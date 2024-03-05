Yerli teknoloji fonlarında son durum

Geçen hafta paylaştığım teknoloji fonlarına yılbaşından bu yana gerçekleşen para girişlerine dair veri sektör profesyonelleri başta olmak üzere birçok yatırımcı tarafında dikkat çekti.

8 haftadır yükselen Borsa İstanbul’da özellikle Ocak ayının son haftasıyla birlikte teknoloji fonlarının lokomotif görevini üstlendiğini görüyoruz. Bu durum yurt dışındaki teknoloji rallisiyle aynı döneme gelmesi açısından önemli oldu ama iki yükselişin birbiriyle bağlantılı olduğunu söylemek zor.

Genel rakamlara baktığımızda yılbaşından itibaren BIST100 endeksinin %20 üzerinde getiri sağladığını, teknoloji endeksinin ise %70’e yakın bir performans gösterdiğini görüyoruz. Buradaki ayrışmayı sağlayacak derecede makro ve şirket özelinde bir gelişme olup olmadığının yorumunu siz okuyuculara bırakıyorum.

Hisse bazında bakıldığında en çok değer kazananlar Fonet Bilgi Teknolojileri, Kafein Yazılım ve Reeder oldu. Bu yükselişin piyasa değerlerine de olumlu katkı yaptığını görüyoruz. Anadolu Ajansı Ekonomi/Finans servisinin yaptığı analize göre BIST Teknoloji endeksine dahil 34 şirketin toplam piyasa değeri 629 milyar lirayı aştı. En fazla piyasa değerine sahip teknoloji şirketleri 296,6 milyar lirayla ASELSAN, 65,4 milyar lirayla Reeder, 40,2 milyar lirayla Mia Teknoloji oldu.

Teknoloji hisselerindeki yükselişe fonlar aracılığıyla yatırım yapanların da yükselişi tetiklediğini, fonlara giriş ve yatırımcı adetlerinden değerlendirmek mümkün. Teknoloji yerli hisselerini içeren 4 fon; TTE - İş Portföy, ICZ - Ak Portföy, YHZ - Yapı Kredi Portföy ve DHJ - Deniz Portföy yılbaşından itibaren 6.5 Milyar TL para girişi almış görünüyor. Bu girişin %90 üzeri kısmı Şubat ayı içinde gerçekleşmiş.

BIST30 hisselerine göre daha düşük hacimli teknoloji hisselerine bu yüksek para girişinin de yükselişi hızlandırdığını söyleyebiliriz. Yatırımcı adetlerinde de benzer bir seyir görüyoruz. Bu 4 fonda yatırımcı adet artışı toplam 110 Bin üzerinde. Buradaki yatırımcıların kısa vadede getirileri baz alarak yatırım yapmış olma olasılığı yüksek, bu nedenle önümüzdeki dönemde olası bir negatif performansta bu sayıların geri gelmesi oldukça muhtemel. Yatırımcıların uzun vadeli olarak bu tür hisseleri değerlendirmesinde fayda var.

Getirilere bakarsak yılbaşından itibaren hisse senedi fonları ortalamada %23 kazandırırken, bu fonlarda getiri ortalama %69 oldu. En yüksek getiriyi %78 ile Ak Portföy - ICZ fonunun sağladığını görüyoruz. Son 2 sene için bu fonların performansını BIST100 ile karşılaştırmalı değerlendirirsek; 2023 yılında teknoloji fonları %50, BIST100 %36 getiri, 2022’de teknoloji fonları %115, BIST100 %196 getiri sağlamış görünüyor. 1 yıl hariç son 5 yılda teknoloji fonları BIST100 üzerinde getiriye sahip.

Son hafta BIST100’deki negatif seyir bu fonları da etkiledi ama hala para girişi (toplam 2 mia TL) devam ediyor o nedenle hisselerin ciddi düşüş sergilemediğini gözlemliyoruz. Tabi bu para girişi sürekli devam edecek ve bu hisseler hep yukarı gidecek diye düşünmemek önemli, olası bir düşüşte bu hisselerin yüksek volatiliteye maruz kalma ve negatife dönme ihtimalini değerlendirmek gerekiyor. Bu kapsamda hisse senedi fonlarında dahi çeşitlendirme yapmak değerli.