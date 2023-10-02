Fintek ve gelecek

Dr. Soner CANKO (FinTech Istanbul-Danışma Kurulu Üyesi)

Bankacılık, sigortacılık, ödeme hizmetleri gibi finansal alanlarda kullanılan yeni teknolojileri ve bu teknolojiler ile yeni iş modelleri üreten şirketleri sınıflandırmak için fintek (finansal teknoloji) terimi kullanılıyor.

Fintek dünyası, finansal ürün ve hizmetlerin sunumunda geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı, daha erişilebilir ve daha verimli iş çözümleri ile çarpıcı bir değişimi ifade ediyor. Bu değişim yeni mobil teknolojileri kullanarak finansal erişimi tabana yaygınlaştırırken, tüm ülkelerin birbirinden etkilendiği yeni bir sektör, yeni bir ekosistem yaratıyor.

Mobil uygulamalara büyük yatırım

Dünyanın her tarafında fintek dünyası ve gelecek hakkında çok sayıda olasılık ve beklenti konuşuluyor. Her coğrafya kendi ihtiyaçları ve değerleri üzerinden bir vizyon tarifliyor. İşte tüm bu öngörüler arasından benim de ikna olduğum bazı gelecek beklentilerim şöyle özetlenebilir.

Fintek şirketleri, dünya genelinde finansal hizmetleri daha erişilebilir hale getirmek için mobil uygulamalara büyük yatırımlar yapmaya devam edecekler. Mobil cihazların kullanımının artmasıyla, insanlar finansal sisteme daha kolay dahil olacak ve işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekler.

Bu nedenle kullanıcıların mobil tecrübelerine daha fazla önem gösteren ve yatırım yapanlar öne çıkacaktır. Blockchain teknolojisi, ile hayatımıza giren kripto paralar, sabit paralar (stablecoin) ve Merkez Bankası Dijital Paraları (MBDP = CBDC) yaygınlaşması devam edecek. Dijital varlıkların kullanımı artacak ve geleneksel finansal sistemlerini bu doğrultuda değişime zorlayacak.

Veri analitiği becerileri öne çıkacak

Yapay zekâ teknolojileri ile verilerin daha hızlı ve kapsamlı işlenmesi mümkün olacak. Bu sayede finansal hizmetlerde daha iyi risk değerlendirmesi, kişiselleştirilmiş öneriler sunulması ve dolandırıcılığın önlemesi kolaylaşacak.

Bugüne kadar öne çıkan yapay zekâ teknolojilerinin başarı faktörünün veri olduğu anlaşılacak, veri sahipliği ve veri analitiği becerileri öne çıkacak. Fintek sektörünün dünya genelinde hızla büyümesiyle birlikte, düzenleyiciler daha aktif ve önemli bir rol oynamaya başlayacak.

Yeni düzenlemeler yeni nesil finansal ürün ve hizmetlerin içeriğini ve finansal tüketicinin korumasını sağlamak üzere yoğunlaşacak. Küreselleşme: Fintek şirketleri, sınır ötesini hizmetlerini sunma fırsatlarını değerlendirecek.

Dijitalleşme sayesinde, finansal hizmetlerin küresel ölçekte sunumu daha kolay hale gelecek. Uluslararası para transferleri anlık ve ucuz gerçekleşirken, dünyanın bir başka ülkesinde hesap sahibi olmak, farklı para birimleriyle ödeme yapmak mümkün olacak. Fintek, hem kavram ve hem sektör olarak tüm sektörlerin üzerinde zaman harcaması gereken büyük bir yenilik.

Sanayi, tarım, ulaşım, hizmetler gibi tüm sektörlerin finansla iç içe geçtiği bu dönemde fintek gündemi ve getirdikleri geleneksel sektörler için bir opsiyon değil zorunluluk. Dünya genelinde büyük ilgi gören ve yatırımlar alan fintek fırsatları ülkemiz için de büyük potansiyel vaat ediyor.

Finans sektörü teknoloji seviyesi ve inovasyonları ile dünyaya örnek olan ülkemizde, bu alanda daha çok çalışmak ve yatırım yapmak gelecekte önemli rekabet üstünlükleri getirecektir.