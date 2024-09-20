Fed faiz indirimi ile öne çıkabilecek fonlar

2024 yılı başından itibaren birçok kez üze­rine konuşulan ABD Merkez Bankası Fed’in 4,5 yıl sonra ilk faiz indirimi bu haf­ta gerçekleşti. Son ana kadar 25 ve 50 bp ara­sında gidip gelen piyasa beklentileri, pera­kende satışlar verisinin beklentilerin altında gelmesi ile birlikte 50 bp olarak neticelendi. Fed Başkanı Powell enflasyonun sürdürüle­bilir bir şekilde %2 hedefine yaklaştığına da­ir güvenin arttığını söylerken, işgücü piya­sasındaki risklere yaptığı vurgu ile 50 bp’lık indirimi açıkladı.

Piyasalarda ilk tepki olarak kuvvetli alım­ları takip ettik. Özellikle altın/gümüş ve ABD borsalarında %0,5-1 primlenme gö­rüldü. Sonrasında Fed’den gelen ekonomik tahminler - büyüme, işsizlik, enflasyon - re­vizeleri ve Başkan Powell’ın 50 bp ile başla­dık ama bu aynı hızda devam etmeyebilir, toplantı toplantı değerlendireceğiz vurgusu piyasaları yatay-negatif konuma getirdi. Fa­iz indirimi sonrasında gördüğümüz piyasa hareketi önümüzdeki dönem varlık sınıfla­rındaki harekete dair bir fragman sunuyor. Öne çıkabileceğini düşündüğüm yatırım te­maları ve bunları barındıran fonları paylaş­maya çalışacağım.

Öncelikle kıymetli madenlerden başlayalım. Faiz indirimi sonrasında ilk güçlü hareketi 2600 dolar üzerine çıkan ons altın ve 31 dolar seviyesine üzerindeki ons gümüşte gördük. Dolar endeksindeki zayıflama ile kıymetli madenlerde yukarı hareketi son 1 aydır takip ediyorduk. Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole sempozyu­munda Eylül faiz indirimini işaret etmesi ile aylık altın/gümüş fonlarında getiri orta­lama %10 olarak gerçekleşti.

Bundan sonra­ki dönemde faiz indirimiyle birlikte, yurt dı­şı borsa yatırım fonlarından gelen alımlar - son 4 aydır pozitif devam ediyor - ile merkez bankalarının rezerv birikimleri altında sey­rin devamını getirebilir. Gümüş endüstriyel alanda kullanım bulması nedeniyle ekono­mik koşullar değiştikçe endüstriyel talepte­ki dalgalanmalar, gümüş fiyatında daha bü­yük oynaklığa yol açabiliyor.

Global büyüme­nin hız kazanması ve özellikle temiz enerji yatırımlarının faiz indirimleri ile artması ile gümüş de yükselişini devam ettirebilecektir. Altın ve gümüş fonları üzerinden bu iki varlı­ğa yatırım mümkün, son dönemde hem altın hem de gümüş fonlarında, gram altın/gümüş üzeri getirinin sağlandığını gözlemliyoruz.

İkinci olarak, faiz indiriminin ABD bor­salarına pozitif yansıması beklenebilir. Özellikle belli hisse senetlerinin ayrışma­sı bekleniyor. Ar-ge maliyetleri için finans­mana ihtiyaç duyan teknoloji, temiz ener­ji ile küçük orta ölçekli şirket hisselerinin faizdeki aşağı yönlü seyirden yararlanma­sı söz konusu. S&P500 özelinde de bu et­kiyi görmek mümkün, bu endekse yatırım Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Sene­di - AFA, İş Portföy Yabancı Hisse Senedi - TMG gibi fonlar üzerinden sağlanabilir. Teknoloji hisseleri ve Nasdaq özelinde ya­tırım için teknoloji, robotik teknolojiler, dijital yaşam ibaresi geçen fonlar değer­lendirilebilir. Küçük/orta ölçekli şirketlere yatırım için ise Russell2000 borsa yatırım fonu içeren sınırlı sayıda fon var.

Temiz enerji ve yeşil dönüşüm, ciddi fi­nansman maliyeti gerektiren ve bu neden­le faiz yükünün yüksek olduğu dönemlerde, hisse senetleri görece daha sınırlı prim ya­pan bir yatırım teması. Son dönemde faiz in­dirim beklentileri ve ABD Başkan adayı Ka­mala Harris’in münazara sonrasında anket­lerde öne geçmesi ile birlikte, bu temadaki hisselerin yükselişe geçtiğini görüyoruz. Po­zitif seyir, fonlara da sirayet etti ve temiz/al­ternatif/yenilenebilir enerji fonlarında aylık dolar bazlı getiri %4 civarında oluştu. Faiz indirimlerine ek olarak başkanlık yarışının da bu fonlara yatırım için izlenmesinde fay­da var. Eğer Harris daha öne çıkarsa, burada­ki pozitif seyir devam edebilecektir.

Faiz indirimleri ve başkanlık yarışı ile sey­ri değişebilecek bir tema da kripto paralar olarak karşımıza çıkıyor. Faiz indirimleri ile birlikte burada da yukarı hareketi takip ettik. Bu hareket son dönemde blok zincir temalı fonları da etkiledi. İçeriğinde krip­to varlık veya buna dayalı bir borsa yatırım fonu (ETF) içermese de, içerisinde kripto madenciliği ve paralara yatırım yapan şir­ketlerin hisselerinin yer alması bu fonları da harekete dahil ediyor. Tabi kripto para­lar için başkanlık yarışında Trump’ın öne çıkması değerli. Bu parametreyi de izlemek gerekiyor.