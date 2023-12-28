ABD, 2023’te resesyondan kurtuldu: Peki ya 2024?
Lorie KONISH / CNBC yazarı
2023'e girerken, tahminler neredeyse oybirliğiyle ortaktı: Bir resesyon (durgunluk) yaklaşıyordu. Yıl sonuna yaklaşırken, tahmin edilen ekonomik kriz gerçekleşmedi. Peki 2024'te bizi neler bekliyor?
Uzmanlar, ekonomik düşüşün hâlâ tahminlerde bulunabileceğini söylüyor. Tahmin, ekonomistleri 2023'te düşüş çağrısı yapmaya iten faktörlerle aynı temele dayanıyor. Enflasyon hızla yükselirken, Federal Rezerv faiz oranlarını artırdı. Tipik olarak bu dinamik, gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin iki çeyrek üst üste negatif olması olarak tanımlanan bir durgunluğu tetikledi.
Bazı tahminler 2024'te hâlâ önlenebilecek iyimserlik taşıyor. Bank of America aşağı yönlü risklere rağmen resesyon yerine yumuşak iniş öngörüyor. Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği’nin aralık ayında yaptığı ankete göre ekonomistlerin dörtte üçünden fazlası (yüzde 76) önümüzdeki 12 ayda resesyon ihtimalinin yüzde 50 veya daha az olduğuna inandıklarını söyledi. 2023 sonunda manşetlere çıkan işten çıkarmalar yeni yılda da devam edebilir. İşe yerleştirme ve iş ve yönetici koçluğu firması Challenger, Gray & Christmas’a göre, şirketlerin yüzde 29'u 2023'te işçi çıkarırken, şirketlerin yüzde 21'i, 2024’te işten çıkarmalar olabileceğini düşünüyor.
Beklenmedik durumlara hazırlıklı olmak için uzmanlar bu üç adımı atmanın yardımcı olabileceğini söylüyor.
1. Borç bakiyenizi azaltın:
LendingTree’ye göre tüketicilerin üçte birinden fazlası (yüzde 34) bu tatil sezonunda borçlandı; bu oran 2022'deki yüzde 35 seviyesindeydi. Alışveriş yapanların elinden aldığı ortalama bakiye bin 28 dolar olup, geçen yılki bin 549 doların oldukça altında ve 2017'den bu yana en düşük seviyede. Ancak daha yüksek faiz oranları, bu borçların daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Bu arada, kredi kartı bakiyeleri bu yıl rekor 1 trilyon doları aştı. Aydan aya taşıdığınız ödenmemiş kredi kartı bakiyeniz varsa, bu borç için ödeyeceğiniz maliyetleri yüzde 0 bakiye transferi teklifi veya bireysel kredi yoluyla düşürmeye çalışın. Alternatif olarak, mevcut kredi kartı şirketinizden daha düşük bir faiz oranı talep etmeyi deneyebilirsiniz. Daha da önemlisi, bir borç ödeme stratejisi seçin ve ona bağlı kalın.
2. Mali durumunuza stres testi yapın:
Glassman Wealth Services’in kurucusu ve başkanı Barry Glassman, bu yılın başlarında CNBC.com’a yaptığı açıklamada, ekonomik durgunluğun sizi nasıl etkileyebileceğinin büyük ölçüde hâlâ bir işiniz olup olmadığına bağlı olduğunu söyledi. Kendisi, ekonomik bir gerilemenin, halen çalışan kişilerin bile daha az kazandığı bir durum yaratabileceğini belirtti. Sonuç olarak, gelir düşüşünü ne kadar iyi karşılayabileceğinizi değerlendirmek iyi bir fikirdir. İşinizi kaybederseniz, tasarruflarınıza ve kullanabileceğiniz diğer kaynaklara bağlı olarak faturalarınızı ne kadar süreyle ödeyebileceğinizi düşünün, diye açıkladı. Glassman, “Gelirinizi devam eden yükümlülüklerinize karşı stres testi yapın” dedi ve ekledi: “Bir tür güvenlik ağınızın olduğundan emin olun.”
3. Acil durum tasarruflarını artırın:
Bir kenara biraz daha fazla para ayırmanız bile, araba tamiri veya beklenmedik bir fatura gibi öngörülemeyen bir olayın bütçenizi sarsmamasını sağlamaya yardımcı olabilir. Ancak anketler pek çok Amerikalının 400 dolarlık nakit harcamayı karşılamakta zorlanacağını gösteriyor. Uzmanlar, önemli olanın tasarruflarınızı otomatik hale getirerek parayı maaş çekinde bile görmemek olduğunu söylüyor. Bankrate’in kıdemli ekonomi analisti Mark Hamrick yakın zamanda CNBC.com’a şöyle konuştu: “Bu dönemi nispeten zarar görmeden atlatsak bile, bu tasarruf yapmak için bir neden daha. Henüz çok fazla para biriktiren biriyle tanışmadım.”
Şimdi tasarruf etmenin bir başka avantajı: Daha yüksek faiz oranları, o paranın potansiyel getirisinin son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşması anlamına geliyor. Fed’in 2024'te faiz indirimine başlamsının beklenmesi nedeniyle bu getiriler uzun sürmeyebilir.