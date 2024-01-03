Dünyamıza neler oluyor?

Thomas FRIEDMAN (New York Times köşeyazarı)

1995'ten beri The New York Times'ın dış haberler köşe yazarıyım ve öğrendiğim en kalıcı derslerden biri, bu işte en büyük oyuncuların yaptığı büyük seçimlerle tanımlanan iyi sezonlar ve kötü sezonların olduğudur.

İlk 10 yılım, esas olarak Amerika'nın 11 Eylül'e tepkisi etrafında olmak üzere kötü seçimlerden payını aldı, ancak bunlara çok daha umut verici olanlar da eşlik etti: Mihail Gorbaçov'un seçimleri sayesinde Rusya ve Doğu Avrupa'da demokrasinin doğuşu. Yitzhak Rabin ve Yasir Arafat'ın tercihleri sayesinde Oslo barış süreci. Deng Xiaoping'in tercihleri sayesinde Çin'in dünyaya açılması hızlanıyor.

Manmohan Singh'in başlattığı seçimler sayesinde Hindistan'ın küreselleşmeyi benimsemesi. Avrupa Birliği'nin genişlemesi, Amerika'nın ilk siyahi başkanının seçilmesi ve Güney Afrika'nın intikam yerine uzlaşmaya odaklanan çok ırklı bir demokrasiye doğru evrimi; bunların hepsi hem liderlerin hem de liderlerin iyi seçimlerinin sonucudur. Hatta dünyanın nihayet iklim değişikliğini ciddiye almaya başladığına dair işaretler bile vardı. Ancak son birkaç yıldır bunun tam tersini hissettim.

Çalışmalarımın çoğu büyük oyuncuların yaptığı kötü seçimleri kınamaktı. Vladimir Putin'in Ukrayna'yı acımasızca işgaliyle sonuçlanan sıkılaşan saldırganlığı, Şi Cinping'in Çin'in açılımını tersine çevirmesi, İsrail'in tarihinin en sağcı hükümetini seçmesi, iklim değişikliğinin ardışık etkileri ve Amerika'nın güney sınırı üzerindeki kontrolünün kaybı… İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı (16 yıl) Benjamin Netanyahu da seçimler yaptı.

Ve bu Gazze Savaşı’ndan önce bile İsrail ve dünyanın her yerindeki Yahudiler için korkunç şeyler yaptı. Liste uzun: Bu savaştan önce Netanyahu, Gazze'deki Hamas'ı Katar'dan gelen milyarlarca dolarla güçlendirerek Filistinlileri bölünmüş ve zayıf tutmak için aktif bir şekilde çalışıyordu; aynı zamanda da Ramallah'taki Oslo ve İsrail'e bağlı daha ılımlı Filistin Yönetimi’ni itibarsızlaştırmaya ve meşruiyetini zedelemeye çalışıyordu.

Batı Şeria'da şiddetsizlik… Bu şekilde Netanyahu aslında her ABD başkanına şunu söyleyebiliyordu: “Filistinlilerle barış yapmayı çok isterdim ama onlar bölünmüş durumdalar ve dahası, onların en iyileri Batı Şeria'yı, en kötüleri ise Gazze'yi kontrol edemiyor. Yani benden ne istiyorsunuz?” Netanyahu'nun hedefi her zaman Oslo seçeneğini tamamen ortadan kaldırmak olmuştur.

Bu bakımdan Bibi ve Hamas her zaman birbirlerine ihtiyaç duymuşlardır: Bibi, ABD ve İsraillilere başka seçeneği olmadığını söyleyecektir. Hamas da Gazzelilere ve onun dünya çapındaki yeni ve saf destekçilerine Filistinlilerin tek seçeneğinin silahlı mücadele olduğunu anlatacaktır. Netanyahu, son 30 yıldır ABD'nin Ortadoğu politikasının temel taşını - Filistin devletini ve İsrail'in güvenliğini garanti altına alan ve her iki tarafın da elinden gelenin en iyisini yapmadığı, iki kişi için iki devletten oluşan Oslo çerçevesi - altını oymaya çalışıyor. Oslo çerçevesini yok etmek Amerika'nın çıkarına değil.

Özetle, bu savaş o kadar çirkin, ölümcül ve acı verici ki, pek çok Filistinli ve İsraillinin onları buraya getiren seçeneklerden herhangi birine değil, yalnızca hayatta kalmaya odaklanmak istemesine şaşmamak gerek. Haaretz yazarı Dahlia Scheindlin yakın tarihli bir makalesinde bunu çok güzel bir şekilde ortaya koydu: “Bugünkü durum o kadar berbat ki insanlar, roketlerden kaçar gibi gerçeklikten kaçıyor ve kör noktalarının sığınaklarında saklanıyorlar. Parmak sallamak anlamsız. Yapılacak tek şey bu gerçeği değiştirmeye çalışmak.”