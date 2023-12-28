Altın fiyatları 2023’te neden yüzde 13 arttı?
Asit MANOHAR / Hint ekonomi yayını Mint’in yazarı
Emtia piyasası uzmanlarına göre, ABD bankacılık krizi, jeopolitik kriz ve ABD MErkez Bankası’nın (Fed) faiz duraklatma duruşu, altının yıl boyunca yatırımcıların sığınağı olarak kalmasını sağlayan önemli tetikleyiciler arasında yer aldı. ABD Merkez Bankası'nın yüksek faiz döngüsünün sona ereceğini ve 2024'te üç kez faiz indirimine gideceğini ima etmesiyle altın fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürmesinin beklendiğini söylediler.
Hisse senedi piyasası yatırımcılarına altın konusunda da bir miktar risk almaları tavsiyesinde bulunan CPAI Ulusal Başkanı Narinder Wadhwa şunları söyledi: "Son 20 yılda, Hint borsasını temsil eden Nifty ve altın farklı performans eğilimleri sergiledi. Karşılaştırma, zıt doğayı vurguluyor. Nifty 50 endeksi son 10 yılda yüzde 14, son 20 yılda ise yüzde 14.9 bileşik büyüme oranı sağlarken Altın son 20 yılda ortalama yüzde 11.2 getiri sağladı."
2023 yılında altın fiyatlarının geri dönüşü hakkında konuşan piyasa uzmanı Sugandha Sachdeva şunları söyledi: "Altın 2023'te eskimeyen cazibesini kanıtladı, 10 gram başına 64.460 Rupi gibi rekor bir zirveye ulaştı ve yılın büyük bölümünde Nifty ve Sensex gibi büyük endeksleri gölgede bıraktı. Bir önceki rekor olan ons başına 2 bin 81 dolar civarındaki rekor, ons başına 2 bin 148 dolara doğru keşfedilmemiş bir bölgeye girdi. Her ne kadar Nifty yılsonu itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 18'lik bir kazançla önde olsa da, altın hâlâ canlı kalmayı sürdürdü ve yüzde 13'e yakın saygın bir getiri sağladı."
Sugandha Sachdeva, altının 2023'te yatırımcılara muazzam bir getiri sağlamasına yardımcı olan 4 tetikleyiciyi sıraladı:
1) Güvenli liman cazibesi: Yıl, riskten kaçınan yatırımcıları altının güvenlik ağına doğru iten ABD bankacılık kriziyle başladı.
2) Jeopolitik gerilimler: İkinci ve üçüncü çeyrekte fiyatlar sakinleşirken bile İsrail-Hamas arasındaki çatışma 4’üncü çeyrekte bir değer saklama aracı olarak altına olan talebi yeniden alevlendirdi.
3) Güvercin Fed ve yumuşayan dolar: Fed'in 2024'te olası faiz indirimlerine yönelmesi doları zayıflatarak altının cazibesini artırdı.
4) Merkez bankası iştahı: Merkez bankalarının stratejik olarak büyük miktarlarda altın alımı yapması yukarı yönlü baskıyı daha da artırdı.
“Altının tetikleyicileri nelerdi?” sorusuna bakın Bonanza Portföy Kıdemli Araştırma Analisti Rajesh Sinha ne dedi: “2023'ün başındaki ABD bankacılık krizinin, küresel ekonomik yavaşlamanın ve jeopolitik gerilimin, altın ve gümüşün dünya çapında borsa getirilerini Hindistan gibi birkaçı dışında büyük bir farkla geride bırakmasına yardımcı olan ana nedenlerden bazıları olduğuna inanıyoruz. Devam eden ilgiye rağmen Fed'in faiz artırımları ve artan tahvil getirileri, küresel ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeler nedeniyle altın fiyatları yükseldi.Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında son dönemde yaşanan jeopolitik çatışmaların piyasa oynaklığını artırması, altının doğası gereği istikrarı nedeniyle tercih edilen varlık sınıfı haline gelmesine neden oldu.”