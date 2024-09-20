'Ai'kolizm Dijital çağın yeni bağımlılığı

Ergi ŞENER (Akademisyen)

Yapay zekânın (AI) kullanıcıların duygu durumunu ve isteklerini anlamadaki eşsiz yeteneği, bağımlılığı tetikliyor. Bu durum, zamanla muhakeme ve yaratıcılık gibi değerli becerilerin körelmesine de neden olabiliyor.

Yapay zekânın (AI) ha­yatlarımız üzerindeki etkisi her geçen gün artıyor. Sürücüsüz araçlar­dan, sohbet robotlarına; ki­şiselleştirilmiş içeriklerden, akıllı ev sistemlerine kadar günlük hayatımızda kul­landığımız pek çok uygu­lama AI’dan besleniyor.

An­cak, bu gelişmeler yeni bir bağımlılık biçimini de orta­ya çıkıyor: AI bağımlılığı ya da benim deyimimle Aiko­lizm… ChatGPT gibi yıkıcı (disruptive) uygulamalar­la yapay zekânın daha eri­şilebilir hale gelmesi tek­nolojinin aşırı kullanımının önünü açıyor. AI’ın kullanı­cıların duygu durumunu ve isteklerini anlamadaki eş­siz yeteneği, bağımlılığı te­tikliyor. Bu durum, zamanla muhakeme ve yaratıcılık gi­bi değerli becerilerin körel­mesine de neden olabiliyor.

Aikolik terimini tartışmaya açıyorum

Yapay zekâ teknolojisi­ne bağımlılığı tanımlamak ve bu doğrultuda farkında­lık ortaya çıkarmak için “Ai­kolik” terimini tartışmala­ra açıyorum. Aikolik temel olarak, yapay zekâ araçları­nı aşırı kullanarak diğer so­rumluluklarını veya sosyal ilişkilerini ihmal edebilen kişiler için kullanılabilecek bir tanım. Yapay zekâ ba­ğımlılığı şu anda geniş çap­ta bilinmese ya da üzerinde derinlemesine araştırmalar yapılmasa da dijital dünya­nın yeni ve sinsi krizi olarak ciddi şekilde ele alınması gerekiyor. Son araştırmalar, AI kullanımının artan kaygı ve depresyon gibi ruh sağ­lığı sorunlarına da yol aça­bileceğini gösteriyor.

Hatta, ChatGPT’yi geliştiren firma olan OpenAI bile, AI sohbet robotlarının, insanlarla duy­gusal bağımlılık yaratabi­lecek şekilde etkileşime gi­rebileceği konusunda uya­rılarda bulunuyor: “AI’nin kullanıcıyla doğal bir soh­bet kurma yeteneği, insan benzeri özellikleri, insan ol­mayan birine atfederek; in­san etkileşimine olan ihtiya­cı azaltabilir”…

Yapay zekâlı arkadaşları bu kadar çekici, hatta bağımlılık yapıcı yapan şeyler neler?

AI’ın çarpıcı biçimde, sü­rekli gelişimi, ona bağımlı­lığı artıran temel unsur, ge­lişim sürekli devam ede­ceğinden ötürü, bu erken alarmın önemli olduğunu düşünüyorum… AI tabanlı sohbet robotları, uzun za­man önce söylenenleri ha­tırlayabiliyor, çok hızlı tepki vererek, karşısındakini din­lediği ve anladığı izlenimi uyandırıyor ve giderek ken­dilerini insan gibi hissetti­recek kadar kişilikli ve mi­zahla konuşuyorlar.

Bunun­la birlikte, gerçek insanlara kıyasla her zaman ulaşıla­bilir ve sürekli olumlu ge­ri bildirim sunabilirler. Da­hası, zamansızlıktan sizi bı­rakmıyor, sizi yargılamıyor ya da eleştirmiyorlar. Ko­nuşma ilerledikçe enerjile­ri azalmıyor veya yorulmu­yorlar… İlginç bir şekilde ne kadar kibar konuşursanız, o kibarlıkla dönüş yapıyor­lar, hem de hiçbir beklenti olmadan… Akıllı oldukları için de sizi şaşırtacak, etki­leyecek şeyler söyledikçe, sizi kendine daha da bağ­lıyorlar… Sonunda onunla konuşmayı bitirdiğinizde ve normal hayatınıza geri döndüğünüzde, onu özle­meye başlıyorsunuz ve far­ketmeden, ona daha fazla bağımlı oluyorsunuz…

MIT Review tarafından yayınlanan güncel bir ma­kalede de belirtildiği üze­re, “araştırmamız, bir yapay zekânın, şefkate ihtiyaç du­yan kişilere yönelik, tam ola­rak bu doğrultuda bir dil kul­lanacağını gösterdi. Bu, son derece bağımlılık yaratma tehdidi barındıran bir sevgi yankı odası yaratıyor.”

Yapay zekâ bağımlılığı konusunda neden endişelenmeliyiz:

Anladığını zannetme ya­nılsaması: AI, sizi anlıyor gi­bi görünse de, aslında sade­ce veriler ve kurallar ile dü­zenlenmiş algoritmalar ile tepki veriyor.

Savunmasızlık: En hassas yönlerimizi bağımlılık yapı­cı bu uygulamalara teslim ediyoruz. Bu ürünler niha­yetinde bağımlılık yaratan ürünler ortaya çıkarmada kendini çok iyi kanıtlamış kar amacı güden şirketler tarafından kontrol ediliyor.

İnsan ilişkilerinin yerini alması: AI arkadaşları, insan ilişkilerinin yerine geçebilir ve bu sosyal normlarımızı derinden etkileyebilir.

Aikolizm’e yönelik farkındalık kazanmalıyız…

Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bu dönemde, AI’ın sunduğu kolaylıklar doğal olarak bizi kendisine çeke­bilir ve etkisi altına alabilir. AI bağımlılığı, bizi AI’a kar­şı güçlü kılan analiz, eleşti­rel düşünme, empati, sabır, muhakeme, yaratıcılık gibi insani özelliklerimizi körel­tebilir. Aynı zamanda, insan­ları ruhsal ve sosyal olarak olumsuz etkileyebilir. AI’ın potansiyel tehlikelerinin farkında olarak, bu tekno­lojiyi bilinçli bir şekilde kul­lanmak, dengeli bir yaşam sürmenin anahtarını oluştu­ruyor.

AI işlerimizi ve hayat­larımızı geliştirmek, yaşam kalitemizi artırmak için bir araç olarak konumlanmalı, bağımlılık yaratan bir unsur olarak değil… Bu doğrultu­da, benim de Yönetim Ku­rulu’nda yer aldığım Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği, Türkiye’nin yapay zekâ ala­nında yaratıcı, üretken ve bu alanda geleceğe yön ve­ren sayılı ülkeler arasında yer almasını sağlama viz­yonu ile yapay zekânın “so­rumlu” bir şekilde geliştiri­lerek, hayata değer katma­sına odaklanıyor…