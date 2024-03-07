Borsada geri çekilmenin sebebi sıkılaşmanın ayak sesleri

Borsa İstanbul’da 27 Aralık tarihinde 7200 seviyesinden başlayan hareket 9.400 seviyesine kadar devam etti. Bu aşamada en çok yükselen endeks küresel piyasalarda teknoloji devlerinin rallisinin de etkisi ile %125 ile bilişim endeksi oldu.

%88 getiri teknoloji endeksi takip etti. Endeks üzeri getirinin Bist-100 dışı şirketlerde olduğunu görüyoruz. Burada %55’lik bir getiri var iken Bist100 de %30’luk bir primlenme söz konusu idi. Endeks üzeri getiri sağlatan bir diğer sektör %43’lük getiri ile gıda endeksi oldu. Özellikle gıda enflasyonundaki katılığın devam etmesi bu sektör açısından önemli parametre olarak karşımıza çıkıyor.

Tek endeks altında getiri sağlatan sektör %26 prim ile bankacılık sektörü olduğunu söyleyebiliriz. Yükselişin temel sebeplerine baktığımızda özellikle Ocak ayında enflasyonun beklentilerden daha yüksek gelmesi ve ücret zamlarının da beklenti üstü gelmesi ile birlikte çarşı pazar, iktisadi faaliyetlerinin canlanması olarak okuyabiliriz.Geri çekilmenin ana dinamiklerine gelecek olursak, Ocak ayı PPK yeni başkan Sayın Fatih Karahan’ın ilk toplantısı olması adına oldukça önemli idi.

Metinde enflasyonda bozulma görülürse sıkılaşacağız mesajı net bir şekilde verilince piyasa %45 mevduat faizine ek bir faiz artışı fiyatlamaya başladı. Genel piyasa okuması mevcut enflasyon dinamiklerini kırmaya yeterli olmadı takviye artış gelecek oldu. Bu da mevcut piyasada yaşanan geri çekilmeleri tetikledi.

Geri çekilmelerin boyutlarına baktığımızda 9.450’den başlayan harekette endeks %6,5 a varan geri çekilme ile 8800 seviyelerine geldi. Endeks üzeri geri çekilme en yüksek geri çekilme yaşayan sektör %13 ile teknoloji endeksi oldu. Onu mevcut sıkılaştırmanın artacağı beklentisi ile %10 varan geri çekilme ile bankacılık endeksi takip etti. Piyasa rallisinde yükselişin sınırlı kalması nedeniyle baskının daha çok hissedildiğini söyleyebiliriz. Burada özellikle dün itibari ile gelen Merkez Bankasından kredi büyümesi ile ilgili adım ilave sıkılaştırma olarak görülüyor.

Önümüzdeki süreçte piyasa faizlerin yükseltilmesini fiyatlıyor. İlaveten mali politikalarla üzerinden çeşitli önlemlerle talebin kontrol altına alınacağını da fiyatlamaya başladığını söyleyebiliriz. Seçim sonrası mali politikalar üzerinden sıkılaşma sürecinin biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Bu aşamada piyasa 9.450-8.900 bandında bir süre daha hareket etmek durumunda kalmasını bekliyoruz. Sonrasında yılın ikinci yarısı ile birlikte borsa tarafında yeni bir yukarı yönlü hareket beklediğimizi ifade etmek isteriz. Yılsonu 12.500 hedef seviyesini korumaya devam ediyoruz.