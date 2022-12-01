Beklerken
Bugün itibarıyla yeni yıla 29 gün kaldı. Hepimiz yeni bir şeyler beklerken bulduk kendimizi. Kimimiz yeni yılda asgari ücreti, kimimiz ise EYT’nin son halini bekliyoruz. Aramızdan yeni yılda yapılacak seçimleri bekleyenler de var. Herkes yeni bir umut, yeni bir yolculuk beklentisinde, gelecek için sabırsızlanıyor.
Ümit tabii içimizde ki sönmeyen ateş... Hep iyi şeyler hayal edilir, iyi düşüncelere tutunmak isteriz. Yoksa hayat çekilmez olur, yaşanmaz olur! Önümüzdeki günlerden hepimizin beklentisi farklı ama sonuçta beklentimiz daha iyi günler yaşamak. Bu da çok normal…
Her sene yaş alıyoruz, ona göre amaçlarımız da değişiyor. Yeni sene ile beraber yeni ufuklara yelken açıyoruz. Yeni pencerelerden bakıyoruz. Yeni arayışlara giriyoruz. Belki böylece hayata tutunuyoruz. Çıkacak bir yasayı bekleyenler, yaz başı alınacak bir diplomayı bekleyenler, tezkere bekleyenler say say bitmez...
Şimdilerde her yıl olduğu gibi 2022’yi özetleyen yayınlar, almanaklar, özel sayılar, kitapçılarda yerini aldı. Yaşadığımız günlerin bilançosunu bilmek istiyoruz. Time dergisi yılın fotoğrafları sayısını yapmış. Neler yok ki! Mayıs ayında başlayan Ukrayna savaşının acı izlerinden, 8 Eylül’de ölen Kraliçe II. Elizebeth’in tabutuna torun çocuğundan bir bakışa kadar… Birkaç sayfada dünyadaki değişen belli başlı olayları yaşıyorsunuz. Bu tip bir sayıyı her sene hazırlayan Time dergisi, sanki önümüzdeki yılda bu tarz olaylara hazırlıklı olun der gibi… Şimdilerde The Economist dergisinin yılsonu sayısını bekleyenler revaçta. Malum her sene başı, derginin olacakları şifreleyerek anlatma özelliği var. Defalarca televizyonlarda bu görselleri yorumlayanlar bulunuyor. 2023’ün ayak izlerini görmeye çalışmak bunu kurgulamak tabii ki de oldukça zevkli.
Yıl biterken beklentilerimiz çoğalır, diğer taraftan ise yapamadıklarımız içimizde kırgınlıklar yaratır. Bizi hırslandırır, hayallerimizi süsler. O zaman bunu coşturacak ilk aklımıza gelen mühim şey ise bir milli piyango almaktır!
Ümitlerimizin hep olacağı, bol enerjili günler bizi bekliyor. Buna çok ihtiyacımız var…