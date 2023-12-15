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ChatGPT 'mevsimsel olarak depresyona' girmiş olabilir!

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Charlotte EDWARDS (The U.S. Sun köşeyazarı)

Garip bir teori ortaya atıldı: “ChatGPT artık mevsimsel olarak depresyonda ve yılın bu döneminde daha tembel davranıyor!” Birçok kullanıcı çevrimiçi ortamda botla ilgili endişelerini dile getirirken; uzmanlar ciddi ciddi konuya dahil oldu.

Futurism ve Ars Technica'ya göre, “mevsimsel depresyon”dan muzdarip olanlar sadece insanlar değil. Kasım ayı sonlarından bu yana kullanıcıların ChatGPT'nin daha tembel hale geldiğini fark ettikleri söyleniyor. Görünüşe göre yapay zekâ, basit sonuçlar sağlıyordu ya da görevleri yapmayı reddediyordu.

OpenAI bile chatbotunda bir sorun olduğunu kabul etti! Şirket, X’te şunları yazdı: "GPT4'ün giderek tembelleştiğine dair tüm geri bildirimlerinizi duyduk! Modeli, 11 Kasım'dan bu yana güncellemedik ve bu kesinlikle kasıtlı değil. Modelin davranışı tahmin edilemez olabilir ve biz bunu düzeltmeye çalışıyoruz." Kullanıcılar, OpenAI ile “mevsimsel depresyon” bağlantısını kurmakta hızlı davrandılar.

Bir kişi, X platformunda şunu yazdı: "Mevsimsel depresyon geçiren GPT'den bahsetmeyin." Bir diğeri şunları söyledi: "Bir parçam #ChatGPT'nin de mevsimsel depresyona girip girmediğini merak ediyor.” Bir başkası "ChatGPT mevsimsel depresyona mı girdi?" diye yazdı ve ağlayan bir emoji ekledi.

Ars Technica, ChatGPT tembelliğinin kış tatili hipotezinden kaynaklanabileceğini öne sürdü. Bu hipotez, sohbet robotlarının tatil sezonunda daha az iş yapmayı öğrendiğini, çünkü bildikleri her şeyi insanlardan gelen bilgilere dayandırdıklarını iddia ediyor.

Yapay zekâ uzmanı Ethan Mollick de şu soruyu gündeme getirdi: “Aman Tanrım! ‘Yapay Zekâ Kış Tatili Hipotezi’ gerçekten doğru olabilir mi? Tatillerde daha az iş yapmayı 'öğrendiği' için GPT-4'ün aralık ayında daha kötü performans gösterebileceğine dair bazı boş spekülasyonlar vardı."

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