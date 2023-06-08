Apple yeni bir çağ başlatıyor

2007 senesinde Apple iphone telefonu piyasaya sürdüğünde, bir çağı kapatmış, yeni bir çağı başlatmıştı. Uygulamalar, ekosistemler, sosyal medya derken halen bu çağın son dönemleri içindeyiz. Apple’dan sonra diğer rakip firmalar da bu kapıdan geçtiler. Benzer ürünler, ekosistemler oluşturdular. Ortaya yeni bir dünya çıktı.

Yeni bir çağ başlıyor

WWDC 2023’de Apple bir kez daha çağ kapatıp çağ açacak yeni bir ürün ortaya koydu. Vision Pro. Bu sanal dünya ile gerçek dünyayı harmanlayan bir karma gerçeklik gözlüğü. Ürün dijital içeriği fiziksel dünyayla harmanlıyor.

Kullanıcılar gözleri, elleri ve sesleri ile cihazı kontrol edebiliyorlar. Cihaz, eğlence, iş, eğitim ve diğer pek çok alanda bir devrim niteliği taşıyor. Sanal ve artırılmış gerçekliği beraberinde getiren Vision Pro’nun kendisinden daha önce çıkmış gözlüklerden farkı tıpkı iphone gibi güçlü bir ekosisteme sahip olacak olması. Onu değerli kılacak olan da bu.

Pek çok içerik üreticisi, uygulama geliştirici veya üçüncü parti çözüm sağlayıcı şimdiden bu teknolojiye odaklanmış durumda. Ülkemiz için çok pahalı olan bu ürün, muhtemelen ABD ve Batılı ülkelerde hayatın içine fazlasıyla girecek. Ürün kullanım alanları açısından da sınırsız bir kapsam sunuyor. Yeni çağ, bu ürünle evden eğlence, iş ve eğitim çağı olacak.

Geleneksel iş modelleri ve sektörler tehdit altında

Olaya strateji açısından bakarsak, bu ürün pek çok geleneksel iş modeli ve sektörü tehdit ediyor. Hatta yeni bazı teknoloji ve iş modellerini bile. Örneğin Metaverse. Bu hamleden sonra orada bir sarsıntı yaşanacağı kesin.

Sinema salonları, oyun konsolu sektörü, geleneksel uzaktan eğitim içerik üreticileri, video konferans sistemleri de belirli bir süre sonra burada yaşanacak gelişmelerle sıkıntıya girebilir. İnsanları evlerinden çıkartmak zorlaşacağı için, reel dünyada iş yapan pek çok işyeri de müşteri kayıplarına uğrayabilir. Ayrıca işyerlerinde çalışma hayatı yeniden dizayn edilecektir.

Hibrit ve uzaktan çalışma modelleri daha da yaygınlaşacaktır. İş seyahatleri azalacaktır. Hatta indoor veya outdoor spor etkinliklerine bile inovatif dokunuşlar sağlayacaktır. Eğitim sektörünü komple değiştireceğini tahmin ediyorum. Bunlar ilk aklıma gelenler.

Siz kendi sektörünüzde bunu başarabilir misiniz?

iPhone veya Vision Pro gibi ürünler, yıkıcı ürünlerdir. Pek çok firma bu gelişmelerden doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilenecektir. Pek siz kendi sektörünüzde bu tür bir ürün ortaya koymayı düşünmez misiniz? Kimya, turizm veya bankacılık fark etmez, kendi sektörünüzde iPhone veya Vision Pro gibi yıkıcı bir ürün veya hizmeti ortaya koyarak, sektörünüzü değiştirmek size neler kazandırabilirdi?

Bu konu üzerinde düşünmenizi istiyorum. Elbette bunun kolay olmadığını biliyorum. Apple ve diğer firmalar inovasyona, tasarıma, ARGE’ye, milyarlarca dolar harcıyorlar. Sizin bu kadar bütçeniz olamayacağının farkındayım. Ancak burada rekabeti yenmek ve sektörünüzde olmayanı yapmak için farklı bir zihin yapısından bahsediyorum.

“Bu işler bizde hep böyle yapılır” tutuculuğunu bırakıp, yeni fikir, model ve yöntemlere açık hale gelmenizden bahsediyorum. İnovasyon ortamını yeşertmekten, yeni fikirlere, açık olmaktan bahsediyorum. Kendimize mavi okyanuslar bulalım, yeni pazarlar, yeni iş modelleri, yeni ürünler ve deneyimler üzerinde inovasyon yapalım diyorum.

Peki işe nereden başlayalım derseniz, ilk nokta iyi fikirleri üretecek yetenekli insanları işe almak, onlara cesur ve özgür bir kültür ve ortam sağlamak ve fikirlerin en alttan en üste kadar ulaşması için sistem oluşturmaktır. İyi fikirleri inovasyonlara dönüştürecek sistem içinde eğitimleri, iletişimin sağlanacağı platformu ve projelendirme aşamalarını içermelidir.