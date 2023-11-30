Borsa İstanbul’da 8.000 seviyesini test haftası

Haftaya önemli ve sürpriz sayılabilecek pozitif bir veri ile başladık. Piyasanın hacimli yabancı kurumlarından bankacılık sektörü ile ilgili olarak değerlendirme raporu ve hedef fiyat revizyonları geldi.

Pazartesi seans açılışından önce gelen bu raporla birlikte 7.963 seviyesinde kapattığımız haftayı 8.000 seviyesinin üzerinde açtık ve şimdilik bu seviye üzerinde fiyatlanıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda da bu seviye test edilmiş ancak TCMB’nin yeniden piyasa beklentilerinin ötesine geçen faiz artışı ile 8.000’in üzerinde tutunamamıştık. Piyasayı teknik olarak incelediğimizde bir süredir 7.500-8.000 ve buranın üzerinde 8.000-8.500 bant hareketinin olduğunu gözlemliyoruz. Yani net bir trend yok, bir terazi salınımı var. Bu terazinin bir tarafında artan faizler bulunuyor.

Türkiye ekonomisinde birkaç yıldır içinde olunan negatif reel faizden dolayı portföylerde mevduatın ağırlığı oldukça düşük seviyelere gelmişti, ancak yeni oranlarla birlikte hem fonların hem de bireyselin mevduat tarafına ağırlık verme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Tabi hisse sat, mevduata kaç denklemi o kadar da kolay değil.

Piyasaya alıcı gelecek ki, hisse senedini satıp mevduata geçebilin, aksi durumda sığ piyasada başlayan satışlar gün içi devre kesicileri aktif hale getirebiliyor, mevduata kaçayım derken hissenizi taban olmuş vaziyete bulabiliyorsunuz. Bu sebeple piyasa dikkatli. Yatırımcı psikolojisi gereğidir ki, zararda çıkılmak istenmez. Maliyete gelinmesi beklenir. İçinde bulunduğumuz 8.000-8.500 bandı yatırımcının son birkaç aydır maliyet yaptığı bölge.

Bu sebeple bu seviyeler, aklında mevduat olan fonlar yada bireysellerin o tarafı geçişi için en cazip alan. 8.000-8.500 bandında piyasada hacimlerin artmasını bekliyoruz. Bu mücadele kapsamında alıcılar kazanır, piyasa 8.500’ü geçerse, mevduata gidecek para dolayısıyla gelecek satışlar tamamlanmış olacağı için yukarıda yeni bir alan açılır ve alıcılar güçlenir diyebiliriz.

Bu olasılık için mevcut ortamda yerli iştahının yeterli olması ihtimali zayıf, yabancı gelip alır da oyunu değiştirirse bu başka bir senaryo olur. Olası geri çekilmelerde, yani piyasanın 8.000 üzerinde tutunamaması durumunda geri çekilmelerin alış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda piyasanın düşecek pek de bir alanı yok ki, burasıda terazinin piyasayı destekleyen tarafı.

Piyasaya bir destek de bilançolardan geldi, üçüncü çeyrek bilanço dönemi 8,30 olan Borsa İstanbul FK’sı artan karlılıklarla birlikte 6,60’lara geriledi, yani daha iskontolu hale geldi. Özetle bir tarafta artan faizler, diğer tarafta enflasyonist ortam ve devam eden karlılık piyasayı 7.500- 8.500 bandına sıkıştırmış durumda. Önümüzdeki kısa vadede yabancı gelmezse bu aralıkta fiyatlanmanın devamını bekliyoruz.