ın üretim artışı kararına rağmen Ortadoğu’da artan tansiyon ile yükseliş görüyoruz. Bu kapsamda emtia fonları da aylık bazda enflasyon üzeri getiri üretmeyi başardı. Emtiadaki seyir Çin ve global büyümenin hız kazanmasına bağlı o nedenle son ay oluşan getirinin sürekliliğini izlemek gerekiyor.
Düşük riskli getiriyi hedefleyen yatırımcıların ağırlıklı tercih ettiği para piyasası fonlarında ortalama getiriler %50 üzeri olarak gerçekleşti. Enflasyonun üzerinde getiriyle beraber mevduat üzeri getirinin de oluştuğunu görüyoruz. Bu seyir devam edebilir, o nedenle portföyde bu fonları bulundurmak değerli.
Faizlerdeki yükseliş eğilimi nedeniyle orta-uzun vadeli Devlet Tahvili içeren borçlanma araçları fonları yıllıkta enflasyon altında getiri sağladı. Ancak, faiz indirimlerinin gündeme gelmesiyle birlikte bu fonların getirilerinde artış bekleniyor. Önümüzdeki dönem için bu fonları takibe almakta fayda görüyorum. Beklentiler ve fonların performansları çerçevesinde çeşitlendirilmiş bir portföyle enflasyonu geçmek mümkün, burada yatırım danışmanlarından ya da portföy yönetim şirketlerinin model portföylerinden de yardım alarak birikimlerinizi koruyabilirsiniz.