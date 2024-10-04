 Kıymetli maden fonları enflasyonu yendi

Kıymetli madenler ve teknoloji temalı yatırım fonları, eylül ayında yıllık %49,38'e gerileyen enflasyonun üzerinde getiri sağlayarak yatırımcılarını sevindirdi. Para piyasası fonları düşük riskle öne çıkarken, hisse senedi ağırlıklı fonlar volatilite nedeniyle aylık performansta geri kaldı.

Türkiye İstatistik Kuru­mu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylülde TÜFE %2,97 artarken, yıllık bazda artış %49,38 seviyesine geriledi. Yıl­lık TÜFE 14 ay sonra %50 sevi­yesinin altında gerçekleşti. Böy­lece yıllık enflasyon 2021’den sonra ilk kez politika faizinin de altına gerilemiş oldu.

Beklenti­lerin üzerinde gerçekleşen enf­lasyon verisinde mevsimsellik etkisini de dikkate almak gere­kiyor. Piyasaların enflasyon ve­risi sonrasında yatay-pozitif seyir gerçekleştirdiğini söyle­yebiliriz. Enflasyondaki bu ger­çekleşmenin kasım ayına dair oluşan faiz indirim beklentisini törpülediğini gelen ilk yorum­lardan değerlendirmek müm­kün.

Yüksek enflasyon döneminde birikimlerin değerini korumak için doğru yatırım tercihleri ol­dukça önemli ve bunu sağladı­ğınızda enflasyon üzeri getiriyi yakalamak mümkün. Bu amaç çerçevesinde yatırım fonları ya­tırımcıların en önemli yoldaşı konumunda değerlendirilebilir. Enflasyon üzeri getiri yaratmış fonlara ve türlerine daha detay­lı bakalım.

Yıllık enflasyon üzerin­den değerlendirdiğimizde, TEFAS’ta işlem gören ser­best fonlar hariç 400’e yakın fon arasında, 199 adedinin enflasyonun üzerinde ge­tiri sağladığını görüyoruz. Ortalamada 2 fondan bi­ri enflasyondan yatırımcı­sını korumuş anlamına geliyor. Değerli bir tablo olarak yorum­lanabilir. Aylık enflasyon veri­si üzerinden bakarsak ise enf­lasyon üzeri getiri sağlamış fon adedinin toplama oranının %40 oluğunu yani 5 fondan 2’sinin enflasyonu geçtiğini görüyoruz. Detaylarını inceleyelim.

Hem aylık hem de yıllık baz­da bakıldığında belli temaların enflasyon üzerinde getirisi yatı­rımcılarına sağladığını görüyo­ruz. Bu tema/varlıklar; altın, gü­müş, yabancı teknoloji, blok zin­cir, eurobond ve para piyasası fonları olarak karşımıza çıkıyor. Borsa İstanbul’a yatırım yapan ve hisse senedi ağırlıklı fonlar ise yıllıkta enflasyonu geçmesi­ne rağmen, aylık bazda son dö­nemde oluşan volatilite ile ge­ride görünüyor. Yıllık olarak bakıldığında da spesifik olarak bankacılık, temettü ve BIST30 hisse içerikli fonların öne çıktı­ğını söyleyebiliriz. Yerli tekno­loji ile BIST100 dışı hisse temalı fonlar maalesef hem aylık hem yıllıkta enflasyon altında getiri ile bu dönemi tamamladı.

Hisse senedi fonlarında göre­ce düşük performans, düşük/or­ta yüksek riskli değişken/çok­lu varlık ve fon sepeti fonlarını da aşağı çekti. Yaz dönemi önce­sinde performansı ve sürekliliği ile öne çıkan birçok fonun para piyasası fonları ve enflasyon ge­risinde kaldığını takip ediyoruz. Bu da yatırımcıların para piya­sası fonlarına olan ilgisini açık­lıyor. Son dönemde aylıkta %4- 4,5 arasında getiriye sahip para piyasası fonlarda büyüme ay­lık bazda 50 milyar TL üzerinde gerçekleşti.

Yabancı hisse senedi içeren fonlar, son dönemde Fed faiz in­dirimi, ABD ekonomisinde yu­muşak iniş beklentilerinin güç kazanması ve Çin’den gelen bü­yük ekonomi teşvik paketi ile enflasyon üzerinde getiri sun­mayı başardı. Öne çıkan tema­lar Amerika (SP500, Nasdaq ve Russell2000), temiz ener­ji, elektrikli araçlar ve çip tek­nolojileri oldu. Temiz enerji ve elektrikli araçlardaki güçlenme ABD başkanlık yarışında Ka­mala Harris’in öne çıkması ve faiz indirimleri ile gerçekleş­ti. Yıllık bazda bakıldığında bu iki temanın da enflasyon altın­da getiri sağladığını görüyoruz. Teknoloji içerikli fonlar ise hem yapay zeka temasındaki geliş­melerden hem de faiz indirim döngüsünden pozitif etkilene­rek, dolar/TL’deki ılımlı seyre rağmen enflasyon üzeri getiriyi yakaladı.

Aylık bazda enflasyonu ge­çen ancak yıllıkta geri kalan bir diğer tema ise emtia oldu. Çin ekonomisine yönelik teşvik pa­keti ile birlikte endüstriyel me­taller ve kıymetli madenlerde yükseliş gözlemledik. Petrolde ise Suudi Arabistan’ın üretim artışı kararına rağmen Ortado­ğu’da artan tansiyon ile yükseliş görüyoruz. Bu kapsamda emtia fonları da aylık bazda enflasyon üzeri getiri üretmeyi başar­dı. Emtiadaki seyir Çin ve glo­bal büyümenin hız kazanması­na bağlı o nedenle son ay oluşan getirinin sürekliliğini izlemek gerekiyor.

Düşük riskli getiriyi hedefle­yen yatırımcıların ağırlıklı ter­cih ettiği para piyasası fonların­da ortalama getiriler %50 üzeri olarak gerçekleşti. Enflasyonun üzerinde getiriyle beraber mev­duat üzeri getirinin de oluştu­ğunu görüyoruz. Bu seyir devam edebilir, o nedenle portföyde bu fonları bulundurmak değerli.

Faizlerdeki yükseliş eğili­mi nedeniyle orta-uzun vadeli Devlet Tahvili içeren borçlan­ma araçları fonları yıllıkta enf­lasyon altında getiri sağladı. Ancak, faiz indirimlerinin gün­deme gelmesiyle birlikte bu fon­ların getirilerinde artış bekleni­yor. Önümüzdeki dönem için bu fonları takibe almakta fayda gö­rüyorum. Beklentiler ve fonla­rın performansları çerçevesin­de çeşitlendirilmiş bir portföy­le enflasyonu geçmek mümkün, burada yatırım danışmanların­dan ya da portföy yönetim şir­ketlerinin model portföylerin­den de yardım alarak birikimle­rinizi koruyabilirsiniz.