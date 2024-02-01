Fed’in ne yaptığını ne kadar iyi anlarsak…

Mitchell HARTMAN (Market Place köşeyazarı)

"Tüm gözler Amerika Merkez Bankası’nda (Fed)…" Son zamanlarda Federal Rezerv Federal Açık Piyasa Komitesi faiz oranlarını belirlemek için her toplandığında bunu söylüyoruz.

Asıl soru şu: Fed, enflasyonla mücadele etmek için Mart 2022'den Temmuz 2023'e kadar 11 kez faiz oranlarını yükselttikten sonra, yakın zamanda faiz oranlarını düşürecek mi?

Yatırımcıların faiz oranlarındaki bu değişikliklere dair bahis oynadığı tahvil piyasası, mart ayında bir indirim olabileceği, ancak mayıs veya haziran aylarında daha muhtemel olduğu belirtiliyor. Ve Fed'in faiz oranlarını düşürüp düşürmeyeceği, ne zaman ve ne kadar düşüreceği neden bizi ilgilendiriyor?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ne düşündüğünü anlamak için açıklamalarını incelemek için neden bu kadar çok zaman harcıyoruz? FOMC toplantısından ve Powell'ın basın toplantısından çıkan sözler, yalnızca yatırımcılara ve ekonomistlere yönelik gizli bir dil gibi görünebilir.

Eski Fed ekonomisti Claudia Sahm bakın ne diyor: "Fed'in yaptığı şey çoğu zaman perde arkasındaki sihirbaz gibi görünüyor ve bu sadece soyut '25 baz puan'dan ibaret. Peki nedir bu? Federal Açık Piyasa Komitesi’nin aldığı kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Ev almaya çalışan biriyseniz, kredi almaya çalışan küçük bir işletmeyseniz bu sizin için önemlidir.

Yani faizler yüksek.” Borçlanma maliyetlerinin ne kadar sürede ve ne kadar düşeceği, şirketinizin size yeni bir bilgisayar satın alıp alamayacağını veya yetişkin çocuklarınızın ilk ev almaya parasının yetip yetmeyeceğini belirleyebilir.

CFRA Research'ün baş yatırım stratejisti Sam Stovall, Fed'in faiz oranı entrikalarının bir tür "hava durumu raporu" olarak da okunabileceğini söyledi: “Fed, genel ekonomi hakkında bizim bilmediğimiz ne biliyor? Fed şu andan itibaren yıl sonuna kadar dört, beş, altı kez faiz indirimi yaparsa, bu kadar çok faiz indirimi muhtemelen ekonominin hafif bir resesyona değil resesyona doğru gittiği anlamına gelir."

LPL Financial'ın küresel baş stratejisti Quincy Krosby, yatırımcıların faiz indirimlerinin zamanlamasını ve büyüklüğünü tahmin etmeye çalışmak için iyi bir nedenleri olduğunu söyledi: “Piyasa her kelimeyi değerlendirmeye çalışıyor. Neden?

Çünkü bundan para kazanıyorlar.” Hisse senedi ve tahvil yatırımcıları için bu, faiz oranları değiştikçe ne zaman elde tutulacağını ve ne zaman katlanılacağını bilmek anlamına gelir; çünkü bu değişiklikler, menkul kıymetlerinin ve olası satın alma için değerlendirdikleri menkul kıymetlerin değerini etkiler.

Sam Stovall, Fed'in açıklamaları, "nokta grafikleri" ve analiz edilecek diğer her şey olmadan yapacak daha az işinin olacağını söyledi: “Kimse bir şey öngörmeyecekse şirketimin neden benim gibi birine ihtiyacı olsun ki? Piyasa, öngörülemeyen olaylara en şiddetli şekilde tepki verme eğilimindedir.” Yani Fed'in ne söylediğini ve yaptığını ne kadar iyi anlarsak, ekonomik belirsizlik de o kadar az olacaktır.