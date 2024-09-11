Fitch sonrası borsada yönü ne belirleyecek?

2023 Mayıs seçimleri­nin ardından yeni eko­nomi yönetiminin gö­reve gelmesiyle ekonomide başlayan normlara ve nor­male dönüş süreci kredi de­recelendirme kuruluşla­rı nezdinde karşılık bulma­ya devam ediyor.

Cuma geç saatlerde Fitch Türkiye’nin kredi notunu bir kademe da­ha artırarak BB- seviyesine yükseltirken daha önce po­zitif olan görünümü ise dura­ğan olarak revize etti. Piyasa­lardaki ağırlıklı beklenti de bu noktadaydı. Fitch son ola­rak Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesi­ne yükseltip görünümü po­zitif olarak belirlemişti.

Bu kararla birlikte Türkiye’nin kredi notu ile yatırım yapı­labilir seviye arasındaki fark 3 kademeye inmiş oldu. Gö­rünümün durağanda bıra­kılması Fitch’in yakın gele­cekte bir artırım daha yapma ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor. Muhtemelen bir süre izlemede kalıp atılan adımların karşılığını görme­yi bekleyecekler. Karar pi­yasa etkisi açısından önemli bir etki yaratmazken piyasa kendi iç dinamiklerinde ha­reket etmeye ve zayıf seyrine devam ediyor.

Maliye politikaları artık devreye girmeli

Son 1 yıldır daha öngörü­lebilir bir politika çerçeve­sinin oluşması, özellikle pa­ra politikasının tahminle­rin de ötesinde güçlenme eğiliminde olmasıyla CDS ve diğer risk göstergelerin­deki güçlü iyileşme yabancı kurum ve kredi derecelen­dirme kuruluşlarının olum­lu değerlendirmelerindeki başlıca noktalar.

Ancak kredi notu anlamın­da buradan daha öteye gide­bilmek için para politikasına artık maliye politikasının da güçlü bir şekilde eşlik etmesi ve sürdürülebilir bir patika­ya sokulması oldukça kritik önemde olacak.

Piyasalar Fed’i test etmek isteyebilir

Ağustos ayı boyunca ne­gatif ayrışma yaşayan BIST-100 endeksi Eylül ayı­na toparlanma çabaları ile başlasa da kritik olarak gör­düğümüz 10100-10200 ban­dının üzerinde kalıcı ola­mayarak tekrar yönünü aşa­ğı çevirmiş durumda. Yurt dışında da, Cuma günü açık­lanacak ABD Tarım dışı is­tihdam rakamı öncesinde risk algısı tekrar artmıştı.

Gelen rakamlar da karışık bir sinyal verdi. ABD’de ta­rım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklenti­lerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3’ten yüzde 4,2’ye indi. Tarım dı­şı istihdama ilişkin haziran ve temmuz ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidil­di. Yine yakından izlenen sa­atlik ücretler ise beklenti­lerin üzerinde gerçekleşti.

Veri sonrası ABD piyasaları haftayı kayıplarla tamamla­dı. Bu haftanın ana konu baş­lığı ise gelecek haftaki Fed toplantısı öncesinde açıkla­nacak olan ABD Ağustos ayı TÜFE rakamı olacak. Man­şetin yüzde 2,9’dan 2,6’ya düşmesi, çekirdeğin ise yüz­de 3,2 olarak kalması bekle­niyor. Açıklanacak rakama piyasa risk iştahı ve Fed’e da­ir beklentiler üzerinde belir­leyici olacaktır. 18 Eylül’de gerçekleşecek Fed toplantı­sından beklenen faiz indiri­mi öncesinde piyasalar bir süre Fed’i test etmek isteye­bilir. Bu bağlamda volatilite­si yüksek günler sürecektir.

Alım için fırsat kollama zamanı

Endeksle ile ilgili görüşümüz neredeyse 1,5 aydır aynı noktada. Taban oluşumuna ikna olduğumuzda (9.300-9.700 bandında) ya da 55g HO (10.200) kalıcı olarak aşıldıktan sonra oyuna güçlü şekilde dahil olmak ana stratejimiz olacak. 9.500-10.200 bandında kaldığımız sürece, temkini elden bırakmadan ve çok risk almadan, hisse bazında hareketlerle, tepkilere eşlik etmeye çalışacağız.

Son 1 aydır belirttiğimiz gibi, getiri peşinde koşmaktan ziyade, portföyü koruma ve riskleri yönetmeye odaklanmamız gereken günlerdeyiz. Bununla birlikte ana destekler ve ortalamalar aşağı geçilirken pozisyon azaltamayan ya da stop olamayan yatırımcılar açısından süreci artık satış yapmak noktasında değil, alım için sabırla fırsat beklemek ve hisse rotasyonlarına yönelmek noktasında izlemek gerektiğini de belirtmek isterim.

“Türkiye’de enflasyon beklentileri iyileşecek”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye’de sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin güvenlerinin yüksek olduğunu belirterek, “Enflasyon beklentileri iyileşecek ancak bu beklentilerin uyumlu olması, sürdürülebilir şekilde düşmesi ve aynı zamanda dolarizasyondaki azalmanın devam etmesi içi, para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerekecek. Bu açıdan, para politikasında 2025’in ilk çeyreğinde kademeli gevşemenin başlayacağını öngörüyoruz.” dedi.

Morales, Fitch Ratings’in cuma günü Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-”ye yükselterek not görünümünü durağan olarak belirlemesinin ardından söz konusu karara ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye’de son genel seçimlerin ardından yaşanan politika değişikliği sonrasında ülkenin not görünümünün iyileşmeye başladığını söyleyen Morales, mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğini dile getirdi. Aylık enflasyon baskılarının yavaşladığını vurgulayan Morales, “Aylık enflasyon baskıları yavaşladıkça, piyasanın enflasyon beklentileri de buna göre ayarlanacaktır. Enflasyon beklentileri iyileşecek ancak bu beklentilerin uyumlu olması, sürdürülebilir şekilde düşmesi ve aynı zamanda dolarizasyondaki azalmanın devam etmesi için, para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerekecek” şeklinde konuştu.