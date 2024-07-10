Borsada yeni zirveler ne zaman gelecek?
Yılın ilk yarısında yüzde 42’den fazla değer kazanan Borsa İstanbul’da not artırımları yeni zirvelerin başlamasına neden olabilir. Borsada yılsonu hedefi dolar bazında 400 seviyeleri hedef olacaktır. 12-15 aylık dönemde ise 500 dolar seviyesi hedef olarak verilebilir.
Merkez Bankası’nın sıkı duruşu ve artan yabancı ilgisiyle Türk Lirası varlıklara olan talep son dönemde önemli ölçüde artarken Türk Lirası gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok tercih edilen carry trade para birimi oldu. Seçimlerin geride kalması, TCMB rezervlerinde yaşanan iyileşme, not artırımına yönelik artan beklentiler ve yaz aylarıyla birlikte başlayan dezenflasyonist süreç bu noktada TL’nin neden çok tercih edildiğini ortaya koyuyor.
Borsa İstanbul cephesine döndüğümüzde, BIST 100 endeksi, 2024’ün ilk yarısındaki yüzde 42,54’lük yükselişiyle dünyadan en çok artan borsaların başında geldi. Yılın ilk yarısında Sigortacılık, Holding, Bankacılık sektörleri ön plana çıkarken; faiz ve büyüme duyarlılığı düşük Gıda-İçecek ve İletişim sektörleri de BİST-100 üzerinde performans gösteren sektörler oldu.
Ulaştırma endeksi BİST100’e paralel bir seyir izlerken yüksek faiz ve büyümedeki yavaşlamadan doğrudan etkilenen Sınai, Metal Ana, Gayrimenkul, Kimya ve Taş-Toprak endeksleri BIST100’ün gerisinde kaldılar. BIST100 dışı hisseler de endeksin gerisinde kalırken özellikle Halka Arz endeksi BIST100’ün epeyce altında bir performansa sahne oldu. Bu süreçte, yabancı yatırımcı ise dönem dönem, bankacılık ve holding sektörlerine yoğun şekilde ilgi gösterirken, topyekün ve net bir yabancı girişini, tahvil cephesinden farklı olarak, borsada henüz göremedik.
Hatta Yabancı hisse tarafında 7 haftadır arka arkaya satıcı konumunda ve toplam satış 2 milyar doları geçti. Bununla birlikte geçen ayın sonunda Gri Liste’den çıkışımız, geçen hafta açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon ile birlikte hisse tarafında işler değişmeye başlayabilir. İçinde bulunduğumuz hafta ve önümüzdeki 2 haftayı bu anlamda yakından takip ediyor olacağız.
Borsada yılsonu hedefi 400 dolar
Borsa İstanbul açısından, kısa vadede bir patinaj ve konsolidasyon yaşanıyor olsa da orta uzun vadeli olumlu hikayenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü, ülke risk priminin gerilediği, TL’nin reel olarak değerlendiği, ülke kredi not artırım potansiyelinin korunduğu mevcut süreçte uzun vadeli bakış açısıyla hisse senetleri cephesinde yönün yukarı olduğunu ve önümüzdeki aylarda TL bazında yeni zirve denemeleri görebileceğimizi düşünüyoruz. Dolar bazında ise zirvelerinden hayli uzakta kalmaya devam eden BIST-100 endeksinde yılsonunda 400 seviyesi, 12-15 aylık vadede 500 seviyelerinin hedef konumda olacağı kanaatindeyim.
Yabancı girişleri artabilir
Dünya genelinde seçimler nedeniyle siyasi gündemin yoğunlaştığı bir döneme girilirken, Türkiye’de seçimlerin geride kalması, TCMB rezervlerinde yaşanan iyileşme, not artırımına yönelik artan beklentiler ve yaz aylarıyla birlikte başlayan dezenflasyonist süreç özellikle sıcak para anlamında yabancı girişlerinin artmasını beraberinde getirebilir.
Yabancının almaya başladığı ve alacağı büyük hisseler için oldukça olumlu bir sürecin başında olabiliriz. Ancak yabancının radarına giremeyen, ayrıca özel bir hikaye ya da beklentisi olmayan, borçlu, işletme sermaye ihtiyacı yüksek ve bunu kısa vadeli borçla çeviren şirketler içinse zorlu süreç devam ediyor. Bu noktada yatırımcıların hisse seçiminde çok dikkatli olması gereken bir süreçte olduğumuzun bir kez daha altını çizelim.