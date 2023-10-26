30. yılında üreten ve eğiten MTOSB

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB), 1993 yılında 380 hektarlık bir alan üzerine Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin kuruluşu olan Trakya Cam tesisleri ile ilk üretime başladı.

1994 yılında inşaatına başlanılan MTOSB’de, henüz inşaat aşamasındayken 35 şirkete yatırım için arsa tahsis edilmesiyle Türkiye’nin önemli bir organize sanayi bölgesi olacağının işaretlerini vermişti.

İlave alan yatırımları olan MTOSB 2. Bölgenin 2010 yılında çalışmalarına başlanmasıyla, 278 hektar alan dahabölgeye dahil edilmiş olup, diğer ilave alan yatırımı olan 98 hektar alan üzerinde faaliyetlerine başlayan MTOSB 3. Bölgenin çalışmaları da, 2019 yılında başlamıştı.

MTOSB bugün 756 hektar alan üzerinde üretim faaliyetlerine devam ediyor. Karma OSB olan MTOSB’de ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, ahşap (mobilya), kimya, cam sektörleri bulunmakla birlikte 14 ayrı sektörde 250’nin üzerinde firma faaliyetlerine devam ediyor.

Tahsis süreci devam eden MTOSB 4. Bölge’nin de faaliyete geçmesi ile toplam 823,5 hektar alana ulaşacak MTOSB’de, yeni yatırım talepleri sebebiyle 260 hektar alan üzerinde faaliyet göstermesi planlanan 5. Bölgenin de faaliyete geçmesiyle, MTOSB’nin toplam yüzölçümü 1.083,5 hektar alana ulaşacak. Ayrıca, MTOSB 6’ncı Bölgenin tasarım ve fizibilite süreci de devam ediyor.

Hedef 35 bin istihdam

Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan 3. Bölgenin tam kapasite ile faaliyete geçmesiyle MTOSB genelinde toplam istihdamın 30 bin, 4. Bölgenin tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ise toplam istihdam sayısının 35 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.

2022 yılında 6 milyar doları aşan Mersin’in ihracat artışında MTOSB firmalarının payı büyük. Bölgeden gerçekleşen ihracat Mersin ihracatının yaklaşık yüzde 35’ine denk geliyor. Bölgeden en fazla, Irak, Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Suriye, İsrail, Cezayir, Ukrayna, İran ve Polonya’ya ihracat gerçekleştiriliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayınlanan en fazla ihracat yapan 1000 firma listesinde 14, ISO ilk 500 listesinde ise 11 MTOSB firması yer aldı. 75 megawatt kurulu gücünde güneş enerji santralleri (GES) yer alan bölgede üretilen elektrik, tüketimin yaklaşık yüzde 20’sine tekabül ediyor. MTOSB’de 2023 yılının ilk 9 ayında 409.056.415 kwh elektrik, ilk 9 ayında 152.652.442 Sm3 doğalgaz tüketiliyor.

MTOSB 1. Bölge Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’nin Verimlilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Revizyon Projesi’nin gerçekleştirilmesiyle 3 bin m3/gün olan arıtma tesisi kapasitesi, 4 bin 500 m3/güne çıkacak. Bölgede ayrıca, MTOSB Kreş ve Gündüz Bakım evi Projesi inşaatı devam etmekte olup, 2023 yılı Kasım ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Bölgede 2021 yılında hizmete başlayan 2022 yılı ocak ayında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası paydaşlığında şirketleşen Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi Mersin Model Fabrika’ da özellikle KOBİ’ler, yalın ve dijital dönüşüm müfredatı ile bu yönde gelişmelerini başlatarak kapsamlı eğitim ve danışmanlık desteği alabiliyor.

Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi toplam 5 bin m2 alana sahip olup bin 500 m2 taban alanına sahip. Kullanılabilir toplam alan ise 3 bin 800 m2 olup bu alanın 320,5 m2 ’si Yenilik Merkezine, 320,5 m2 ’si Model Fabrika’ya ait.

Merkezde toplamda 22 adet oda ve 4 adet atölye (makine, elektrik-elektronik, prototipleme ve tasarım atölyeleri) bulunuyor. Aynı zamanda 3 adet kiralanabilir ofis (7,3 m2 ), 6 adet focus box, 2 adet toplantı ve sunum odaları mevcut. 2013 – 2014 eğitim öğretim döneminde MTOSB bünyesine katılan 4 yıllık Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, öğrenciler aranan eleman olmaları yönünde eğitilerek, MTOSB’nin bünyesindeki firmalarda staj yapıyor.

Okulda, Elektrik- Elektronik Teknolojisi, Gıda Teknolojileri, Makine Teknolojileri, Metal Teknolojileri ve Mobilya-İç mekan Tasarımı olmak üzere 5 bölümde yaklaşık 750 öğrenciye eğitim veriliyor. Ayrıca, Tarsus Üniversitesi ile MTOSB arasında imzalanan protokole istinaden, MTOSB’de eğitim ve öğretim faaliyetine başlayan bin 650 m2 kullanım alanına sahip yüksekokulda 7 farklı bölümde eğitim veriliyor.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi sayesinde, bölge içerisinde savunma sanayiine üretim yapabilecek kapasitedeki firmalar, SAHA İstanbul’un yönlendirmesi ile daha verimli çalışmalara imza atıyor.

Mersin’in ve bölgenin en önemli gücü olan MTOSB’nin yaptığı atılımlar, üretim ve ihracat atağı kentimizi de büyütüyor. Bölgenin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede emeği geçenlere, MTSO Başkanı Sabri Tekli ve yönetim kurulunu kutluyor, daha büyük başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum. Asırlık Cumhuriyetimiz ile nice 30 yıllara…