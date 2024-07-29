  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Nazlı SARP
  4. Maga senaryoları I: Dolar ve altın

Maga senaryoları I: Dolar ve altın

Nazlı SARP
Nazlı SARP nazli.sarp@dunya.com

Maga, “Make America Great Again” (Amerika’yı yeniden mükemmel yap) anlamına gelen ve ilk kez 1980 yılın­da Reagan tarafından kullanılan ancak gü­nümüzde Trumpizm ile özdeşleşmiş bir motto.

Üstelik Trump’ın kullandığı mana­sıyla bu öylesine bir slogan da değil; içeri­sinde Batı’nın yani merkezin, müesses ni­zamına başkaldıran ve ABD’yi küresel ku­rumlardan ayrıştırarak, kendi içine bloke eden bir üst anlam da barındırıyor.

Hakkında açılan davalar ve 2021’deki Kongre baskını gibi şaibeli olaylarla anı­lan eski ABD başkanı Trump’ın seçim an­ketlerindeki üstünlüğü geçtiğimiz hafta Biden’ın adaylıktan çekilip, yerine yar­dımcısı Harris’i önermesi sonrasında De­mokratlar lehine sınırlı bir miktar yer de­ğiştirdi. Kasım ayına daha çok zaman ol­makla beraber, Trump’ın gerek Harris gerekse de farklı bir Demokrat aday karşı­sında en zorlu rakip olacağı ise aşikar.

Trump’ın haziran ayındaki bir röpor­tajının gün yüzüne çıkması, devalüasyon tartışmalarını da gündeme oturttu.

Rezerv para doların ve büyük ölçüde on­dan ve farklı parametrelerden etkilenen altının onsunun bundan nasıl etkilenece­ği ise küresel piyasalar açısından hassas bir konu.

Trump’ın ekonomi politikalarında te­mel çıkış noktası dış ticaret açığının azal­tılması; bunun için de doların devalüe edilmesi savı ortaya atılıyor. Mevcut eko­nomik koşullara bakıldığında son gelen ABD enflasyonun 2021 yılından bu yana en düşük seviyede bir enflasyona işaret etmesi, faiz indirimlerinin yolunu açtı­ğından dolarda değer kaybı olasılığı güç­leniyor.

Ancak, Trump’ın işaret ettiği dış tica­ret açığını azaltacak bir düşüş, Deutsche Bank analisti Saravelos’a göre yüzde 40 düzeyinde olmalı.

Doların bu oranlarda değer kaybı an­cak 1985 yılındaki Plaza Accord (Bu isim­de bir otelde ABD, Japonya, Batı Almanya, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin yaptığı anlaşma) tarzı bir konsensüsü akıllara ge­tirse de günümüzde uygulanabilirliği tar­tışılır.

Ayrıca iktidara gelmeleri halinde uygu­lanacak ilave gümrük tarifeleri hem içe­ride hem de dışarıda enflasyon yaratarak, diğer ülke para birimlerini zayıflatıp, do­lara geçişi arttırabilir.

Yine ABD’de vergi kesintilerinin uzatıl­ması bütçede var olan zorlukları daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Öyleyse denklemde doların değerinde hızlı bir dü­şüş yaratmak adına kullanılacak tek de­ğişken, bağımsızlığına methiyeler yazılan Fed olarak ortaya çıkıyor. Fed’e faizleri hızlı ve yüksek biçimde indirme konusun­da bir siyasi baskı gelecek olursa, bu dola­rın değerini sadece düşürmekle kalmayıp, itibar riski de oluşturarak bir krizin yolu­nu açar ki Trump’ın bile böyle bir şeyi gö­ze alacağını düşünmem.

Altın fiyatı genellikle doların yönü, fa­iz oranları veya risk algıları gibi temel et­kenlere tepki verir ve hangi partinin ka­zandığından bağımsız olarak; belirli bir yönetimin ekonomi politikalarından etki­lenme eğilimindedir.

Dünya Altın Konseyi’nin yapmış oldu­ğu bir analizde; diğer değişkenlerden ba­ğımsız olarak, ABD seçimlerinin öncesi ve sonrasındaki eğilimler ortaya konulmuş: Altın, Cumhuriyetçi bir başkan seçilme­den altı ay önce biraz daha iyi performans gösteriyor gibi görünüyor ve seçim son­rası dönemde sabit kalıyor. Demokrat bir başkan seçilmeden önce ise düşük perfor­mans gösterme eğiliminde ve seçim son­rası altı ayda uzun vadeli ortalamasının hemen altında performans göstererek, ta­mamen zıt bir eğilim çiziyor.

Özetle diğer değişkenlerin sabit kalma varsayımı bu analizden altın fiyatı çıkar­saması yapılmasını zorlaştırıyor. Ancak, gerek Trump’ın doları zayıflatma girişi­minin pratikteki zorluğu; gerekse de ik­tidardaki Demokratların siyasi ajanda­da olmamasına karşın Çin’e yönelik ilave ticaret tarifeleri ve sübvansiyon yarışını körükleyen yaklaşımı hayaller ve gerçek­ler arasındaki ayrımı ortaya çıkartıyor.

Sadece doların değeri üzerine yapılan tartışmalardan alınan sinyalse bizim gibi gelişen ülkeler tarafında rezerv para do­lar olmaya devam ettiği sürece ekopolitik açıdan oyunun aynı kalmaya devam ede­ceğidir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Notların verdiği sinyal ve bağımlı kalkınma üzerine… 22 Temmuz 2024
Çok kutupluluk dünyasında Türkiye’ye bir tek NATO yeter mi? 16 Temmuz 2024
Türkiye’den Avrupa’ya BYD röveşatası! 08 Temmuz 2024
Yok birbirimizden farkımız çünkü biz dolar basarız 01 Temmuz 2024
BAE’nin açıklaması beklenen yabancı girişini sağlar mı? 24 Haziran 2024
Çin otomobilleri Avrupa’yı ikiye böldü ve biz bunun neresindeyiz? 20 Haziran 2024
Bakan Fidan’ın Çin ziyaretinin eko-politiği 10 Haziran 2024
Küresel bölünme kur stresi yaratıyor 03 Haziran 2024
Tasarruflar yatırıma dönüşmezse… 27 Mayıs 2024
“Düşmanın etrafını sardığında ona bir çıkış bırak…” 20 Mayıs 2024