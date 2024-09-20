Fed faiz indirimi ile öne çıkabilecek fonlar
2024 yılı başından itibaren birçok kez üzerine konuşulan ABD Merkez Bankası Fed’in 4,5 yıl sonra ilk faiz indirimi bu hafta gerçekleşti. Son ana kadar 25 ve 50 bp arasında gidip gelen piyasa beklentileri, perakende satışlar verisinin beklentilerin altında gelmesi ile birlikte 50 bp olarak neticelendi. Fed Başkanı Powell enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine yaklaştığına dair güvenin arttığını söylerken, işgücü piyasasındaki risklere yaptığı vurgu ile 50 bp’lık indirimi açıkladı.
Piyasalarda ilk tepki olarak kuvvetli alımları takip ettik. Özellikle altın/gümüş ve ABD borsalarında %0,5-1 primlenme görüldü. Sonrasında Fed’den gelen ekonomik tahminler - büyüme, işsizlik, enflasyon - revizeleri ve Başkan Powell’ın 50 bp ile başladık ama bu aynı hızda devam etmeyebilir, toplantı toplantı değerlendireceğiz vurgusu piyasaları yatay-negatif konuma getirdi. Faiz indirimi sonrasında gördüğümüz piyasa hareketi önümüzdeki dönem varlık sınıflarındaki harekete dair bir fragman sunuyor. Öne çıkabileceğini düşündüğüm yatırım temaları ve bunları barındıran fonları paylaşmaya çalışacağım.
Öncelikle kıymetli madenlerden başlayalım. Faiz indirimi sonrasında ilk güçlü hareketi 2600 dolar üzerine çıkan ons altın ve 31 dolar seviyesine üzerindeki ons gümüşte gördük. Dolar endeksindeki zayıflama ile kıymetli madenlerde yukarı hareketi son 1 aydır takip ediyorduk. Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda Eylül faiz indirimini işaret etmesi ile aylık altın/gümüş fonlarında getiri ortalama %10 olarak gerçekleşti.
Bundan sonraki dönemde faiz indirimiyle birlikte, yurt dışı borsa yatırım fonlarından gelen alımlar - son 4 aydır pozitif devam ediyor - ile merkez bankalarının rezerv birikimleri altında seyrin devamını getirebilir. Gümüş endüstriyel alanda kullanım bulması nedeniyle ekonomik koşullar değiştikçe endüstriyel talepteki dalgalanmalar, gümüş fiyatında daha büyük oynaklığa yol açabiliyor.
Global büyümenin hız kazanması ve özellikle temiz enerji yatırımlarının faiz indirimleri ile artması ile gümüş de yükselişini devam ettirebilecektir. Altın ve gümüş fonları üzerinden bu iki varlığa yatırım mümkün, son dönemde hem altın hem de gümüş fonlarında, gram altın/gümüş üzeri getirinin sağlandığını gözlemliyoruz.
İkinci olarak, faiz indiriminin ABD borsalarına pozitif yansıması beklenebilir. Özellikle belli hisse senetlerinin ayrışması bekleniyor. Ar-ge maliyetleri için finansmana ihtiyaç duyan teknoloji, temiz enerji ile küçük orta ölçekli şirket hisselerinin faizdeki aşağı yönlü seyirden yararlanması söz konusu. S&P500 özelinde de bu etkiyi görmek mümkün, bu endekse yatırım Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi - AFA, İş Portföy Yabancı Hisse Senedi - TMG gibi fonlar üzerinden sağlanabilir. Teknoloji hisseleri ve Nasdaq özelinde yatırım için teknoloji, robotik teknolojiler, dijital yaşam ibaresi geçen fonlar değerlendirilebilir. Küçük/orta ölçekli şirketlere yatırım için ise Russell2000 borsa yatırım fonu içeren sınırlı sayıda fon var.
Temiz enerji ve yeşil dönüşüm, ciddi finansman maliyeti gerektiren ve bu nedenle faiz yükünün yüksek olduğu dönemlerde, hisse senetleri görece daha sınırlı prim yapan bir yatırım teması. Son dönemde faiz indirim beklentileri ve ABD Başkan adayı Kamala Harris’in münazara sonrasında anketlerde öne geçmesi ile birlikte, bu temadaki hisselerin yükselişe geçtiğini görüyoruz. Pozitif seyir, fonlara da sirayet etti ve temiz/alternatif/yenilenebilir enerji fonlarında aylık dolar bazlı getiri %4 civarında oluştu. Faiz indirimlerine ek olarak başkanlık yarışının da bu fonlara yatırım için izlenmesinde fayda var. Eğer Harris daha öne çıkarsa, buradaki pozitif seyir devam edebilecektir.
Faiz indirimleri ve başkanlık yarışı ile seyri değişebilecek bir tema da kripto paralar olarak karşımıza çıkıyor. Faiz indirimleri ile birlikte burada da yukarı hareketi takip ettik. Bu hareket son dönemde blok zincir temalı fonları da etkiledi. İçeriğinde kripto varlık veya buna dayalı bir borsa yatırım fonu (ETF) içermese de, içerisinde kripto madenciliği ve paralara yatırım yapan şirketlerin hisselerinin yer alması bu fonları da harekete dahil ediyor. Tabi kripto paralar için başkanlık yarışında Trump’ın öne çıkması değerli. Bu parametreyi de izlemek gerekiyor.