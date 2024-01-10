Borsada yabancının ayak sesleri

Borsa İstanbul yabancı takaslarında tarihi bir geri dönüşü takip ettiğimiz bir dönem içinde bulunuyoruz. 2020 yılı başında %61 olan yabancı takas oranı, pandemi döneminde başlayan süreçte hızla azalarak 2021 başında %49’a, 2022 başında %41’e, 2023 başında %29’a kadar düştü. Yabancı takas oranı 2023 seçimleri öncesinde %27,5’e kadar gerilemişti.

Sonrasında yeni ekonomi yönetimi ile birlikte benimsenen politikalar ve verilen pozitif siyasi mesajlar neticesinde seçim sonrası haziran ve temmuz ayında hisse senedi piyasasına net 2 milyar dolarlık bir giriş kaydedildi, bu giriş yabancı yatırımcının yeni ekonomi yönetimine verdiği ilk olumlu mesaj olarak algılandı. Ardından ağustos, eylül ve ekim aylarında yabancı hareketinin yatay seyrettiğini takip ettik, bu süre zarfında yatırımcı yeni politikaların sürdürülebilir olup olmadığını gözlemledi.

Yıl sonuna doğru gerek faiz artışları, gerekse sürece ilişkin verilen kararlılık mesajları neticesinde kasım ayında 800 milyon dolar, aralık ayında ise 1,4 milyar dolarlık girişler oldu. Yıl sonunda birçok önemli yabancı banka ve aracı kurumdan, Borsa İstanbul fiyatlamalarına yönelik hedef fiyat revizyonları ve olumlu raporların geldiğini takip ettik. Bu kapsamda seçin öncesi ve sonrası diye baktığımızda hisse senedi piyasasına toplam 3 milyar dolar, sabit getirili menkul kıymetlere ise 4,4 milyar dolar giriş oldu ve Borsa’da yabancı takas oranı %38’e kadar yükseldi. Şimdi geldiğimiz noktada 2024 başı itibariyle oldukça kritik bir haftadayız.

TCMB, 11 Ocak’ta ABD’de “Yatırımcı Günü” düzenleyecek uluslararası yatırımcılarla buluşacak. Başkan Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200’ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de çevrimiçi olarak katılması bekleniyor. Yapılacak toplantıyı 2024 portföy dağılımı noktasında yabancı yatırımcının Türkiye’ye birkaç ay öncesine kıyasla daha fazla fon ayırma kararı almasına sebep olabilecek önemli bir iletişim olarak değerlendiriyoruz.

Diğer taraftan Cuma gecesi Moody’s Türkiye değerlendirme raporunu yayınlayacak. Kredi notumuz durağan görünüm ile B3 seviyesinde bulunuyor. Notta bir değişiklik beklemiyoruz ancak görünümün pozitife çevrilmesi bizim için sürpriz olmayacak.

Ocak ayı içindeki işlemleri incelediğimizde henüz resmi veri yayınlanmış olmasa da, Borsa’da alış yapan kurumları incelediğimizde alışların yoğunlukla yabancı üzerinden geldiğini değerlendiriyoruz. Seçim sonrası piyasanın beklediği ve gelişin görece rötarlı olduğu yabancı yatırımcı artık gözle görünür şekilde piyasada bulunuyor ve bu eğilimin yılın geri kalanında devam etmesini bekliyoruz. Bu beklenti ile Borsa İstanbul fiyat seviyelerine ilişkin pozitif beklentimizi güçlendirerek koruyoruz.

Ama, eğer bu yabancı alışlarının devamı gelmez ise, artan mevduat faizleri neticesinde yerli yatırımcı üzerinden gelen paranın kısıtlandığı Borsa İstanbul’da pozitif görüntü yerini yataya bırakabilir. Bu sebeple Borsa ne olur sorusunun karşılığını, aslında yabancı gelmeye devam eder mi olarak çeviriyoruz.