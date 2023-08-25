Çocukların dijital geleceğine tehdit: Sharenting

Elindeki telefonla çocuğunun peşini bırakmayan bir anne… Çocukları ile takipçi ve beğeni kazanmanın yollarını arayan bir baba…

Dipsiz bir kuyu olan sosyal medyada bu ebeveyn örnekleri ile çok karşılaşmışsınızdır. Bazı ebeveynler çocukları üzerinden müthiş bir popülarite kazanabiliyor. Peki, çocuklarınız bunun farkında mı? Ya da şöyle sorayım; çocuklarınızın dijital geleceğini karartıyor olabilir misiniz?

“Sharenting” terimi daha önce duymamış olabilirsiniz. “Sharing” ve “parenting” kelimelerinden türetilen bir terim. Türkçeye “paylaşılan ebeveynlik” veya “ebeveyn paylaşımları” gibi ifadelerle çevrilebiliyor. Çocuklarının hayatlarını sosyal medyada belgeleyen ebeveynleri ifade eden sharenting, pedagoji ve psikoloji uzmanları tarafından “çocukların hakkını ihlal” olarak değerlendiriliyor. Hatta bazıları bu ebeveynlere ceza verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Dünyanın dört bir yanında "Stop Sharenting" kampanyaları başladı bile.

Dijital ebeveynler ve dijital kirlilik

Araştırmalara göre, iki yaşına gelen çocukların yaklaşık yüzde 90’ı bir şekilde internet ile muhatap oluyor. Ortalama bir ebeveyn, beş yaşına kadar çocuklarına ait bin ila bin 500 fotoğrafı sosyal medyada paylaşıyor. Bu çok ciddi bir rakam!

Sosyal medya; yemek yiyen, manzara izleyen, ağlayan, gülen, hayvanat bahçesine giden, plajda eğlenen, yaramazlık yapan, komik duruma düşen çocukların fotoğrafları ve videoları ile kaynıyor. Bazı içerikler hassas olabiliyor. Bu durum çocukların ve ebeveynlerin hoşuna gitse de artık pek hoş karşılanmıyor! Neden mi?

Çünkü yetişkinlerin paylaşımları çocukların dijital varlıklarına zarar verebilecek potansiyel taşıyor. Beğenilme dürtüsü, odaklanma sorunları, taciz, siber zorbalık gibi olumsuzluklar sebebiyle ebeveynlerin, sosyal medya paylaşımları konusunda bilinçli davranması gerekiyor. Yani ebeveynler çocuklarının mahremiyetini korumak zorunda!

Dijital bilinç, günümüzün en önemli konuları arasına girdi. Burada ebeveynlere büyük sorumluluklar düşüyor. Gelecekteki potansiyel toplumsal sorunlara karşı bilinçli dijital ebeveynlere ihtiyacımız var.

Çocukların duygusal, psikolojik, sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyen dijital dünyayı hepimiz bilinçli kullanmak zorundayız. Yani teknolojiyi doğru kullanmalıyız. Bu konuda dijital okuryazarlık eğitimi teşvik edilmeli.

Bir düşünün; on yıl sonra çocuğunuz size eski bir paylaşımınızı gösteriyor ve "Neden bunu paylaştın?" diye soruyor. Cevabınız ne olurdu? Ve bu paylaşım artık dijital mecraların bir ürünü haline gelmiş oldu. Müdahale edemiyorsunuz, kaldıramıyorsunuz.

İnsansı robot Apollo geliyor!

Dünyanın en gelişmiş insansı robotu olmaya aday Apollo ile tanışın! Austin merkezli Apptronik firması tarafından prototipi üzerinde çalışmalar sürüyor. 2024 yılında adını daha fazla duymaya başlayacağız.

Dostane etkileşimler kurabilen Apollo’nun dünyanın en gelişmiş insansı robotu olacağı iddia ediliyor. Apptronik CEO'su Jeff Cardenas’a göre, fiziksel güç gerektiren işler için geliştirdikleri Apollo kelimenin tam anlamıyla etki yaratacak.

Lojistikte devrim

Birkaç yıl öncesine kadar, Amerika'dan bir ürün sipariş ettiğinizde haftalarca beklemeniz gerekiyordu. Ama şimdi, bu süre sadece birkaç güne indi. Bunu nasıl mı başardık? Tabii ki lojistik sektörünün hızla büyümesi ve teknolojik yeniliklerle dönüşmesi sayesinde.

