Gelecek on yılda güneş enerjisi

Koray ÖZTOPÇU

Teknolojik gelişmeler, artan ekonomik destekler ve ülkelerin karbon nötr yolda politika kararları gibi çeşitli faktörler güneş enerjisinin ve çatı güneş enerji sistemlerinin önümüzdeki on yıl içinde çok ciddi oranda büyüyeceğini gösteriyor. Güneş enerjisi teknolojisi son yıllarda üretim ve hammadde maliyetlerindeki Ar-Ge çalışmalarının da etkisiyle önemli ölçüde ucuzladı. Bireyler ve işletmeler için güneş enerjisi sistemleri kurmak daha uygun fiyatlı hale gelecek ve bu da sektörün daha da büyümesine yol açacak.

Gelişmiş ülkelerde güneş enerjisi büyümeye devam ediyor

Avrupa Birliği’nde 2022 yılında güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kapasitesi 56 GW idi ve bu rakamın 41 GW’ını güneş enerjisi oluşturdu. Yine aynı yıl yeni kurulu kapasite açısından Almanya’da, 7,1 GW’ı, Hollanda’da ise 8GW’ı güneş enerjisiydi. İspanya, 2021’de 3,6 GW olan güneş enerjisi kapasitesini geçen yıl 4,5 GW’a çıkardı. Polonya, Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi pazarlarından biri olma yolunda ilerlerken, 2022’de kurulu gücünün 3,7GW’ı güneş enerjisiydi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), önümüzdeki on yılda gelişmekte olan ülkelerde yeni elektrik üretiminin ana kaynağının güneş enerjisi olacağını öngörüyor.

Türkiye güneş enerjisi kapasitesini artırıyor

Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesinin 2035’e kadar yaklaşık yüzde 500 artışla 52,9 GW’a ulaşması ve güneş enerjisinin en yüksek kurulu güce sahip kaynak olması hedefleniyor. Bu artışla, güneş enerjisinin Türkiye’deki tüm elektrik üretimi kaynakları arasında en büyük kurulu güce sahip olması ve 2035’te payının %16,5’e çıkması bekleniyor. Dünya genelinde yenilenebilir enerji alanında güneş panellerine yatırım yapanlar ve kullananlar arasında Türkiye ilk 10’a yerleşiyor. Ülkemiz, panel üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor.

Gelecek 10 yıl için güneş enerjisi tahminleri, elektrikli araçlarla büyüme

Güneş enerjisinin, elektriğe erişimin iyileştirilmesine, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olabileceği ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle önemli bir rol oynaması bekleniyor. Elektrikli araçlar ve oluşan yeni ekosistemle birlikte çatı ges ve şarj istasyonlarını yollarda istasyonlara ve evlere entegre etmek için çalışmalar devam ediyor. Güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonları daha yaygın hale geldiğinde araçların temiz, yenilenebilir enerji kullanarak şarj edilmesi mümkün olacak. Önümüzdeki on yılda güneş enerjisinin ulaşım sektöründe de giderek daha önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Dünyada güneş enerjili şarj istasyonu yatırımları büyüyor

2030 yılına kadar ABD genelinde 500 bin kamuya açık EV şarj cihazının oluşturulması için 7,5 milyar dolar ayırılırken, EV şarj cihazları ve güneş panellerini içeren pazarın 2022 ile 2027 arasında neredeyse iki katına çıkması ve sermaye harcamalarının 68 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı, güneş enerjisinin önümüzdeki yıllarda dünyanın en büyük enerji kaynağı olacağını öngörüyor.

Küresel güneş enerjili EV şarj istasyonu pazarının ise büyüyerek 2027 yılına kadar 7,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Güneş panellerinin fiyatının düşmeye devam etmesi, bireylerin ve işletmelerin güneş enerjisi sistemleri kurmasını daha uygun hale getirebilir. Güneş enerjisi, diğer yakıtlara bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olurken, gelişmekte olan ülkelerde giderek daha önemli bir elektrik kaynağı haline gelecek. İklim değişikliğiyle mücadele çabaları hızlandıkça güneş enerjisinin önümüzdeki yıllarda küresel enerji pazarında giderek daha önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor.