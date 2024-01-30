Beyaz Saray’da “güçlü ekonomi” güveni artıyor

Christine ROMANS (NBC yazarı)

Bir yıl süren resesyon felaketinin ardından beklenmedik derecede dirençli vir ekonomi, Beyaz Saray’ı güçlendiriyor. Ekonomi, 2022’nin dördüncü çeyreği ile geçen yılın aynı dönemi arasında yüzde 3.1’lik güçlü bir hızda büyüdü.

Açıklamalara bir bakalım:

-Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Lael Brainard, gazetecilere ekonomiyi "olağanüstü" olarak tanımladı: “Tarihsel olarak baktığımızda, ekonomi trendin üzerinde büyürken enflasyonun bu kadar hızlı düştüğü ve işsizliğin düşük oranda sabit kaldığı bir yıl yaşamamıştık.”

-Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Jared Bernstein, ekonominin, sıkı işgücü piyasası, güçlü tüketici harcamaları ve artan reel ücretlerle beslenen "üretmeye devam eden bir büyüme makinesi" olduğunu söyledi.

-Chicago Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin tarihteki en adil iyileşme olarak nitelendirdiği toparlanmanın hemen ardından "şu anda pandemi öncesine göre çok daha fazla mal ve hizmet ürettiğini" söyleyerek övündü. Michigan Üniversitesi'nin tüketici duyarlılığı endeksi Aralık 2023 ile ocakta yükseldi ve 1991'den bu yana en iyi iki aylık iyileşmeyi kaydetti.

Ekonomiye ilişkin görüşler partizan çizgilerde farklılık gösterirken, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler iki yıldan fazla bir sürenin en olumlu okumalarını kaydetti. Geçen yılı ekonomik durgunluk için çaba harcayan bazı işletme sahipleri, bunun hiç gelmemesine hoş bir şekilde şaşırdılar.

Ancak eski Başkan Donald Trump, Biden'ın ekonomi politikalarının başarısız olduğunu savunuyor: "Bir kaza olduğunda, bunun önümüzdeki 12 ay içinde olacağını umuyorum.” Bir Biden kampanyası sözcüsü, ikinci bir Trump yönetiminin orta sınıf hanelerin kazanımlarını tersine çevireceği öngörüsünde bulunarak, en son ekonomik verileri "Biden gündeminin iş başında" olduğunun kanıtı olarak nitelendirdi. "Seçmenlerin bu kasım ayındaki seçimi anlamalarını sağlamak için erken ve agresif bir şekilde yatırım yapıyoruz" dedi.

Perşembe günü konuşan Yellen, "Başkan ve ben, birçok Amerikalının, ekonominin pandemiden çok daha öncesine gittiği konusunda uzun zamandır daha derin bir kötümserlik hissettiğini anlıyoruz" dedi ve ekledi: "Bu ülkede hayat hâlâ orta sınıf için olması gerekenden daha zor.”

Trump'ın işçi sınıfı seçmenleri arasında hâlâ güçlü bir desteğe sahip olduğu bir dönemde Biden’ın etrafındakiler, seçim gününe giden yaklaşık 9 aylık süreçte satış konuşmasını yapmak için işin bitmediğini biliyor.

Brainard, cuma günü yaptığı açıklamada, ortalama gelirli hanelerin artık Biden göreve geldiğinde "enflasyonu hesaba kattıktan sonra bu yıl harcayacakları 3 bin 500 dolar daha fazla" olduğunu söyledi. Bir gün önce de Chicago'da Yellen, kırsal bölgelerde işsizliğin kentsel bölgelere göre yüzde 20 daha fazla olmasına neden olan iş açığının "ortadan kaldırıldığını" belirtti. "Yatırımların karşılığını alması biraz zaman alır" diyen Yellen iddiasını şöyle noktaladı: "On yıllardır göz ardı edilen birçok şeye yatırım yapıyoruz."