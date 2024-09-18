Sahne bir kez daha merkez bankalarının

2021 yılı ortalarından bu yana enflasyonla, yüksek faiz silahıyla mücadele eden küresel merkez bankalarında faiz artırım döngüsünün sonuna geldik geliyoruz. Bu noktada yüksek faiz ortamından büyüme anlamında daha çok yara alan Avrupa Merkez Bankası yaz aylarında faiz indiriminde ilk adımı atarken, geçtiğimiz hafta ikinci indirimi de yaparak aslında faiz indirim döngüsünü başlatmış oldu. Küresel çapta, esas oyun kurucu konumundaki Amerika Merkez Bankası Fed’in de bu Perşembe gerçekleşecek toplantısında faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Son açıklanan veriler sonrası ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik artan güven ve iş gücü piyasasının beklenilenden hızlı soğuduğuna yönelik gelen sinyaller Fed için faiz indirim alanını açmış durumda.

Fed’den beklenen faiz indirimi öncesinde piyasalar Fed’i bir yandan da test etmek istiyor gibi. Öte yandan, Fed’in faiz kararı beklenirken, Elizabeth Warren’ın aralarında bulunduğu 3 Demokrat senatör, ABD ekonomisini korumak için Fed’e faiz oranını 75 baz puan indirme çağrısında bulundu. Demokrat senatörlerin Fed Başkanı Powell’a yönelik kaleme aldığı mektupta, “Fed faiz oranlarını düşürmede çok temkinli davranırsa ekonomimizi gereksiz yere resesyona sürüklenme riskine atacaktır.” ifadesi kullanıldı. Geçen hafta ağırlıklı beklenti 25 baz puan indirim yönündeyken toplantı tarihi yaklaştıkça, yeni ekonomik veri gelmemesine rağmen şuan opsiyon piyasaları %66 ihtimalle 50 baz puan indirim fiyatlamaya başladı. Bu bağlamda önümüzdeki 2 gün yüksek volatiliteye hazır olmak gerekiyor.

TCMB’nin mesajları odak noktası olacak

İçeride ise gözler Perşembe günü gerçekleşecek PPK toplantısında. Faizde değişiklik beklenmezken metinde bir yumuşama ya da değişiklik gerçekleşip gerçekleşmeyeceği odakta olacak. TCMB’nin sıkı duruşu ve ekonomi yönetiminin kararlı tutumuyla son dönemde düşüş eğilimine giren enflasyon ve tekrar artması beklenen yabancı yatırımcı ilgisi açısından Fed’in atacağı adımlar ve bu bağlamda şekillenecek küresel risk iştahının yönü, BİST açısından yakından takip edeceğimiz konu başlıklarından olmaya devam edecek. Özetle hem Fed hem TCMB, BIST ve tüm TL varlıklar açısından ana belirleyici konumunu sürdürmeye devam edecek.

Borsada orta ve uzun vadede olumlu hikaye sürüyor

BİST açısından, kısa vadeli bir konsolidasyon süreci yaşanıyor olsa da, orta uzun vadeli olumlu hikayenin devam ettiğini söylemek mümkün. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü, ülke risk priminin gerilediği, TL’nin reel olarak değerlendiği, ülke kredi not artırım potansiyelinin korunduğu mevcut süreçte uzun vadeli bakış açısıyla hisse senetleri cephesinde uzun vade açısından ciddi fırsatlar söz konusu. Ancak bu aşamadan sonra özellikle enflasyon cephesinde trende dönüşecek bir düşüş görmemiz gerekiyor. Bu güveni daha da artırarak olası faiz indirimleriyle birlikte büyümeyi, çok daha istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde yüzde 3,5-4 potansiyeline geri döndürebilir. İşte borsanın da önündeki en temel hikaye orta-uzun vadede bu olacak. Ancak kısa vadede, yabancının radarına giremeyen, ayrıca özel bir hikaye ya da beklentisi olmayan, borçlu, işletme sermaye ihtiyacı yüksek ve bunu kısa vadeli borçla çeviren şirketler içinse zorlu süreç devam ediyor. Bu noktada yatırımcıların hisse seçiminde çok dikkatli olması gereken bir süreçte olduğumuzun bir kez daha altını çizelim.