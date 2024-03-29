Para piyasası fonları mevduata rakip

TL mevduat faizlerinin yükselmesi ile birlikte Para Piyasası Fonları getirilerinde de yükseliş var. Yüksek mevduat oranına erişemeyen birikim sahipleri %50-54 arasında yıllık mevduata denk getiri sağlayabilen fonlarda birikimlerini değerlendiriyor. Fonlarda son hafta büyüme 16 milyar TL’yi aştı.

Yılın ilk çeyreğini tamamlamaya yaklaşırken, yurt dışı ve yurt içi piyasalarda gündem yoğun olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankaları faiz kararları ve sözlü yönlendirmelerini takip ettik. Yurt dışında Fed’in enflasyonda ve iş gücü piyasasında görülen olumlu sinyaller ile birlikte 2024 yılı için 3 faiz indirim öngörüsünü koruması riskli varlıklara pozitif yansıdı. İçeri döndüğümüzde ise TCMB PPK faiz kararı ve sürpriz 500 bp faiz artışını izledik. İlk tepki olarak bankacılık hisselerinde görülen yükseliş ve kurda görülen zayıflamanın bu hafta itibarıyla terse döndüğünü gözlemliyoruz.

Faiz artışı para piyasası fonlarına olumlu yansıdı

Faiz artışının etkisiyle TL mevduat getirilerinde yükseliş söz konusu. Mevduat büyüklüğüne göre %40 ile %55 arasında aylık ve 3 aylık faiz oranları bankalar tarafında mudilere sunuluyor. Bu durum para piyasası fonların getirilerine de olumlu yansıdı. Seçimle ilgili belirsizliği de taşımak istemeyen yatırımcıların riski azaltma ve nakde dönme motivasyonu ile riskli ürünlerden kaçışını gözlemliyoruz.

Bu motivasyon çerçevesinde likit fonlar olarak da adlandırılan para piyasası fonlarına son dönemde para girişi ve yatırımcı adedi artışını rakamlardan değerlendirebiliriz. Son 1 hafta olarak baktığımızda, serbest fonlar hariç para girişi en çok artan fonlar arasında ilk 15 içinde 11 para piyasası fonu görüyoruz.

Toplam para piyasası fonları büyüklüğü – 28 Mart itibarıyla – 300 milyar TL üzeri iken bunun 16 milyar TL’sinin son hafta geldiğini verilerden çıkarıyoruz. Son hafta tüm yatırım fonu piyasasındaki artışın önemli kısmı bu fonlar kaynaklı.

Para piyasası fonları, anlaşılması en basit fonlar arasında yer alıyor. Aynı gün içinde nakde dönebilme özelliği ve çok düşük riskli içeriğiyle, fonlara yeni alışan yatırımcıların ilk tercihi olarak karşımıza çıkıyor.

Kısa dönemli olarak yatırımını park etmek isteyen yatırımcılar için de bu fonlar önemli bir adres.

Para piyasası fonlarında getiri yüzde 50’yi geçti

Son dönemde yükselen mevduat faizlerine alternatif olarak, yıllık %50 ve üzeri mevduata tekabül eden getirileri para piyasası fonları özelinde de bulabilmek mümkün. Fonlar bu getiriyi, ters repo, mevduat ve kısa vadeli borçlanma araçları üzerinden yaratabiliyor.

Bu ürünlerin getirileri hisse, döviz ve altın gibi değişkenlik göstermediği için genelde benzer oranların devamını görüyoruz. Geçen haftadan itibaren para piyasası fonlarında günlük getirilerin %0,14 üzerine kadar çıktığını görüyoruz. Bu 1 milyon TL’lik bir yatırımda 1400 TL günlük getiriye denk geliyor ve aynı getiri için bankadan %54 civarında mevduat oranı alabilmek gerekiyor.

Bu mevduat oranlarına ulaşamayan yatırımcıların günlük giriş ve çıkışla birikimlerini düşük risk alarak yönetebilecekleri değerli bir alternatif olarak değerlendirebiliriz. Bankaların kendi portföy yönetim şirketlerinin fonlarında anlık nakde dönüş mümkünken, Tefas üzerinden alınan para piyasası fonlarında 13:30’a kadar emir verildiği takdirde aynı gün 14:30 ve sonrasında hesaba fon/nakit geçiyor. Tefas’tan alınan fonlarda aynı gün içinde fonu alıp sonra nakde çevirmek mümkün değil.

Bu fonlar haftasonu ve bayramlarda da mevduat gibi getiri yaratıyor. Bunu söylerken, yatırım fonları ve mevduatın birbirinden farklı ürünler olduğunu ve fonlarda mevduat gibi sabit/ önceden belirlenmiş bir getirinin olmadığını da vurgulamakta fayda var. Katılım esaslı yatırımı tercih edenler için de para piyasası katılım fonları benzer alternatifi sağlıyor.

Para piyasası katılım fonlarında güncel günlük getiriler %0,12 civarında seyrediyor. Hem para piyasası fonları hem de para piyasası katılım fonları, şu an itibarıyla yürürlükte olan stopaj istisnasına tabi. Dolayısıyla, bu fonların alım-satım kazançlarında stopaj %0 olarak uygulanıyor. Bu da mevduat/ katılma hesabında olan %5’lik stopaja göre de bir avantaj.

Para piyasası fonlarına kurumlar da ilgi gösteriyor

Kurumlar tarafında da nakit yönetimi tarafında para piyasası fonları önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle aynı gün nakde dönebilme ve stopaj avantajı, kurumların mevduat yerine bu fonları tercih etmesinde etken. Burada ufak bir dipnot; yatırım fonlarında stopaj avantajı - eğer uzatılmazsa - 30.04.2024 tarihinde sonra erecek.

Bu nedenle yatırımcılar fonlarla ilgili yapacakları tasarruflarda stopaj istisnasından faydalanmak isterlerse, bu tarihe kadar fon alım emirlerini vermelerinde fayda var. Stopaj istisnasına tabi fonlara; para piyasası fonları yanı sıra, borçlanma araçları fonları (Eurobond, yabancı hariç), katılım fonları (döviz hariç), kıymetli madenler fonları, fon sepeti fonları (ünvanında yabancı geçenler hariç) dahil ve 30.04.2024’te hesapta olması kaydıyla, satış tarihi ne olursa olsun stopaj %0 olarak uygulanacak