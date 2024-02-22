Borsa İstanbul’da yükselişe kısa bir mola gelebilir

Borsa İstanbul’da 27 aralık 7.200 seviyesinden başlayan rallide sekizinci hafta içindeyiz. Fiyatlamaların temeline baktığımızda Merkez Bankası, faizler ve enflasyon denkleminin omurgayı oluşturduğu, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin ise konjonktürel anlamda destek verdiği bir kompozisyon içindeyiz.

Teknik olarak ise 8.500 direncinin kırılmasıyla birlikte piyasada alıcıların galip gelmiş olmasının coşkulu görüntüsünü yaşadık, detaylandıralım ve beklentilerimizi paylaşalım. TCMB’nin ağustos ayından itibaren piyasanın önünde giden faiz artışları neticesinde Borsa’nın tabiri caizse beli ekim ayında kırılmış ve 8.562 seviyesi bir süre geçilemeyen bir zirve olarak kalmıştı.

Bu süreçte piyasanın aralık sonunda 7.202 seviyesine kadar geri çekildiğini takip ederken birçok alt endeks ve sektörde kayıplar oransal olarak daha yüksek seviyelere ulaşmıştı. Faiz artışının negatif etkisini hissettiğimiz kasım aralık döneminde yaklaşık 2 milyar dolar yabancı alımı gerçekleşti, o dönemde bu alımların büyük kısmı bankacılık endeksine gitti, kasım ortasından aralık ortasına kadar XBANK endeksi %50’ye yakın primlenirken Borsa İstanbul 100 endeksinin yatay seyrettiğini takip etmiştik.

Aralık ayı sonu, ocak ayı başında Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya girişini kabul etmesi ve hemen ardından ABD’nin F-16 satışlarını onaylaması Borsa İstanbul açısından yukarı yönlü katalizör oldu, yine aynı dönemde TCMB’nin faizleri %45’e yükseltmesi ve metinde bu seviyenin zirve olduğunun vurgulanmış olması da piyasa açısından yukarı yönde etkili oldu. Çünkü borsalarda bugünü değil öngörebildiğimiz kadar ileriyi fiyatlamaya çalışırız, faizlerin daha fazla yükselmeyeceği ortam faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı sorusunu akıllara getirdi.

Borsaya olumlu etki eden bir diğer temel faktör ise ocak ayı enflasyonu oldu. Finansal okuryazarlığı giriş seviyesinde olanlar dahi ocakta enflasyonun, zamların etkisi ile yükseleceğini öngörüyordu ancak enflasyondaki yükseliş beklentilerin ötesine geçti, bu durum piyasa açısından yukarı yönlü etki etti diyebiliriz. Zaten 2021’den beri takip edilen sert yükselişin ana besleyicisi enflasyon olmuştu ve yüksek kalmaya devam ediyordu.

Yukarıda saydığımız temel unsurlar neticesinde piyasa 8.562 seviyesine tekrar gelip de alıcılar burada galip gelince, teknik olarak piyasanın önü 9.200-9.400 bandına kadar açılmış oldu, daha önceki yazılarımızda 8.500 geçilirse hızlıca 9.200-9.400 bandına gelineceği beklentisini zaten paylaşmıştık, teknik analiz takip edenler açısından bu beklenti görülmesi zor bir manzara değildi. Borsa İstanbul’da yeni zirvemiz 9.404 seviyesi ile bu hafta kaydedildi, Bu direnç seviyesinin güçlü olduğunu düşünüyoruz, bir iki hafta 9.200-9.400 bandı içinde dinlenme ihtimalimizi daha güçlü görüyoruz.

Sonrasında ise beklentimiz yukarı yönlü olmaya devam edecek, seçim öncesinde 10.000’li rakamların görülmesi ihtimali yüksek görünüyor. Dağılıma baktığımızda bu rallide yine enflasyon ortamından pozitif etkilenen sektörlerin önden hareket ettiğini görüyoruz. Bu sektörler hangileri dediğimizde ise karşımıza zincir marketler, perakende, içecek grupları, bankacılık, iletişim, sigortacılık, enerji şirketleri çıkıyor. Önümüzdeki dönemde bir – iki çeyrek daha bu sektörlerin önden gitmeye devam edeceğini düşünüyoruz.