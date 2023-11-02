Elektrikli araçların yarattığı yeni istihdam

Koray ÖZTOPÇU

Elektrikli araçların, tüketicilerin bakış açısı ve artan üretimi ile, tasarımı ve geliştirilmesinde ayrı bir önem arz ediyor.Bu gelişim ve değişimde de önümüzdeki yıllarda önemli rol oynayacak mesleklerden ağırlıklı yazılım, bilgisayar, kimya mühendisleri olacak.

Elektrikli araçlarla tasarlanması ile birlikte yazılımlar ve yazılım uygulamaları birçok mühendisin katkısını gerektiriyor. Bazı mühendisler arabanın fren veya motor gibi mekanik parçalarını tasarlarken. diğerleri ise güvenlik sistemleri, sensörler, kameralar geliştiriyor, batarya teknolojilerinde uzmanlaşıyor.

Yazılım mühendisliği istihdamı elektrikli araçlarla hızlı büyüyecek

Elektrikli araçlar, otonom sürüş ile teknolojik olarak daha gelişmiş hale gelirken ve sistemlerin düzgün ve güvenli bir şekilde çalışmasını için daha sık kablosuz yazılım güncellemeleri gerekecek.

Bu nedenle, uzmanlık ve beceriler, bu araçları kontrol eden yazılımı oluşturmak için yazılım geliştiricilere giderek daha fazla ihtiyaç duyulurken, batarya yönetim sistemleri gibi elektrikli araçları çalıştıran bilgisayar uygulamalarını oluşturmak önemli olacak. Yapılan araştırmalar sonrası beklentiler yazılım geliştiricilerin istihdamının 2031'e kadar yüzde 26,0 oranında artarak tüm mesleklerin ortalamasından çok daha hızlı büyüyeceğini gösteriyor. Her yıl ortalama sadece ABD’de 150 bin kişinin üzerinde açık pozisyon öngörülüyor.

Motor, elektrikli araç ve aküden motora ve arabanın diğer parçalarına elektrik enerjisi akışını kontrol eden elektrik devrelerinin performansını ve geliştirmek için çalışan elektrik mühendisleri ayrıca elektrikli araç batarya teknolojisi veya şarj istasyonlarının tasarımı ve kurulumu üzerinde de çalışıyor olacaklar. Elektrik mühendislerinin istihdamının 2031’e kadar yüzde 1,6 oranında artacağı öngörülüyor.

Batarya teknolojisindeki gelişim elektronik mühendisliği istihdam talebini artıracak

Elektrikli otomobiller, batarya sağlığını ve performansını düzenleyen ve izleyen, sürücü güvenlik sistemleri ve kendi kendine sürüş özelliklerini uygulayan teknolojiler gibi yeni teknolojileri giderek daha fazla kullanacak.

Bu gelişmiş özellikler, yeni elektrikli araçlara ve otomobil üreticilerine daha karmaşık elektroniklerin dahil edileceği anlamına geliyor. Bu elektronik bileşenleri geliştirmek ve test etmek için elektronik mühendislerinin uzmanlığına ihtiyaç duyulacaktır.

Sürücü bilgi-eğlence sistemi gibi elektrikli araç kontrol sistemlerini ve otomatik frenleme,çarpışma önleme gibi gelişmiş sürücü güvenlik sistemlerini ve batarya yönetim sistemlerini etkinleştiren elektronikleri tasarlamaktan sorumlu elektronik mühendisleri istihdamının 2031’e kadar yüzde 6,0 artacağı tahmin ediliyor.

Kimya mühendislerinin istihdamı 2031'e kadar çok daha hızlı bir şekilde artacak

Kimya mühendisleri, elektrikli araç bataryalarını, büyük ölçekli üretimi için süreç ve ekipmanlar tasarlar, üretim yöntemlerini planlar ve test eder ve üretim tesislerinde batarya üretim operasyonlarını yönlendirir. Araç üreticileri elektrikli araç üretimini artırdıkça, kimya mühendislerinden gelişmiş teknolojiler geliştirmeleri talep edilecektir.

Ayrıca kimya mühendisleri elektrikli araç batarya geri dönüşümüne yönelik yöntemlerin geliştirilmesine de önem kazanacağından kimya mühendislerinin istihdamının 2031'e kadar tüm mesleklerin ortalamasından çok daha hızlı bir şekilde yüzde 13,9 oranında artması bekleniyor.

Batarya üretiminde istihdam

Otomobil üreticileri daha fazla elektrikli otomobil ve kamyon ürettikçe, elektrikli araç bataryalarına yönelik artan talebi karşılamak için yeni üretim tesisleri inşa edilecek. Elektrikli araç batarya üretimi istihdamının 2031’e kadar yüzde 17,0 ve diğer elektrikli ekipman ve bileşen imalat sanayinde, elektrikli, elektronik ve elektromekanik ekiplerinin 2031'e kadar yüzde 21,0 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

Elektrikli araçlar, otomotiv üreticilerinin yeni üretim tesislerinin açılması, pillerin montajını yapan üretim çalışanlarından yöneticilerine ve idari yöneticilere kadar çeşitli yeni işlerin ortaya çıkmasına neden olacak. Otomotiv ekosistem çok hızlı dönüşüme uğrarken, elektrikli araçların küresel pazar payının yüzde 1'inden yüzde 10'una ulaşması yaklaşık altı yıl sürse de, yüzde 80'e ulaşması yalnızca altı yıl alacak.