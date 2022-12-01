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Beklerken

Didem DEMİRKENT
Didem DEMİRKENT info@dunyaeko.com

Bugün itibarıyla yeni yı­la 29 gün kaldı. Hepimiz yeni bir şeyler beklerken bulduk kendimizi. Kimimiz ye­ni yılda asgari ücreti, kimimiz ise EYT’nin son halini bekliyo­ruz. Aramızdan yeni yılda yapı­lacak seçimleri bekleyenler de var. Herkes yeni bir umut, yeni bir yolculuk beklentisinde, gele­cek için sabırsızlanıyor.

Ümit tabii içimizde ki sönme­yen ateş... Hep iyi şeyler hayal edilir, iyi düşüncelere tutunmak isteriz. Yoksa hayat çekilmez olur, yaşanmaz olur! Önümüz­deki günlerden hepimizin bek­lentisi farklı ama sonuçta bek­lentimiz daha iyi günler yaşa­mak. Bu da çok normal…

Her sene yaş alıyoruz, ona gö­re amaçlarımız da değişiyor. Ye­ni sene ile beraber yeni ufukla­ra yelken açıyoruz. Yeni pen­cerelerden bakıyoruz. Yeni arayışlara giriyoruz. Belki böy­lece hayata tutunuyoruz. Çıka­cak bir yasayı bekleyenler, yaz başı alınacak bir diplomayı bek­leyenler, tezkere bekleyenler say say bitmez...

Şimdilerde her yıl olduğu gi­bi 2022’yi özetleyen yayınlar, almanaklar, özel sayılar, kitap­çılarda yerini aldı. Yaşadığımız günlerin bilançosunu bilmek istiyoruz. Time dergisi yılın fo­toğrafları sayısını yapmış. Ne­ler yok ki! Mayıs ayında başla­yan Ukrayna savaşının acı izle­rinden, 8 Eylül’de ölen Kraliçe II. Elizebeth’in tabutuna torun ço­cuğundan bir bakışa kadar… Bir­kaç sayfada dünyadaki değişen belli başlı olayları yaşıyorsunuz. Bu tip bir sayıyı her sene hazırla­yan Time dergisi, sanki önümüz­deki yılda bu tarz olaylara hazır­lıklı olun der gibi… Şimdilerde The Economist dergisinin yılso­nu sayısını bekleyenler revaçta. Malum her sene başı, derginin olacakları şifreleyerek anlatma özelliği var. Defalarca televiz­yonlarda bu görselleri yorumla­yanlar bulunuyor. 2023’ün ayak izlerini görmeye çalışmak bunu kurgulamak tabii ki de oldukça zevkli.

Yıl biterken beklentilerimiz çoğalır, diğer taraftan ise yapa­madıklarımız içimizde kırgın­lıklar yaratır. Bizi hırslandırır, hayallerimizi süsler. O zaman bunu coşturacak ilk aklımıza gelen mühim şey ise bir milli pi­yango almaktır!

Ümitlerimizin hep olacağı, bol enerjili günler bizi bekliyor. Bu­na çok ihtiyacımız var…

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