Riskten kaçış eğilimi fonlara yansıdı

Son haftalarda yurt içi ve yurt dışı piyasalarda negatif seyir, riskten kaçış eğilimini beraberinde getirdi. Özellikle hisse senedi piyasalarında volatilitenin arttığını gözlemliyoruz.

Böyle dönemlerde para kazanmak yerine birikimleri korumak önemli bir konu. Özellikle gün aşırı %5 üzerinde hareket, yatırımcının psikolojisini yönetmesi açısından oldukça zorlayıcı hale geldi. Bu dönemlerde nakit varlıkların da rezerv olarak tutulmasının önemi ortaya çıkıyor.

Faizlerin yüksek olduğunu da düşünürsek özellikle günlük olarak değerlendirilebilen tutarlar hem piyasadaki fırsatları kaçırmamamıza hem de düşüşlerde birikimleri korumamıza olanak sağlıyor. Bu motivasyon çerçevesinde likit fonlar olarak da adlandırılan para piyasası fonlarına son dönemde para girişi ve yatırımcı adedi artışını rakamlardan değerlendirebiliriz.

Ağustos ayı başından itibaren baktığımızda, para girişi en çok artan fonlar 88 milyar TL ile Para Piyasası Fonları olarak görünüyor. Para piyasası fonları, anlaşılması en basit fonlar arasında yer alıyor. Aynı gün içinde nakde dönebilme özelliği ve çok düşük riskli içeriğiyle, fonlara yeni alışan yatırımcıların ilk tercihi olarak karşımıza çıkıyor. Kısa dönemli olarak yatırımını park etmek isteyen yatırımcılar için de bu fonlar önemli bir adres. Mevduat faizlerine alternatif olarak, yıllık %49-52 ve üzeri mevduata tekabül eden getirileri para piyasası fonları özelinde de bulabilmek mümkün.

Fonlar bu getiriyi, pay repo, mevduat ve kısa vadeli borçlanma araçları üzerinden yaratabiliyor. Bu ürünlerin getirileri hisse, döviz ve altın gibi değişkenlik göstermediği için genelde benzer oranların devamını görüyoruz. Son dönemde piyasada oluşan TL likidite fazlalığı kapsamında para piyasası fonları getirilerinde de düşüş görüyoruz. Bununla ilgili olarak TCMB Enflasyon Raporu Sunumu’nda ilave likidite sterilizasyon araçlarının devreye alınacağı belirtiliyor.

Bu hafta da TCMB’nin sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası’nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebileceği açıklandı. Bu kapsamda getirilerde biraz daha politika faizi üst bandına yakınsama görebileceğiz.

1 milyon TL’ye günlük 1.400 TL gelir

Ağustos ayı başından itibaren para piyasası fonlarında günlük getirilerin %0,14 üzerine çıktığını görüyoruz.

Bu 1 milyon TL’lik bir yatırımda 1400 TL günlük getiriye denk geliyor ve aynı getiri için bankadan %51.2 civarında mevduat oranı alabilmek gerekiyor. Para Piyasası Fonları’nı bu mevduat oranlarına ulaşamayan yatırımcıların günlük giriş çıkışla birikimlerini düşük risk alarak yönetebilecekleri değerli bir alternatif olarak değerlendirebiliriz.

Bunu söylerken, yatırım fonları ve mevduatın birbirinden farklı ürünler olduğunu ve fonlarda mevduat gibi sabit bir getirinin olmadığını da vurgulamakta fayda var. Katılım esaslı yatırımı tercih edenler için de para piyasası katılım fonları benzer alternatifi sağlıyor. Para piyasası katılım fonlarında Ağustos ayı içinde günlük getiriler %0,12-13 civarında (Kar Payı eşlenik getiri %45- 47) seyrediyor.

Hem para piyasası fonları hem de para piyasası katılım fonları, şu an itibarıyla yürürlükte olan stopaj avantajına tabi. Dolayısıyla, bu fonların alım-satım kazançlarında stopaj %7,5 olarak uygulanıyor. Para piyasası fonlarının hafta sonu ve tatillerde de getiri sağladığını da vurgulayalım. Sermaye piyasası geliştikçe hem bireyler hem de kurumlar için yatırım alternatifleri çoğalıyor. Finansal okuryazarlık ve yatırım bilincini de aynı oranda artırabilirsek, daha fazla tasarrufu finansal sisteme sokmamız ve fonlamaya erişimi artırmamız mümkün olacaktır.