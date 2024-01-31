Borsa İstanbul lehine gelişmeler var

Aralık ayı sonundan itibaren Borsa İstanbul 100 endeksinde 7.200’lerden başlayan yükseliş hareketi 8.500 seviyesine kadar gelmiş durumda. Öncelikle bu hareketin temel sebeplerini inceleyip sonrasında ileri yönelik beklentilerimizi paylaşalım.

Yabancı yatırımcı hareketlerini incelediğimizde kasım ve aralık döneminde net 2 milyar dolarlık bir giriş olduğunu takip ettikten sonra ocak ayında yabancı hareketlerinin yatay olduğun takip ediyoruz. Seçim öncesinden bugüne baktığımızda hisse senedi piyasasına net 3 milyar dolar kadar bir giriş var. Bu kapsamda yabancı takas oranlarının %30’un altından %37’lere kadar yükseldiğini takip ettik.

Yabancı kurumların raporlarına baktığımızda ise başta bankacılık olmak üzere, ulaştırma ve perakende sektörleri başta olmak üzere hedef fiyatların yukarı yönde revize edildiğini takip ediyoruz. Bu kapsamda küresel piyasalarda ise görüntü oldukça pozitif. Bir yandan 2024’de faiz indirimlerini olumlu fiyatlayan borsa endekslerine bir diğer destek ise şirket bilançolarından gelmeye devam ediyor.

Olumlu bilançoların etkisiyle ABD endekslerinin rekor yada rekora yakın seviyelerde bulunduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Amerika’dan önemli veriler aldık; Çarşamba günü ABD’de öncü imalat PMI 47,9’dan 50,3 seviyesine, öncü hizmet PMI 51,4’ten 52,9 seviyesine güçlü bir toparlanma kaydetti. Perşembe günü ABD ekonomisine ilişkin açıklanan ve ilk okuma olan 2023/4Ç büyüme rakamı da %2,0 olan piyasa beklentisine karşın %3,3 olarak açıklandı.

İktisadi faaliyete ilişkin pozitif ipucu üreten bu verilerin ardından bir diğer olumlu veri çekirdek kişisel tüketim harcamalarından geldi. Fed’in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları aralık ayında aylık yüzde 0,2 ile beklentilere paralel olarak gerçekleşirken, yıllık ise yüzde 3,2’den yüzde 2,9’a geriledi.

Avrupa tarafında ise ECB toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmedi. ECB Başkanı önceki hafta Davos Zirvesi’nde faiz indirimlerinin yaz aylarında tartışılmaya başlanacağını ifade etmişti.

İlk faiz indirimi için yaz ayları işaret edilmesine karşın piyasalar ECB’den nisan ayında faiz indirimi öngörüyor. Yurt dışında borsa endeksleri açısından takip edilen bu olumlu gelişmelerin yanında yurt içinde yaşanan gelişmeler de Borsa İstanbul lehine oldu Geçtiğimiz haftanın başında Sayın Cumhurbaşkanı’nın TCMB Başkanına ve ekonomi politikalarına destek açıklamaları önceki hafta oluşan soru işaretlerini ortadan kaldırmış oldu.

Ardından İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması ve hemen ardından ABD’nin F-16 satışını onaylaması jeopolitik tansiyonu borsa açısından pozitife çeviren önemli gelişmeler oldu. Diğer taraftan makroekonomik gelişmelere göz attığımızda TCMB faiz kararını takip ettik, faizlerin %45’e yükseltilmesi bir yanadursun, bu seviyenin zirve olduğu mesajı borsa açısından olumlu bir sinyal olarak takip edildi.

Diğer taraftan ocak ayı enflasyonuna ilişkin olarak, gelen zamların ardından ay içinde enflasyon beklentilerinin yukarı yönde revize edildiğini takip ettik, son birkaç yıldır enflasyonun borsayı beslediğini düşünürsek bu parametrenin hisse senedi piyasasını yukarı çektiğini söyleyebiliriz.

8.500’lü rakamları oldukça güçlü bir direnç olarak takip ediyoruz. Normal koşullarda buranın yukarı geçilmesinin tek seferde olma ihtimali teknik olarak zayıf görünse de içinde bulunduğumuz haftada işlem hacimlerinin yükselişi önemli ölçüde desteklediğini söyleyebiliriz.

Aralık ayında XUTUM endeks günlük işlem hacmi 104 milyar TL olarak gerçekleşirken, ocak ayında bu ortalama 120 milyar TL’ye yükseldi. Pazartesi günü gerçekleşen hacim ise 160 milyar TL olarak kaydedildi. İşlem hacimlerindeki bu yükseliş 8.500 direncinin geçilmesi ihtimalini güçlendiriyor.

Bu seviye geçilebilirse 9.400 seviyesine kadar hızlı bir ralli oluşma ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu seviye aşılamaz ise 8.150-8.500 bandında bir güç toplanmasının ardından yeniden yukarı bir deneme oluşma ihtimali yüksek. Aşağı yönde ise 8.150 altında kalıcılık oluşma ihtimalini zayıf görüyoruz.