ABD, 2023’te resesyondan kurtuldu: Peki ya 2024?

Lorie KONISH / CNBC yazarı

2023'e girerken, tahminler neredey­se oybirliğiyle ortaktı: Bir resesyon (durgunluk) yaklaşıyordu. Yıl sonu­na yaklaşırken, tahmin edilen ekonomik kriz gerçekleşmedi. Peki 2024'te bizi neler bekliyor?

Uzmanlar, ekonomik düşüşün hâlâ tah­minlerde bulunabileceğini söylüyor. Tah­min, ekonomistleri 2023'te düşüş çağrısı yapmaya iten faktörlerle aynı temele da­yanıyor. Enflasyon hızla yükselirken, Fe­deral Rezerv faiz oranlarını artırdı. Tipik olarak bu dinamik, gayri safi yurtiçi hası­la büyümesinin iki çeyrek üst üste negatif olması olarak tanımlanan bir durgunluğu tetikledi.

Bazı tahminler 2024'te hâlâ önlenebi­lecek iyimserlik taşıyor. Bank of America aşağı yönlü risklere rağmen resesyon ye­rine yumuşak iniş öngörüyor. Ulusal İş­letme Ekonomisi Derneği’nin aralık ayın­da yaptığı ankete göre ekonomistlerin dörtte üçünden fazlası (yüzde 76) önü­müzdeki 12 ayda resesyon ihtimalinin yüzde 50 veya daha az olduğuna inandık­larını söyledi. 2023 sonunda manşetlere çıkan işten çıkarmalar yeni yılda da de­vam edebilir. İşe yerleştirme ve iş ve yö­netici koçluğu firması Challenger, Gray & Christmas’a göre, şirketlerin yüzde 29'u 2023'te işçi çıkarırken, şirketlerin yüzde 21'i, 2024’te işten çıkarmalar olabileceği­ni düşünüyor.

Beklenmedik durumlara hazırlıklı ol­mak için uzmanlar bu üç adımı atmanın yardımcı olabileceğini söylüyor.

1. Borç bakiyenizi azaltın:

LendingTree’ye göre tüketicilerin üçte birinden fazlası (yüzde 34) bu tatil sezo­nunda borçlandı; bu oran 2022'deki yüz­de 35 seviyesindeydi. Alışveriş yapanların elinden aldığı ortalama bakiye bin 28 do­lar olup, geçen yılki bin 549 doların olduk­ça altında ve 2017'den bu yana en düşük seviyede. Ancak daha yüksek faiz oranları, bu borçların daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Bu arada, kredi kartı bakiyeleri bu yıl rekor 1 trilyon doları aştı. Aydan aya ta­şıdığınız ödenmemiş kredi kartı bakiyeniz varsa, bu borç için ödeyeceğiniz maliyetle­ri yüzde 0 bakiye transferi teklifi veya bi­reysel kredi yoluyla düşürmeye çalışın. Al­ternatif olarak, mevcut kredi kartı şirke­tinizden daha düşük bir faiz oranı talep etmeyi deneyebilirsiniz. Daha da önemli­si, bir borç ödeme stratejisi seçin ve ona bağlı kalın.

2. Mali durumunuza stres testi yapın:

Glassman Wealth Services’in kuru­cusu ve başkanı Barry Glassman, bu yı­lın başlarında CNBC.com’a yaptığı açık­lamada, ekonomik durgunluğun sizi na­sıl etkileyebileceğinin büyük ölçüde hâlâ bir işiniz olup olmadığına bağlı olduğunu söyledi. Kendisi, ekonomik bir gerileme­nin, halen çalışan kişilerin bile daha az kazandığı bir durum yaratabileceğini be­lirtti. Sonuç olarak, gelir düşüşünü ne ka­dar iyi karşılayabileceğinizi değerlendir­mek iyi bir fikirdir. İşinizi kaybederseniz, tasarruflarınıza ve kullanabileceğiniz di­ğer kaynaklara bağlı olarak faturalarınızı ne kadar süreyle ödeyebileceğinizi düşü­nün, diye açıkladı. Glassman, “Gelirini­zi devam eden yükümlülüklerinize karşı stres testi yapın” dedi ve ekledi: “Bir tür güvenlik ağınızın olduğundan emin olun.”

3. Acil durum tasarruflarını artırın:

Bir kenara biraz daha fazla para ayır­manız bile, araba tamiri veya beklenme­dik bir fatura gibi öngörülemeyen bir olayın bütçenizi sarsmamasını sağlama­ya yardımcı olabilir. Ancak anketler pek çok Amerikalının 400 dolarlık nakit har­camayı karşılamakta zorlanacağını gös­teriyor. Uzmanlar, önemli olanın tasar­ruflarınızı otomatik hale getirerek para­yı maaş çekinde bile görmemek olduğunu söylüyor. Bankrate’in kıdemli ekonomi analisti Mark Hamrick yakın zamanda CNBC.com’a şöyle konuştu: “Bu dönemi nispeten zarar görmeden atlatsak bile, bu tasarruf yapmak için bir neden daha. Henüz çok fazla para biriktiren biriyle ta­nışmadım.”

Şimdi tasarruf etmenin bir başka avan­tajı: Daha yüksek faiz oranları, o paranın potansiyel getirisinin son 15 yılın en yük­sek seviyesine ulaşması anlamına geli­yor. Fed’in 2024'te faiz indirimine baş­lamsının beklenmesi nedeniyle bu getiri­ler uzun sürmeyebilir.