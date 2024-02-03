Çalışan deneyimi
Bu hafta sizlerle Türkiye’de ilk defa yapılmış olan 2023 Çalışan Deneyimi Raporu’nu paylaşacağım (Kaynak https://moodivation.net/wp-content/uploads/2024/01/moodivation-turkiye-calisan-deneyimi-arastirmasi.pdf)
Çalışan Deneyimi ve Çalışan Bağlılığı ile ilgili önceki haftalarda yazılar yazarak, deneyim ve bağlılık arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ele almıştım. Çalışan deneyimi, bir kişinin iş yaşamı boyunca yaşadığı etkileşimleri, algıları ve duygularını kapsayan bir kavramdır. Bu kavram, işe alım sürecinden başlayarak tüm çalışma sürecini hatta işten çıkış ve sonrasını da kapsar. Çalışan bağlılığı, bireyin işine, ekibine ve organizasyonuna duyduğu psikolojik bağlılığı ifade eder. Bu bağlılık, iş yerinde meydana gelen olaylardan etkilenen ve sürekli değişebilen bir zihinsel durumu içerir. (Kaynak: Gallup)
2023 Türkiye Çalışan Bağlılığı Araştırmasına göre, çalışanların %22'si kopuk, %62'si bağsız, ve sadece %16'sı bağlı hissediyor. Küresel ölçekteki araştırmalara göre ise bağlılık oranı %23 seviyesinde. En iyi uygulamalara sahip şirketlerde bu oran %72'ye çıkabiliyor. (Kaynak: Gallup)
e-NPS, (Employee Net Promoter Score) çalışanların kurumlarını başkalarına tavsiye etme oranını ifade ediyor. Çalışanlara sorulduğunda zaman zaman işyerinden memnunum cevabı alırken, başkalarına tavsiye etme durumuna geldiğinde ise tavsiye etmiyorum cevabı ile karşılaşabiliyoruz. Bunun temel sebebinin kişisel değerlendirmeler (işyeri / ev uzaklığı, işin şekli, yönetici tutumu vb) olduğunu düşünüyorum.
e- NPS skoru küresel olarak -100 ile +100 arasında bir skala üzerinde ifade ediliyor, pozitif değerler tavsiye olasılığını, negatif değerler ise düşük tavsiye olasılığını gösteriyor. Gallup verilerine göre, dünya genelinde çalışanların işyerlerini tavsiye skoru +32 olarak ölçülmüştür. Ancak, Türkiye’de yapılan araştırmada çalışan net tavsiye skoru (e-NPS) dünya genelini yansıtmaktan oldukça uzak bir sonuç vermiş; -10 olarak kaydedilmiştir. Araştırma sonucunun -10 çıkması, genel memnuniyetsizlik seviyelerini yansıtmakla birlikte, detaya indiğimizde çok çarpıcı bir veri ile de karşılaşıyoruz. Özellikle erkek katılımcıların e-NPS skoru -2 iken, kadın katılımcıların skorunun -16'lara kadar düşmesi önemli bir farkı gösteriyor.
Sektörlere göre e-NPS sonuçlara bakıldığında;
- Enerji +15
-Teknoloji -5
- Otomotiv -10
- Bankacılık ve Finans -19
- İlaç ve Sağlık -23
- Üretim -23
- Perakende -31
- Anketin ana başlıklarına baktığımızda
- Adalet (Çalıştığım yerde herkese her zaman adil davranılır) %43
-Takdir (İşyerimde yaptığım katkılar takdir görür) %55
- Anlam (Yaptığım İşimi anlamlı buluyorum) %73
Bu sonuçları değerlendirdiğimizde, çalışanlar adil bir ortamda çalışmak, yaptıkları iş ve davranışları ile ilgili takdir edilmek ve anlamlı işler yapmak istiyorlar.
2023 Türkiye Çalışan Bağlılığı Araştırması'na göre çalışanların %57’si kendini çalıştığı kuruma ait hissediyor. Bunun yanı sıra ise çalışanların %44’ü önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlıyor.” Araştırmanın önemli bulgularından biri, katılımcıların iş değiştirme eğilimleriyle ilgili olduğunu görüyoruz. Ankete katılanların sadece %56'sı, 'Çalıştığım kurumda önümüzdeki en az 12 ay boyunca kalmayı istiyorum' ifadesine katılıyor veya kesinlikle katılıyor. Bu durum, ankete katılan çalışanların %44'ünün her an iş değiştirmeye hazır olduğunu göstermektedir. Bu eğilim, kadın çalışanlarda %47 oranından biraz daha yüksekken, erkek çalışanlarda %39 oranındadır. Ancak yaş gruplarına yönelik yapılan analiz, genç çalışanlar arasında artan bir memnuniyetsizliği ortaya koymaktadır. 35 yaş altındaki çalışanlarda işten ayrılma riski %55'e kadar yükselmektedir.
2023 yılında da sıkça konuştuğumuz, 2024 yılı ve sonraki yıllarda da önemini arttırarak devam edecek en önemli konu, çalışanları elde tutmak, yani bağlılığını sağlamak. Özellikle yılın bu dönemi ücret yenilemelerinin yapıldığı, performans ve hedef sistemlerinin tebliğ edildiği son derece kritik bir dönem. Tam da bu dönemde ‘’çalışanların bağlılığını sağlamak için neler yapmalıyız’’ sorusunu bir kez daha sormak gerektiğine inanıyorum.