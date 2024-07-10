Dezenflasyon sürecinde: Fed, TCMB…
Joe Biden, Demokratlara mektup yazarak, “Bir araya gelmenin, birleşik bir parti olarak ilerlemenin ve Donald Trump’ı yenmenin zamanının geldiği” çağrısını yaptı. Demokratlar ise ayrışma halindeler. Seçim yarışı mevcut adaylarla devam ederse, Trump’ın kazanma ihtimali yüksek gözüküyor. Dolayısıyla piyasalar; Trump’ın seçim vaatlerine daha fazla odaklanmak ve fiyatlamak durumunda kalabilir. Önümüzdeki haftalar, Trump’ın vaatleri ve sözleri, piyasa fiyatlamasına daha fazla etki edebilir.
New York Fed Enflasyon Anketi
Son veriler, ABD ekonomisinin soğuduğunu ortaya koyuyor. Yine de zayıf veri trendi oluştu cümlesi kuramıyoruz. Çünkü verilerin süreklilik kazanma hali, bir trende dönüşme hali oluştu diyemiyoruz. Ama Fed Başkanı Jerome Powell’ın belirttiği üzere, enflasyonda aşağı yönelim söz konusu. Buradan hareketle, enflasyonun tekrar düşüşe geçmesi ve başat verinin direnç kaybetmesi oldukça anlamlı. Dün açıklanan New York Fed anketine göre katılımcılar, 1 yıllık enflasyonun tahminlerini yüzde 3,2’den yüzde 3’e indirdiler. 5 yıllık enflasyon tahminleri ise yüzde 2,8’e düştü. Dikkat çeken başka bir konu; konut fiyat artışının yüzde 3’e düşerek, kendi 12 aylık ortalamasına geri dönmesiydi.
Katılımcıların ortaya koyduğu resme baktığımızda; 1 yıl sonra enflasyon da gelirlerimiz de yüzde 3 artacak. Fed Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantısında, 2024 için yüzde 2,8, 2025 için yüzde 2,3, 2026 için ise yüzde 2 enflasyon öngörüsünde bulundu. New York Fed anketi 1 yıl sonrasını işaret ediyor yani zaman olarak Fed’in 2024 ve 2025 tahminlerinin yaklaşık ortasını işaret ediyor. Enflasyonda “lineer düşüş ön kabulü” ile yüzde 2,5 civarında olması beklenebilir. Katılımcıların tahmininin Fed’in tahmininden yüksek olduğu görülüyor.
Haziran ayı sonunda yıllık TÜFE yüzde 71,6
Yurt içinde, Haziran ayı enflasyonu beklentilerin altında kaldı ve yıllık oran yüzde 71,6 seviyesine indi. Haziran ayında; eğlence-kültür, alkollü içecek-tütün grubu sıfıra yakın artış kaydederken, giyim-ayakkabı, ulaştırma fiyatları düştü. Diğer gruplar ise başta konut, eğitim, lokanta-oteller olmak üzere enflasyon yarattılar.
Hizmet enflasyonundaki katılık belirgin olmayı, dikkat çekmeyi sürdürüyor. TCMB Katılımcı Anketi Haziran ayı sonuçlarına göre katılımcılar 2024 yıl sonu için enflasyonu yüzde 43,52 olarak tahmin ediyor. 12 ay sonrası için yüzde 31,79, 2025 yıl sonunu için ise yüzde 25,51. TCMB 2. Enflasyon Raporu’nda 2024 yıl sonu için yüzde 38, 2025 sonu için yüzde 14 enflasyon tahmininde bulundu. Katılımcıların tahminleri TCMB tahminlerinin oldukça üzerinde.
Mayıs ayından sonra yeni bir evreye girdik
Mayıs ayında, enflasyon zirve yaptıktan sonra enflasyonda düşüş evresi başladı. İlk veri düşüşü teyit etti. Temmuz ve Ağustos verilerinin de yüksek baz etkisinden ötürü düşüşü teyit etmesi kesin gibi duruyor.
Düşüş evresine girdik ama enflasyonun mevcut seviyesi ile yıl sonu hedefi ve 2025 yıl sonu hedefi arasında fark bulunuyor. O yüzden kat edilmesi gereken yol olduğu aşikâr. Tabii 2024 için yüzde 38, 2025 için yüzde 14 orta nokta tahminler. TCMB 2024 sonu için yüzde 34-42 aralığını, 2025 sonu için yüzde 7-21 aralığını öngörüyor. Söz konusu bant aralıklarının tepelerini de baz alırsak yine mevcut enflasyonun oldukça altındalar. Az önce söylediğimizi tekrar edelim kat etmemiz gereken yol uzun.
Piyasa dediğimiz yapı, farklı geçmişlerin, farklı beklentilerin, ihtiyaçların, rasyonel-irrasyonel ile zaruri veya keyfi kararların karşı karşıya geldiği bir yer. Enflasyonda düşüş evresine girdiğimiz bu dönemde enflasyon aşağı geldikçe artan miktarda, TCMB politika faizine dair faiz inmeli-inmemeli tartışmasını çokça duyacağımız aşikâr. Şu ana kadar TCMB, dezenflasyon sürecini yakın takipte tutarak, proaktif adımlar attı. Sıkılaşma konusundaki şahinliğinin ve ciddiyetinin net olarak sinyalini verdi. Piyasanın söz konusu sinyalleri aldığını düşünüyoruz. Benzer durum Fed için de geçerli.
Fed şahin duruşunu değiştirmeyerek piyasayı ikna etti ve aşırı beklentileri törpüledi (hatta tırpanladı). Bizim merkez bankamız da dezenflasyon yolunda ilerliyor. O yüzden dışarı ile benzer açıklamalar ve benzer piyasa reaksiyonları görebiliriz. Şu ana kadar TCMB süreci net ve kararlılıkla yönetiyor. Bu tavır ise dezenflasyon sürecinin ilk şartı.