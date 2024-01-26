Yabancı fonlarda son durum

Yılın son iki ayında yurt dışı piyasalarda ABD ekonomisinde yumuşak iniş (ekonomik küçülme olmadan enflasyonda düşüş) beklentisinin güç kazanması ile oldukça pozitif bir hava izledik.

Yeni yıl ile beraber Fed yetkililerinin söylemleri ve enflasyonda savaşın kazanılmadığını işaret eden veriler ile birlikte pozitif havanın yerini temkinli iyimserliğe bıraktığını görüyoruz. Bu da piyasalardaki coşkuyu ve hep yukarı gideceğiz düşüncesini yatıştırdı. Yıl başlangıcı ile birlikte ABD ekonomisinde enflasyon için takip edilen iş gücü ve tüketici talebinin güçlü seyrettiğini verilerden anlıyoruz.

Ayın ortasında beklentilerin üzerinde açıklanan tüketici enflasyon verisinde de önceki aya göre artış söz konusu. Talep tarafında güçlü seyre ek olarak istihdam tarafının da güçlü kaldığını tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verisinden takip ediyoruz. Bütün bu parametreler faiz indirimleri için piyasanın düşündüğü Mart ayının erken bir tarih olacağını işaret ediyor. Zaten Mart ayında faiz indirimi için piyasa beklentileri de zayıflamış görünüyor.

Bu doğrultuda piyasa fiyatlamalarında da değişiklik görüyoruz. Doların diğer para birimlerine göre güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerindeki artış altın/gümüş başta olmak üzere riskli varlıkları negatif olarak etkiledi. Bitcoin tarafında da çok uzun zamandır konuşulan ETF’in onaylanmasına rağmen düşüş görüyoruz.

ABD hisse endeksleri ise teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yükselişini sürdürüyor. Özellikle çip teknolojileri tarafında TSMC, AMD ve Nvidia’nın başı çektiğini görüyoruz. Yapay zeka alanında gelişmeler ve kullanım alanlarının artması veri işleme tarafında kaynak gerektirdiğinden, çip/bulut teknolojisi üzerine çalışan şirketlerin getirilerinde beklenti yüksek, bu da hisse fiyatına olumlu yansıyor.

Fonlarda ETF etkisi

Fonlar tarafına baktığımızda da bu seyri görmek mümkün. Teknoloji içerikli fonlar içinde çip/robotik ve oyun temasına yatırım yapanların yılbaşından itibaren getirileri %5-10 arasında değişiyor. Teknoloji temasında yabancı hisse/ETF ağırlıklı fonlar içinde düşük ve negatif getirileri ise Blok Zincir teknolojileri fonlarında görüyoruz.

Bu fonların doğrudan/ dolaylı kripto paralara yatırımı olmasa dahi Bitcoin ETF’i ve oradaki artışla beraber son ay çok hızlı bir performans sergilemişti, ancak bu performansın terse döndüğünü gözlemliyoruz. Yatırımcı sayılarındaki değişime baktığımızda da yabancı teknoloji fonlarına olan ilginin artışta olduğunu söylemek mümkün. Yılbaşından itibaren en çok yatırımcı adedi artan ilk 10 fonun 5 adedi yabancı teknoloji fonu olarak göze çarpıyor.

Yabancı hisse senetlerinin de BIST100 gibi riskli ürünler olduğunu ve dışarıdaki havanın verilere bağlı olarak çok hızlı değişebildiğini söylemekte fayda var. Önümüzde ABD’de bilanço sezonu var ve teknoloji şirketlerinin bilanço/kar rakamlarına göre performanslar farklılaşabilir. Buna ek olarak makro perspektifte ABD enflasyonunun kalıcılığına işaret eden ve faiz indirimlerini öteleyen her veri ABD hisse endekslerinde volatilite yaratacaktır.

Bu nedenle kısa vadede yüksek kazanç beklentisiyle bu fonları değerlendirmemek gerekiyor. Bu fonlara yatırım yaparken uzun vadede birikim bakış açısıyla hareket etmek ve fonun içeriğinde yer alan ürünlere dair makro gelişmeleri takip etmek önemli. Yabancı fonlarda bu kadar çok alternatif varken tek tema tek fon yatırımı her zaman riskli, farklı temalara farklı fonlar üzerinden yatırım daha doğru olacaktır.