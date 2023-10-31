Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Hepimizin bildiği üzere Cumhuriyet bir fikir, ama onu değerli yapan fikirden çok uygulama kısmı.

Yani bir hayali vizyona, vizyonu ise stratejiye dönüştüren büyük lider ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ve onun kıymetli dava arkadaşlarının işi stratejiden yürütmeye dönüştürmeleri, bugünlere türlü badirelere rağmen ulaşmamızı sağladı. Cumhuriyet fikrinin topluma, eğitime, ekonomiye, dış politikaya ve diğer pek çok unsura taşınması, oradan da kültüre, zihniyete, aksiyona dönüşmesi işte bu yürütme başarısı ile sağlandı.

Strateji tek başına bir şey ifade etmez

Kurumsal başarı sadece strateji ve vizyonla değil, aynı zamanda bunları hayata geçirme kabiliyetiyle de alakalı. İş dünyası strateji, kültür, değişim, dönüşüm gibi konulara çok kafa yorarken, aslında başarının en az strateji kadar önemli olan tamamlayıcısı “execution” hak ettiği önemi göremiyor.

Execution derken yürütme, icra, gerçekleştirme kelimelerini birlikte düşünmenizi rica ediyorum. Execution, sıklıkla günlük görevler, yapılacak işler listeleri, yönetim direktifleri ile karıştırılıyor. Aslında mikro yönetim yapmadan işleri takip etme, tamamlatma, sonuç alma anlamına geliyor. Vizyon ve strateji daha havalı, daha keyifli işler ama sonucu execution ile alıyorsunuz.

Strateji, operasyon ve insan

Kendi işlerinizi düşünün. Bir vizyonunuz var. Stratejileriniz var. Operasyon ve insan kaynaklarınızdan birisi buna uygun değilse, bu vizyon sadece bir hayaldir. Kendi işlerinizden düşünün, kaç tane stratejik açılımınız, stratejik projeniz hayata geçmedi ya da umduğunuz şekilde geçmedi? Kaç stratejide başarılı olamadınız? Biraz yakından bakınca, orada icrai, gerçekleştirici ve yürütücü irade ve süreçlerin eksikliğini görebilirsiniz.

Günümüzün bazı strateji danışmanları strateji geliştirmeyi inovasyon sosu ile süsleyip, havalı vizyon- misyon tanımları ile operasyon ve insanları hesaba katmadan, süslü hedefleri KPI dediğimiz göstergelere bağlamak suretiyle şirketlerin kucağına bir bomba bırakıyorlar. Strateji ile operasyon, operasyon ile insan arasındaki boşluklar doldurulmadan, stratejik plan yapmak, bir iyi niyet taahhüdünden başka bir şey değildir.

Sizde durum ne?

Strateji geliştirmek ayrı bir konu ve çok önemli. Doğru işi yapmak. Execution da çok önemli, o da işi doğru yapmak, tamamlamak ve sonuç almak anlamına geliyor. Strateji geliştirme kabiliyetinizin olduğunu varsayarak, şunu sormak istiyorum? Şirketinizde hedefler, stratejiler, projeler başarıyla hayata geçebiliyor mu? Sapmalar çok mu?

Başlangıçta öngörülen faaliyet ve maliyetler ilerleyen aşamalarda çok değişkenlik gösteriyor mu? Yeni pazarlara açılmadan, yeni ürün veya hizmet geliştirmeye, maliyet ve gider tasarruflarından, müşteri memnuniyetine, kalite ve hızdan, karlılığa kadar, bunlar ve benzeri hedeflerinize ulaşmakta zorlanıyor, sıklıkla yol değiştirmek veya rafa kaldırmak zorunda kalıyor musunuz? Ya da suçu devamlı konjonktüre mi atıyorsunuz? Sizde execution sorunu olabilir!

Ne yapmalı?

Şirket olarak execution yeteneğinizi geliştirmek için yönetim zihin yapınızı değiştirmeniz gerek. İşe gerçekçi stratejik hedefler koyarak başlamalısınız. Operasyon ve insan kabiliyetleriniz arttıkça, hedefler iddialı ve daha inovatif hale gelebilir. Yöneticileriniz açık ve şeffaf iletişim içinde olmalı. İşleri delege etmek, kendi haline bırakmak, sadece sonuçlar üzerinden yürütmek kolaydır, önemli olan mikro yönetim yapmadan, işleri ve ekibinizi yakından takip edip, iyi yön verip, sonuçlandırmaktır. Yöneticileriniz ne aşırı rahat, ne de aşırı otoriter bir tarzda olmalı, iyi bir denge lazım. En önemlisi de doğru pozisyona, doğru insan. Execution becerisi olan insanları bulun ve işe kazandırın.