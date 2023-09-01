900 bin dolarlık uzay çekilişini kazanmak ister miydiniz?

Gerçek bir uzay yolculuğundan bahsediyorum. Her geçen gün gelişen teknoloji ile artık uzaya çıkmak Cape Town’a gitmek gibi turistik bir seyahat haline geldi. Hatta Virgin Atlantic şirketi uzaya sefer düzenliyor. Otogara gidip bir otobüse binmek gibi Virgin Atlantic şirketine gidip uzaya hemen gidip gelebiliriz. Tabii 450 bin dolarımız varsa…

Şirket, bu fantastik uzay yolculuğu için sıradışı bir çekiliş düzenledi. Evet, Instagram çekilişlerinden kazandığınız kitap setlerini bir kenara bırakın. Anastasia Mayers ve annesi Keisha Schahaff, tam 900 bin dolarlık bu uzay turunun kazananları oldu!

Uzay tarihinin pek çok ilki bu seyahatte

Çekilişi kazanan Anastasia Mayers ile annesi Keisha Schahaff bu yılın en şanslı kişilerinden olabilir. İkili hem uzaya çıkan ilk anne-kız olarak hem de ilk Karayipler vatandaşı olarak tarihe geçecek. Üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Anastatia da uzaya çıkan en genç ikinci kişi olacak. Gerçekten de pek çok kişinin kazanmak isteyeceği bir çekilişi kazanarak da tarihe isimlerini yazdırdılar. Bu çekilişten anlıyoruz ki takip etmek şart… Belki bir gün siz de yıldızlar arasında bir selfie paylaşırsınız. Takipte kalın, fırsat ayağınıza kadar gelebilir!

Yine gururlandık: Türk bilim insanından meme kanserine erken teşhis!

Çok gururlandığımız ve sevindiğimiz bir haber aldık. MIT’te görev yapan Profesör Canan Dağdeviren tarafından geliştirilen elektronik sütyen ile meme kanseri erkenden teşhis edilebiliyor. Üstelik evde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış!

Gerçek zamanlı veri elde eden bu buluşla hem gururlandık hem de umutlandık. Ultrasona benzer şekilde çalışan cihaz uygulama üzerinden de kullanılabiliyor. Umarım Dağdeviren ve hayat kurtaracak bu icadı basında hak ettiği değeri görür ve bu kadar önemli bir cihaz da kolay bir şekilde ulaşılabilir olur.

Yapay zekâ ile salgın hastalıklar bitiyor mu?

Covid-19’un yeni varyantları dünyanın farklı yerlerinde yine kendini göstermeye başlamışken yapay zekâ tarafından hepimizin içini rahatlatacak haber geldi. ABD’de geliştirilen EWAD isimli yapay zekâ sistemi erken uyarı ile virüs mutasyonlarını önceden tespit ederek yayılmasının önüne geçiyor.

Yapay zekâ ile her gün farklı bir açıdan hayatımız kolaylaşıyor ama insanın aklına da şu soru geliyor: EWAD 2020 yılında bulunsaydı pandemi ne olurdu?

Kripto rüzgarı Türkiye'de nasıl esiyor?

Son dönemde bize "Bitcoin'imi ne zaman satmalıyım?", "Ethereum ne kadar oldu?" ya da "Bu NFT nedir?" sorularını sormayan kalmadı gibi. Görünen o ki, kripto paranın Türkiye'deki popülaritesi hızla artıyor. KuCoin'in yakın zamanda yayınladığı "Into the Cryptoverse: Türkiye’deki Kripto Kullanıcılarını Anlamak" raporu da bu popülariteyi rakamlarla doğruluyor. Gençlerin gözdesi Bitcoin değil, Ethereum! Hem de Bitcoin'i yakalayacak bir hızla.

Bu arada stabilcoin'ler - adından da anlaşılacağı gibi istikrarlı coin'ler - yavaş yavaş yatırımcının gözdesi haline geliyor. Çünkü insanlar değerinin ani düşüş veya artış göstermeyeceğini düşündüğü bir şeyin peşinden koşuyor. Sanal dünyaların ve sanal nesnelerin popüler olduğu Metaverse ve NFT ise kripto dalgasında en merak edilen kavramlar arasında. Artık sanal dünyada arsa almak ya da bir sanat eserine sahip olmak da mümkün. Ve buna ilgi duyanların sayısı hiç de az değil. Kısacası,

Türkiye'de kripto rüzgarı KuCoin'in de gösterdiği gibi estikçe esiyor. Hem de tüm hızıyla! Peki ya siz bu rüzgarda neredesiniz? Belki de bir sonraki kahve molasında arkadaşlarınızla bu konuyu masaya yatırmak iyi bir fikir olabilir!

Kısa kısa…

● Çin merkezli Nothing firması saydam telefonunu Türkiye’de satışa sundu.

● Twitter’da reklam geliri paylaşım programı duyuruldu ve ödemeler yapılmaya başlandı.

● Tesla, uzun süredir beklenen Cybertruck aracından esinlenerek yaptığı kedi yatağını satışa çıkardı.

● WhatsApp, yeni güncellemesi ile tıpkı Discord gibi sesli grup konuşmaları olacağını duyurdu.

● Apple’ın iPhone 15’i de tanıtacağı lansman etkinliği 12 Eylül’de düzenlenecek.

Yatırım Alanlar

● Drone için teknolojik çözümler geliştiren yerli girişim MaviKanatlar 2,4 milyon TL yatırım aldı.

● Regülasyon teknolojileri üzerine çalışan yerli girişim TeamSec, toplamda 42 milyon dolar fon aldığını duyurdu.

● Reklam deneyimi üzerine çalışan Monetizr, 4 milyon dolarlık yatırım aldı.

● Dijital lojistik üzerine yerli girişim olan Forwardie, Esor Investmants’tan yatırım aldı.

● İşe alma, terfi, işten çıkarma gibi tüm insan kaynakları süreçleri ile ilgilenen girişim One Model, 41 milyon dolar yatırım topladı.