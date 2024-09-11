Fitch sonrası borsada yönü ne belirleyecek?
2023 Mayıs seçimlerinin ardından yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle ekonomide başlayan normlara ve normale dönüş süreci kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde karşılık bulmaya devam ediyor.
Cuma geç saatlerde Fitch Türkiye’nin kredi notunu bir kademe daha artırarak BB- seviyesine yükseltirken daha önce pozitif olan görünümü ise durağan olarak revize etti. Piyasalardaki ağırlıklı beklenti de bu noktadaydı. Fitch son olarak Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesine yükseltip görünümü pozitif olarak belirlemişti.
Bu kararla birlikte Türkiye’nin kredi notu ile yatırım yapılabilir seviye arasındaki fark 3 kademeye inmiş oldu. Görünümün durağanda bırakılması Fitch’in yakın gelecekte bir artırım daha yapma ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor. Muhtemelen bir süre izlemede kalıp atılan adımların karşılığını görmeyi bekleyecekler. Karar piyasa etkisi açısından önemli bir etki yaratmazken piyasa kendi iç dinamiklerinde hareket etmeye ve zayıf seyrine devam ediyor.
Maliye politikaları artık devreye girmeli
Son 1 yıldır daha öngörülebilir bir politika çerçevesinin oluşması, özellikle para politikasının tahminlerin de ötesinde güçlenme eğiliminde olmasıyla CDS ve diğer risk göstergelerindeki güçlü iyileşme yabancı kurum ve kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu değerlendirmelerindeki başlıca noktalar.
Ancak kredi notu anlamında buradan daha öteye gidebilmek için para politikasına artık maliye politikasının da güçlü bir şekilde eşlik etmesi ve sürdürülebilir bir patikaya sokulması oldukça kritik önemde olacak.
Piyasalar Fed’i test etmek isteyebilir
Ağustos ayı boyunca negatif ayrışma yaşayan BIST-100 endeksi Eylül ayına toparlanma çabaları ile başlasa da kritik olarak gördüğümüz 10100-10200 bandının üzerinde kalıcı olamayarak tekrar yönünü aşağı çevirmiş durumda. Yurt dışında da, Cuma günü açıklanacak ABD Tarım dışı istihdam rakamı öncesinde risk algısı tekrar artmıştı.
Gelen rakamlar da karışık bir sinyal verdi. ABD’de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3’ten yüzde 4,2’ye indi. Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ve temmuz ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Yine yakından izlenen saatlik ücretler ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Veri sonrası ABD piyasaları haftayı kayıplarla tamamladı. Bu haftanın ana konu başlığı ise gelecek haftaki Fed toplantısı öncesinde açıklanacak olan ABD Ağustos ayı TÜFE rakamı olacak. Manşetin yüzde 2,9’dan 2,6’ya düşmesi, çekirdeğin ise yüzde 3,2 olarak kalması bekleniyor. Açıklanacak rakama piyasa risk iştahı ve Fed’e dair beklentiler üzerinde belirleyici olacaktır. 18 Eylül’de gerçekleşecek Fed toplantısından beklenen faiz indirimi öncesinde piyasalar bir süre Fed’i test etmek isteyebilir. Bu bağlamda volatilitesi yüksek günler sürecektir.
Alım için fırsat kollama zamanı
Endeksle ile ilgili görüşümüz neredeyse 1,5 aydır aynı noktada. Taban oluşumuna ikna olduğumuzda (9.300-9.700 bandında) ya da 55g HO (10.200) kalıcı olarak aşıldıktan sonra oyuna güçlü şekilde dahil olmak ana stratejimiz olacak. 9.500-10.200 bandında kaldığımız sürece, temkini elden bırakmadan ve çok risk almadan, hisse bazında hareketlerle, tepkilere eşlik etmeye çalışacağız.
Son 1 aydır belirttiğimiz gibi, getiri peşinde koşmaktan ziyade, portföyü koruma ve riskleri yönetmeye odaklanmamız gereken günlerdeyiz. Bununla birlikte ana destekler ve ortalamalar aşağı geçilirken pozisyon azaltamayan ya da stop olamayan yatırımcılar açısından süreci artık satış yapmak noktasında değil, alım için sabırla fırsat beklemek ve hisse rotasyonlarına yönelmek noktasında izlemek gerektiğini de belirtmek isterim.
“Türkiye’de enflasyon beklentileri iyileşecek”
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye’de sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin güvenlerinin yüksek olduğunu belirterek, “Enflasyon beklentileri iyileşecek ancak bu beklentilerin uyumlu olması, sürdürülebilir şekilde düşmesi ve aynı zamanda dolarizasyondaki azalmanın devam etmesi içi, para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerekecek. Bu açıdan, para politikasında 2025’in ilk çeyreğinde kademeli gevşemenin başlayacağını öngörüyoruz.” dedi.
Morales, Fitch Ratings’in cuma günü Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-”ye yükselterek not görünümünü durağan olarak belirlemesinin ardından söz konusu karara ilişkin açıklamalar yaptı.
Türkiye’de son genel seçimlerin ardından yaşanan politika değişikliği sonrasında ülkenin not görünümünün iyileşmeye başladığını söyleyen Morales, mevcut ekonomik programın siyasi liderlikten destek almaya devam ettiğini dile getirdi. Aylık enflasyon baskılarının yavaşladığını vurgulayan Morales, “Aylık enflasyon baskıları yavaşladıkça, piyasanın enflasyon beklentileri de buna göre ayarlanacaktır. Enflasyon beklentileri iyileşecek ancak bu beklentilerin uyumlu olması, sürdürülebilir şekilde düşmesi ve aynı zamanda dolarizasyondaki azalmanın devam etmesi için, para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerekecek” şeklinde konuştu.