Küresel Üçüncü Parti Lojistik Pazarı, 2030 yılına kadar %9,66'lık etkileyici bir CAGR ile 1,454.59 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Şu anki pazar büyüklüğü ise 695.22 milyar dolar. Bu büyüme trendi, ekonomik durumun ticaret hacmiyle ilişkisi, verimliliği artıran teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik vurgusunun yeşil lojistiği desteklemesi gibi faktörlerle şekilleniyor. Özellikle e-ticaretin yükselişi, hızlı dağıtım taleplerini artırıyor.

Bu noktada, Türkiye merkezli uluslararası dijital lojistik platformu Navlungo'nun adını anmadan geçemeyeceğim. Navlungo, müşteri beklentilerine hızla yanıt veren, esnek stratejiler geliştiren ve güçlü tedarik zinciri yönetimi sunan bir platform olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, Navlungo'nun kuruluşunun ikinci yılında ParkPalet’i bünyesine katmasıyla, kargolama hizmetlerinin yanı sıra müşterilerinin tüm lojistik ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor. ParkPalet, 9 farklı ülkede 300'e yakın depoya sahip olup, dinamik depolama ve fulfillment hizmet sunuyor.

Navlungo'nun başarısı, lojistik sektöründe hızla, esneklikle ve müşteri odaklılıkla nasıl büyünebileceğinin canlı bir örneği. Önümüzdeki yıllarda, bu sektörde başarılı olmak isteyen şirketlerin bu özellikleri benimsemeleri gerekiyor. Lojistik şirketlerinin bu özellikleri ne kadar iyi benimseyebilirse, o kadar başarılı olacaklarına şüphe yok.

Kısa Kısa

● Google, arama sonuçlarına “hikayeler” özelliği getiriyor. Hikaye özelliği “Notlar” adıyla karşımıza çıkacak. Böylece arama sonuçlarında listelenmek üzere herhangi bir terimle ilgili hikayeler oluşturulabilecek.

● Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), sürpriz bir girişime imza atıyor. Buna göre, marka, Hydrogen Fuel Cell (Hidrojen Yakıt Hücresi) teknolojisi üzerinde çalışıyor. Yakında hidrojenli Togg’lar görebiliriz!

● Facebook, 2016 yılında kullanıma sunduğu Messenger Lite uygulamasının fişini çekti! Giriş seviyesi modellere hitap eden uygulama eylül ayında kapatılıyor.

● Rekabet Kurumu, emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri pazarındaki uygulamalarıyla rekabet kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle Sahibinden.com'a 40,15 milyon TL idari para cezası uyguladı.

● Microsoft Edge, Chrome’u “kötü amaçlı yazılım” olarak işaretlendi. Chrome’u Edge üzerinden indirmeye çalışan kullanıcılar, zararlı olduğu yönünde hatalar alıyor.

Yatırım Alanlar

● Kurumsal sağlıklı yaşam platformu Gympass, 85 milyon dolar yatırım aldı. Böylece şirketin değerlemesi 2,4 milyar dolara ulaştı. Gympass'in bugüne kadar aldığı toplam yatırım ise 605 milyon dolar.

● Finansal teknoloji girişimi Ramp, 300 milyon dolar yatırım aldı. Girişim, geçen yıl 8,1 milyar dolar değerleme üzerinden 750 milyon dolar yatırım almıştı.

● Yapay zeka teknolojileri girişimi Syntonym, 900 bin dolar yatırım aldı. 2021’de 390 bin dolarlı tohum yatırım alan yerli girişim, giderek büyüyor.

● Kanser ile mücadele için destek olan Thyme Care, 60 milyon dolar yatırım aldı. Şirketin toplam yatırım miktarı 80 milyon doları geçti.

● Sağlık girişimi Nursa, 80 milyon dolar yatırım aldı. Hastaneler ve sağlık kuruluşları nitelikli hemşirelere Nursa’dan ulaşabiliyor.

● Hepsiburada ve D4 Ventures’tan 1 milyon dolar yatırım alan Craftgate, bulut tabanlı ödeme geçidi girişimi olarak özellikle e-ticarete odaklanıyor.

● Kazayaptim.com, ilk finansman turunda 200 bin dolar yatırım aldı! Girişim, kaza yapan sürücülere entegre güvenlik çözümleriyle acil destek sağlıyor.

● Çalışanları şirket sahiplerine dönüştüren Teamshares, 124 milyon dolar yatırım aldı. Şirketin bugüne kadar aldığı toplam yatırım ise 245 milyon dolar ulaştı.