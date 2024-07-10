Borsada yeni zirveler ne zaman gelecek?

Yılın ilk yarısında yüzde 42’den fazla değer kazanan Borsa İstanbul’da not artırımları yeni zirvelerin başlamasına neden olabilir. Borsada yılsonu hedefi dolar bazında 400 seviyeleri hedef olacaktır. 12-15 aylık dönemde ise 500 dolar seviyesi hedef olarak verilebilir.

Merkez Bankası’nın sıkı duruşu ve ar­tan yabancı ilgisiy­le Türk Lirası varlıklara olan talep son dönemde önemli öl­çüde artarken Türk Lirası ge­lişmekte olan ülke para bi­rimleri arasında en çok tercih edilen carry trade para birimi oldu. Seçimlerin geride kal­ması, TCMB rezervlerinde ya­şanan iyileşme, not artırımı­na yönelik artan beklentiler ve yaz aylarıyla birlikte başlayan dezenflasyonist süreç bu nok­tada TL’nin neden çok tercih edildiğini ortaya koyuyor.

Borsa İstanbul cephesine döndüğümüzde, BIST 100 en­deksi, 2024’ün ilk yarısında­ki yüzde 42,54’lük yükselişiy­le dünyadan en çok artan bor­saların başında geldi. Yılın ilk yarısında Sigortacılık, Hol­ding, Bankacılık sektörleri ön plana çıkarken; faiz ve büyü­me duyarlılığı düşük Gıda-İ­çecek ve İletişim sektörleri de BİST-100 üzerinde perfor­mans gösteren sektörler oldu.

Ulaştırma endeksi BİST100’e paralel bir seyir izlerken yük­sek faiz ve büyümedeki yavaş­lamadan doğrudan etkilenen Sınai, Metal Ana, Gayrimen­kul, Kimya ve Taş-Toprak en­deksleri BIST100’ün gerisin­de kaldılar. BIST100 dışı his­seler de endeksin gerisinde kalırken özellikle Halka Arz endeksi BIST100’ün epeyce altında bir performansa sahne oldu. Bu süreçte, yabancı yatı­rımcı ise dönem dönem, ban­kacılık ve holding sektörlerine yoğun şekilde ilgi gösterirken, topyekün ve net bir yabancı gi­rişini, tahvil cephesinden farklı olarak, borsada henüz göreme­dik.

Hatta Yabancı hisse tara­fında 7 haftadır arka arkaya sa­tıcı konumunda ve toplam satış 2 milyar doları geçti. Bunun­la birlikte geçen ayın sonunda Gri Liste’den çıkışımız, geçen hafta açıklanan ve beklentile­rin altında kalan enflasyon ile birlikte hisse tarafında işler değişmeye başlayabilir. İçinde bulunduğumuz hafta ve önü­müzdeki 2 haftayı bu anlamda yakından takip ediyor olacağız.

Borsada yılsonu hedefi 400 dolar

Borsa İstanbul açısından, kısa vadede bir patinaj ve kon­solidasyon yaşanıyor olsa da orta uzun vadeli olumlu hika­yenin devam ettiğini söyleye­biliriz. Enflasyonla mücadele­nin kararlılıkla sürdürüldüğü, ülke risk priminin gerilediği, TL’nin reel olarak değerlendi­ği, ülke kredi not artırım po­tansiyelinin korunduğu mev­cut süreçte uzun vadeli bakış açısıyla hisse senetleri cep­hesinde yönün yukarı olduğu­nu ve önümüzdeki aylarda TL bazında yeni zirve denemele­ri görebileceğimizi düşünüyo­ruz. Dolar bazında ise zirvele­rinden hayli uzakta kalmaya devam eden BIST-100 endek­sinde yılsonunda 400 seviyesi, 12-15 aylık vadede 500 seviye­lerinin hedef konumda olacağı kanaatindeyim.

Yabancı girişleri artabilir

Dünya genelinde seçimler nedeniyle siyasi günde­min yoğunlaştığı bir döne­me girilirken, Türkiye’de seçimlerin geride kalması, TCMB rezervlerinde yaşa­nan iyileşme, not artırımı­na yönelik artan beklenti­ler ve yaz aylarıyla birlikte başlayan dezenflasyonist süreç özellikle sıcak para anlamında yabancı girişle­rinin artmasını beraberin­de getirebilir.

Yabancının almaya başladığı ve alacağı büyük hisseler için oldukça olumlu bir sürecin başında olabiliriz. Ancak yabancının radarına giremeyen, ayrıca özel bir hikaye ya da beklen­tisi olmayan, borçlu, işletme sermaye ihtiyacı yüksek ve bunu kısa vadeli borçla çeviren şirketler içinse zor­lu süreç devam ediyor. Bu noktada yatırımcıların his­se seçiminde çok dikkatli olması gereken bir süreçte olduğumuzun bir kez daha altını çizelim.