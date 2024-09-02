  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Nazlı SARP
  4. Borsa İstanbul ve küresel piyasalar bir genişleme dalgasına ne kadar yakın?

Borsa İstanbul ve küresel piyasalar bir genişleme dalgasına ne kadar yakın?

Nazlı SARP
Nazlı SARP [email protected]

ABD’de çekirdek PCE verisi beklentile­re paralel gelirken; tarım dışı istihdam verisi aşağı yönlü ve fakat II. Çeyrek büyü­me verisi yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3 olarak kaydedildi. Avrupa’da ise haziran ayında başlayan faiz indirim döngüsünün son gelen enflasyon verisinin hedefe yakın­laşması nedeniyle eylül ayında bir çeyreklik faiz indirimi ile devam edeceği fiyatlanıyor.

Batı yakasındaki bu görünüme en az Fed’in faiz indirimi kadar etki eden bir başka faktör daha var ki o da teknoloji his­selerinin öncü firması Nvidia’nın görünü­mü. Bu ayın başlarında, şirketin Blackwell olarak bilinen yeni nesil çipinin üretimine yönelik bir gecikme hisse performansına bir engel olarak ortaya çıkmıştı. Firma son çeyrekte gelirinin iki katından fazla artma­sıyla halen karlı bir şirket de olsa yüksek beklentileri karşılayamadı ve yüzde 6’lık düşüşle piyasa değerinden 200 milyar do­lar bir anda siliniverdi.

Nvidia’nın bu kadar önemli olmasının bir nedeni de teknoloji hisselerine öncülük etmesi.

Temmuz ayının ortasından bu yana S&P 500 içinde en iyi performans gösteren alan­lar artık teknoloji hisseleri değil; bilakis ino­vasyondan çok faizi fiyatlayan gayrimenkul, kamu hizmetleri ve finans gibi kesimler ol­du. Diğer taraftan bu sektörlerin kalıcılığı­nı belirleyecek olan da aslında ABD ekono­misinde inişin ne kadar yavaş olacağıdır. Bir yıllık tarım dışı istihdamın 818 k aşağı revi­zesinin ardından 6 eylül tarihindeki istih­dam verisi sonrası Fed’in indirim dozajı da belli olacaktır. Yüksek bir faiz indirimi eko­nomide işlerin sanıldığı gibi iyi gitmediğini gösterecektir. Bu görüşüme bir destek de al­tının bu kadar popüler bir yatırım aracı ol­masından gelsin.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’de ise işler para politikası tarafında biraz ka­rışık. Son dönemde SVB benzeri bir banka­cılık krizi çıkacağı söylentileri biraz abar­tılmış olsa da Çin Merkez Bankası tahvil alımları yapıyor. (Abartılı bulma nedenim toplam banka bilançolarının yüzde 20’si ka­dar tahvil var. Çinlilerin yatırımlarını banka dışına çıkarması söz konusu değil ve faiz art­tırımı ufukta gözükmüyor.)

Borsamızda yabancı hikayesi şimdilik hayal kırıklığı yaratmış durumda

Bizim borsamıza gelince BİST 100, yıl­başından bu yana TL bazında yüzde 29, do­lar bazında yüzde 12,5 kazanç sağlamış olsa da 5 Ağustos’taki kara Pazartesi’yi bir tür­lü atlatamamış gözüküyor. Ağustos ayında­ki bir aylık kayıplar TL’da yüzde 9 iken do­larda yaklaşık yüzde 12 düzeyinde…

Bu du­rumu küresel piyasalardaki gelişmelerden çok iç dinamiklerimizle açıklayabilirim: Başlarda ekonomi programındaki dönüşü­mü ülke puanları, gri listeden çıkış ve CDS düşüşü başta olmak üzere olumlu yabancı geri bildirimi eşliğinde fiyatlayan borsa, ya­bancı portföy yatırımlarının gelecek olma­sına yönelik bir hikayeye sahipken; temmuz sonundan itibaren tersi bir döngüye girdi.

Bu durumun nedenleri arasında yüksek fa­izin üstelik de risksiz bir biçimde alternatif oluşu, TCMB verilerine göre mayıs başın­dan bu yana 2 milyar doları aşkın yabancı çıkışı, enflasyon muhasebesinin gerçekle­ri su yüzüne çıkarışı ve ekonomide durgun­luk sinyalleri sayılabilir.

TCMB’nin son PPK metninde gerekirse ilave sıkı­laşma yapılabileceği ve aylık enflasyon­da düşüş trendi yakalanmadan sıkı duru­şun korunacağına yönelik son derece şahin ifadeler, bankanın küresel merkez bankala­rından daha sonra ve çok daha küçük adım­larla gevşeme sinyali vereceğinin göstergesi olarak algılanabilir.

Yabancı borsaya ekimde gelir mi?

Buradan belki Fed’in ilk faiz indiri­minin ardından ekim ayı gibi borsamıza yabancı girişi olacaktır biçiminde bir çıkar­sama yapılabilir. Diğer taraftan bu, son de­rece eksik bir çıkarım olacaktır zira Kasım ayındaki ABD seçimleri ve jeopolitik riskler altını öne çıkarırken hisse ve kripto para gi­bi riskli varlıklar açısından belirsizlik içer­mektedir. Üstelik Çin tahvilleriyle ortaya atılan finansal riskin katbekat fazlası kadar ABD’nin bütçe açığı kaynaklı yüksek iniş riski hala dillendirilmemişken…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İstihdam verisi, ters köşe yaptırırken yeni bir altına hücum dalgası mı geliyor? 26 Ağustos 2024
PPK’dan Jackson Hole’a para politikası konuşulacak 19 Ağustos 2024
Piyasalardaki aşırı oynaklıkla Borsa İstanbul’un hikayesi arasında bir ilişki kurulabilir mi? 12 Ağustos 2024
Maga senaryoları II: Kripto, dijital tekeller ve genel çerçeve 05 Ağustos 2024
Dolar ve altın 29 Temmuz 2024
Notların verdiği sinyal ve bağımlı kalkınma üzerine… 22 Temmuz 2024
Çok kutupluluk dünyasında Türkiye’ye bir tek NATO yeter mi? 16 Temmuz 2024
Türkiye’den Avrupa’ya BYD röveşatası! 08 Temmuz 2024
Yok birbirimizden farkımız çünkü biz dolar basarız 01 Temmuz 2024
BAE’nin açıklaması beklenen yabancı girişini sağlar mı? 24 Haziran 2024