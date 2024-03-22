Dövizle hareket eden fonlarda son durum ve beklentiler

Son dönemde USD/TL kurundaki hareket ile birlikte döviz kurunun hareketine de bağlı performans gösteren fonlara yatırımcı ve para girişi gözlemliyoruz. Bu fonlardaki son durum ve beklentileri biraz daha detaylandırmak istiyorum.

Öncelikle döviz kurlarındaki hareketin etki ettiği fonlara bakarsak; kıymetli madenler, yabancı hisse/BYF içerikli fonlar ve eurobond/ serbest döviz fonlarını sayabiliriz. Tabi bu fonlar dövizdeki artış/azalışın yanında içindeki varlıkların performansına göre de değerleniyor, o nedenle bu fonları almak birebir döviz almak gibi değerlendirilmemeli. Yabancı hisse/ETF içerikli fonlarda belirli temalara (örn. Teknoloji, Sağlık, Temiz Enerji vb.), belirli endekslere (örn.

Amerika, Avrupa, G-20 ülkeleri) veya emtiaya (petrol, tarım, endüstriyel metaller vb.) yatırım sağlayan fonlar mevcut. Tematik fonlarda yılbaşından itibaren bakıldığında teknoloji, ve bu tema içindeki alt temalar blokzincir, metaverse, robotik teknolojiler ve siber güvenlik temasının döviz bazında %10 üzeri getiriyi sağladığını görüyoruz.

Temiz enerji, sağlık ve tarım temalarındaki fonlar ise döviz bazında negatif performansa sahip. Yapay zeka tarafındaki gelişmeler ve bunu destekleyen çip ve bulut teknolojilerindeki inovasyonlar, teknolojiyi hala önemli bir uzun vadeli yatırım teması yapıyor.

Global faizler seviyesindeki düşüş eğilimi ve Merkez Bankalarının yakın dönemdeki faiz kararları da bu temayı makro seviyede destekler nitelikte. Diğer yanda teknoloji dışı temalarda özellikle turizm/seyahat, tarım ve sağlık/ilaç tarafında beklentiler bu sene için pozitif. Yabancı endekslere yatırım sağlayan fonlarda da benzer şekilde yılbaşından itibaren döviz bazında olumlu performans görmek mümkün.

Bu fonların, Amerika ve Avrupa endekslerindeki artış sonucu kur getirisine ilave %5-10 getiri yarattığına şahit olduk. ABD ve Euro Bölgesi enflasyon seyrinde yavaşlamanın faiz indirimlerinin - özellikle Haziran dönemi - kapısını açması riskli varlıklar için olumlu olacağından, bu fonlarda da orta-uzun vadede döviz üzeri getiri potansiyelinden bahsetmek mümkün.

Emtia içerikli fonlar yılbaşından itibaren döviz bazında kaybettiren fonlar arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yükselişe geçen petrol, doğalgaz ve endüstriyel metaller, 2024 yılında görece stabil/negatif bir seyir izliyor. Global ekonomik büyümenin mevcut zayıf görünümü ile birlikte petrol ve endüstriyel metallerin bu seviyelerde biraz daha kalacağı beklentisi var.

Bu noktada özellikle Çin’den gelecek büyüme ve sanayi üretimi rakamlarını izlemekte fayda var, bir hızlanma görülmediği sürece özellikle endüstriyel metallerde beklenti negatif olacaktır. Petrolde ise OPEC+’ın arz kesintisini uzatması ve Rusya/Ukrayna ile Kızıldeniz’deki jeopolitik gelişmeler fiyatı artı yönde etkilemeye devam edecektir.

Kıymetli madenler tarafında beklenti bu sene için pozitif. Özellikle son dönem hareketlenen altın ve gümüşte bunu görüyoruz. Altın/Gümüş fonları ons altın/gümüş ve kur ile fiyatlandığından altın fonlarında döviz bazında %6-7’ye yakın getiri görüyoruz. Gümüş altının biraz gerisinde kalmış durumda, ama her iki varlıkta da dolar endeksinin zayıflaması pozitif bu nedenle Fed faiz indirimlerine dair söylem ve eylemleri döviz üzeri getirinin devamını sağlayabilir.

Son olarak Eurobond/Döviz Kira Sertifikası içerikli fonlardan bahsedelim. Ülke risk priminin aşağı geldiği ve/veya kurun yükseldiği dönemde getiriyi sağlayan bu fonlar, 300 bp altına gerileyen CDS ve artan USD/TL sonucu, TL ve döviz bazında güçlü bir performans sergiledi. Seçim sonrası belirsizliğin azalması ve yabancı yatırımcı ilgisi ile ülke risk priminde düşüş bu fonlarda olumlu performansın devamını getirebilir.

Son dönemde yatırımcı ilgisini gördüğümüz içeriğinde döviz mevduat/ters repo ve katılım döviz hesabı içeren serbest döviz fonları döviz bazında pozitif getiriyi görece düşük riskle sağladı, bu fonlarda içerik bu şekilde devam ettikçe alternatif olmayı sürdürecektir. Yurt içi ve yurtdışında haber ve veri akışının piyasalara etkisinin güçlü olduğu bu dönemde getiri yaratmak ve onu korumak çok zor, bu kapsamda portföylerde farklı ürün ve para birimlerinde çeşitlendirme yapmak faydalı olacaktır.