“Türkiye’de, dolar kaç lira olacak?’la başlayan kronik sorunlarımızı çözmek için gereken kaynağı; nereden, nasıl, hangi koşullarda, hangi bedeller karşılığında sağlayacağız?

Klasik modelle Batı’dan mı, yoksa başka yönlerdeki olası alternatiflerinden mi, yoksa her ikisinden de mi? “ diye sormuş ve 31 Mayıs’taki yazımı “Unutmayalım bugün için ChatGPT bu tür sorulara yanıt vermiyor!” diyerek bitirmiştim.

Çünkü uzmanlarına göre popüler sohbet robotu ChatGPT ekonomi ve siyasetle ilgili sorunlarda iddialı değildi. Bir finansal kuruluş çalışanı ve bilgisayar uzmanı okuyucumuz Uğur Şener, ChatGPT’ye benim sorumu sormuş ve yanıtlarını bana göndermiş. Yanıt şöyle: “Türkiye'de doların değeriyle ilgili tahminler yapmak zor olduğu için bu konuda bir yorumda bulunmam mümkün değil.

Ancak, kronik sorunları çözmek için gereken kaynağı nereden sağlayacağımız ve hangi koşullarda bunu gerçekleştireceğimiz konusunda genel bir perspektif sunabilirim. Kronik sorunları çözmek için gereken kaynağı sağlamak için çeşitli seçenekler bulunmaktadır.

İşte bazı olası kaynaklar:

1. İç Kaynaklar: Türkiye, kendi iç kaynaklarını kullanarak ekonomik sorunlarını çözmek için adımlar atabilir. Örneğin, yerli üretimi teşvik ederek ihracatı artırabilir, yatırımları teşvik edebilir, mali reformlar gerçekleştirebilir ve kamu harcamalarını optimize edebilir.

2. Yabancı Yatırımlar: Türkiye, yabancı yatırımları çekerek ekonomisini destekleyebilir. Yabancı sermaye girişi, yeni iş imkanları yaratarak büyümeyi teşvik edebilir. Bunun için yatırım ortamının güçlendirilmesi, yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi ve politik istikrarın sağlanması önemlidir.

3. Klasik Modelle Batı'dan Kaynaklar: Türkiye, dış kaynakları sağlamak için geleneksel olarak Batı ülkelerine başvurmuştur. Bu, dış krediler, uluslararası finans kuruluşlarından destek almak veya dış ticaret ilişkilerini geliştirmek gibi yöntemlerle gerçekleşebilir.

4. Alternatif Kaynaklar: Türkiye, kaynak çeşitlendirmesi yaparak farklı bölgelerden destek sağlamayı düşünebilir.

Örneğin, Orta Doğu, Asya veya Afrika gibi yeni pazarlara odaklanabilir, bölgesel iş birliklerini artırabilir veya ticaret anlaşmaları yapabilir. Kronik sorunların çözümü için, tek bir kaynak yerine farklı kaynaklardan destek almak daha sürdürülebilir bir yaklaşım olabilir. Bu, ekonomik bağımlılığı azaltmak ve daha dengeli bir ekonomik yapı oluşturmak anlamına gelir.

Türkiye'nin klasik modelle Batı'dan kaynaklar sağlamaya devam etmesi yanında, yeni ve alternatif kaynakları keşfetmesi de uzun vadeli başarı için önemli olabilir. Sonuç olarak, Türkiye'nin kronik sorunları çözmek için gereken kaynakları sağlamak için iç kaynakları kullanması, yabancı yatırımları teşvik etmesi, klasik modelle Batı'dan kaynakları kullanması ve aynı zamanda alternatif kaynaklara yönelmesi önemlidir.

Her bir kaynak, belirli koşullar ve bedellerle ilişkilendirilecektir ve bu seçimlerin uzun vadeli sürdürülebilirlik, ekonomik istikrar ve bağımsızlık gibi hedeflerle uyumlu olması önemlidir. “ Yanıtlar böyle. Soruya verilen yanıtlara baktığımızda doların değeri ile ilgili bir tahminde bulunamadığını ancak ihtiyaç duyulan dış kaynağın nerelerden sağlanabileceğine ilişkin önerilerde bulunduğunu görüyoruz.

Türkiye ekonomisini yönetenlerin ChatGPT tarafından sıralanan önerilerin hemen tamamını mükemmel olmasa bile gerçekleştirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Aslında sorun sadece ihtiyaç duyulan dövizin hangi kaynaklardan karşılanması ile sınırlı değil. Sorunumuz büyüyen bir ekonomik sistemin ihtiyacı olan dövizi üretememesi, ekonomi büyüdükçe döviz açığı vererek borcunu da büyütmesi.

Bu nedenlerle de arada bir tökezlemesi. Dolayısıyla bu soruya verilen yanıtlar ChatGPT beklentilerimizi karşılamakta yetersiz kalıyor. Belki de gazetecilerin, meslekleri gereği; daha yeni unsurlarla, daha detaylı, farklı değişkenleri de dikkate alarak, çözümü bulmak için soru sormaya devam etmeleri gerekiyor