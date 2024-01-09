Avrupa'da fiyat artışları yeniden hızlanıyor

Anna COOBAN ( CNN.com Küresel Pazarlar yazarı)

Avrupa, son iki yıldır ekonomilerini rahatsız eden büyük ve acı verici sorundan tam olarak kurtulamadı. Avrupa Birliği'nin önde gelen ekonomileri Almanya ve Fransa'da yıllık enflasyon Aralık ayında yükseldi.

Euro Bölgesi tüketici fiyatları enflasyonunun geçen aya ilişkin Cuma günü yayınlanan ilk tahmini bu eğilimi doğruladı; Kasım ayındaki yüzde 2.4'ten yüzde 2.9'a yükseldi. Bu, Nisan 2023'ten bu yana euro kullanan 20 ülke genelinde yıllık enflasyon oranındaki ilk artış oldu.

AB verileri, gıda, alkol ve tütünün yanısıra hizmet maliyetlerinde de daha fazla artışın çok daha az belirgin bir enflasyonla birleştiğini gösterdi. Enerji fiyatlarının yıllık bazda düşmesi, genel oranın yükselmesine neden oldu. Bu durum bazı yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını düşürmenin eşiğinde olabileceği yönündeki heyecanını azaltabilir.

Geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan resmi bir tahmine göre, Almanya'da tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE), kasım ayındaki yüzde 2.3'ten aralık ayında yüzde 3.8'e yükseldi. Ön verilere göre, Fransa'da yıllık TÜFE önceki aya göre yüzde 3.9'dan aralık ayında yüzde 4.1'e yükseldi. Her iki durumda da enerji fiyatları enflasyon oranının yükselmesine yardımcı oldu.

Ekonomistler bu yükselişi kısmen hükümetlerin 2022 enerji krizi sırasında hane halkını desteklemek için uygulamaya konulan cömert sübvansiyonları gevşetmesi nedeniyle bekliyorlardı. Fransız istatistik ofisi yaptığı açıklamada, aralık ayında enflasyondaki artışın "enerji ve hizmet fiyatlarında bir yıl içinde yaşanan hızlanma"dan kaynaklandığını söyledi.

Ancak UBS Global Wealth Management baş ekonomisti Paul Donovan, euro kullanan 20 ülkede değişken gıda ve enerji maliyetlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyonun yavaşlamaya devam etmesini beklediğini söyledi: "Enflasyonun ivmesi hâlâ daha yavaş fiyat artışlarına doğru. Şu anda Avrupa'da, Birleşik Krallık'ta veya ABD'de gördüğümüz hiçbir veride 'yapışkan' fiyatlara veya daha yüksek uzun vadeli enflasyona dair bir kanıt yok. Enflasyonun ayrıntıları, yükselişten çok aşağı yönlü sürpriz yapmaya devam ediyor.”

Piyasalar başarısız oluyor

Büyük ekonomilerdeki manşet enflasyonun hızlanması, yatırımcıların merkez bankalarının bahar gibi erken bir zamanda faiz oranlarını düşürmeye hazır oldukları yönündeki heyecanını azaltabilir.

Bu heyecan, ekim ayının sonundan itibaren Wall Street'in S&P 500 endeksinin ve Avrupa'nın referans göstergesi Stoxx 600 endeksinin sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 11 artış gösterdiği borsa yükselişine yol açtı . Yatırımcılar karşılaştırılabilir, istikrarlı getiriler sunan tahvilleri tercih etme eğiliminde olduğundan, yüksek faiz oranları genellikle hisse senetleri üzerinde baskı oluşturuyor.

Ancak hisse senetleri 2024'te şu ana kadar piyasaya çıkamadı. Piyasalar 2 Ocak'ta yeniden açıldığından bu yana S&P 500 endeksi yüzde 1.1, Stoxx 600 endeksi ise yüzde 0.4 düştü. Geçen ay, ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, kısmen hükümetin enerji sübvansiyonlarının sona ermesi nedeniyle enflasyonun "geçici olarak yeniden toparlanacağını" söyledi ve ekledi: "Daha gidecek yolumuz var.”

ING'nin Küresel Makroekonomik Araştırma Başkanı Carsten Brzeski de perşembe günkü notunda şunları yazdı: "ECB için enflasyondaki bu yeniden hızlanma, istikrarı koruma ve herhangi bir faiz indirimi kararına acele etmeme duruşunu güçlendiriyor." Merkez Bankası'nın hâlâ haziran ayında ilk faiz indirimini yapmasını bekliyor.