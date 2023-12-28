Altın fiyatları 2023’te neden yüzde 13 arttı?

Asit MANOHAR / Hint ekonomi yayını Mint’in yazarı

Emtia piyasası uzmanla­rına göre, ABD bankacı­lık krizi, jeopolitik kriz ve ABD MErkez Bankası’nın (Fed) faiz duraklatma duruşu, altının yıl boyunca yatırımcı­ların sığınağı olarak kalması­nı sağlayan önemli tetikleyici­ler arasında yer aldı. ABD Mer­kez Bankası'nın yüksek faiz döngüsünün sona ereceğini ve 2024'te üç kez faiz indirimine gideceğini ima etmesiyle altın fiyatlarının yükseliş eğilimi­ni sürdürmesinin beklendiğini söylediler.

Hisse senedi piyasası yatı­rımcılarına altın konusunda da bir miktar risk almaları tav­siyesinde bulunan CPAI Ulu­sal Başkanı Narinder Wadhwa şunları söyledi: "Son 20 yıl­da, Hint borsasını temsil eden Nifty ve altın farklı perfor­mans eğilimleri sergiledi. Kar­şılaştırma, zıt doğayı vurgu­luyor. Nifty 50 endeksi son 10 yılda yüzde 14, son 20 yılda ise yüzde 14.9 bileşik büyüme ora­nı sağlarken Altın son 20 yılda ortalama yüzde 11.2 getiri sağ­ladı."

2023 yılında altın fiyatları­nın geri dönüşü hakkında ko­nuşan piyasa uzmanı Sugan­dha Sachdeva şunları söyledi: "Altın 2023'te eskimeyen ca­zibesini kanıtladı, 10 gram ba­şına 64.460 Rupi gibi rekor bir zirveye ulaştı ve yılın bü­yük bölümünde Nifty ve Sen­sex gibi büyük endeksleri göl­gede bıraktı. Bir önceki rekor olan ons başına 2 bin 81 dolar civarındaki rekor, ons başına 2 bin 148 dolara doğru keşfedil­memiş bir bölgeye girdi. Her ne kadar Nifty yılsonu itiba­rıyla yılbaşından bu yana yüz­de 18'lik bir kazançla önde olsa da, altın hâlâ canlı kalmayı sür­dürdü ve yüzde 13'e yakın say­gın bir getiri sağladı."

Sugandha Sachdeva, altının 2023'te yatırımcılara muazzam bir getiri sağlamasına yardımcı olan 4 tetikleyiciyi sıraladı:

1) Güvenli liman cazibesi: Yıl, riskten kaçınan yatırımcıla­rı altının güvenlik ağına doğ­ru iten ABD bankacılık kriziy­le başladı.

2) Jeopolitik gerilimler: İkin­ci ve üçüncü çeyrekte fiyatlar sakinleşirken bile İsrail-Ha­mas arasındaki çatışma 4’ün­cü çeyrekte bir değer saklama aracı olarak altına olan talebi yeniden alevlendirdi.

3) Güvercin Fed ve yumuşa­yan dolar: Fed'in 2024'te olası faiz indirimlerine yönelmesi doları zayıflatarak altının cazi­besini artırdı.

4) Merkez bankası işta­hı: Merkez bankalarının stra­tejik olarak büyük miktarlarda altın alımı yapması yukarı yön­lü baskıyı daha da artırdı.

“Altının tetikleyicileri ne­lerdi?” sorusuna bakın Bonan­za Portföy Kıdemli Araştırma Analisti Rajesh Sinha ne dedi: “2023'ün başındaki ABD ban­kacılık krizinin, küresel ekono­mik yavaşlamanın ve jeopoli­tik gerilimin, altın ve gümüşün dünya çapında borsa getirileri­ni Hindistan gibi birkaçı dışın­da büyük bir farkla geride bı­rakmasına yardımcı olan ana nedenlerden bazıları olduğuna inanıyoruz. Devam eden ilgiye rağmen Fed'in faiz artırımları ve artan tahvil getirileri, küre­sel ekonomik yavaşlamaya iliş­kin endişeler nedeniyle altın fiyatları yükseldi.Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında son dönem­de yaşanan jeopolitik çatışma­ların piyasa oynaklığını artır­ması, altının doğası gereği is­tikrarı nedeniyle tercih edilen varlık sınıfı haline gelmesine neden oldu.”