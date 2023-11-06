Gençler neden ofise gitmeliler?

Janan GANESH (Financial Times köşe yazarı)

Ofis hayatına başladığımda, insanlar hakkında bir şeyler öğreniyordum: Hiyerarşilerini ve mantıksızlıklarını, yazılı olmayan kodlarını... Gençlerin ofise gitmesi için başka nedenler de sıralayabilirim.

2023 yılında üç kez, her biri farklı sektörden bir şirket yöneticisi bana, evden çalışan genç personelin şirketteki kariyerlerini ertelediğini ancak yasa veya protokol gereği bu konuda bilgilendirilemeyeceğini söyledi. Peki ofis bana başka ne öğretti?

Örneğin, gerekmediğinde takım elbise giymek ve kravat takmak, yüksek değil, düşük statünün bir işaretidir. Dünyanın en yalnız adamları evlidir. Biriyle güven oluşturmak için üçüncü kişiyi onun yanında küçük düşürün.

Patronunuzu kızdırmak için, onlara doğrudan görevlendirildikleri beceriksiz bir eylemi değil, kötü bir işe alımı hatırlatın. Sonra ofisin bana verdiği en faydalı ders şu oldu: Rekabetin ortalamalığı...

Ofis insanlara meslektaşlarının baskı altında nasıl tepki verdiğini, sıradanlıklarını dile getirdiğini veya ortalıkta dolaştığını gözlemleme olanağı sağlıyor. Ofise gitmenin nihai faydası, başarılı olanın gizemini ortadan kaldırmasıdır. Bir mezun için, ofis hayatının ilk birkaç yılı, antropoloji alanında ek bir diploma anlamına gelir. Dünyadaki insan doğası açısından en iyi eğitimlerden biridir.

Ne söyleyeceğinizi biliyorum: “Janan, bunu Dünya Kriket Kupası'nda Güney Afrika ile Yeni Zelanda arasındaki karşılaşmanın önünde şezlonga uzanmış yazıyorsun. Ofis geçiş kartın Elizabeth Holmes'un pasaportundan daha az kullanılıyor.” Doğru…

Ama yirmili yaşlarımda, orada, ofisteydim! Ve bazı şeyleri kabul ediyordum. Küçük şeyler: Birinin kıyafetini beğenmediğinizi ima ederseniz, karakter ne kadar güçlü olursa olsun, bir süre sonra onu giymeyi bırakır.

Büyük şeyler: Kıdemli kadınlarla genç erkekler arasındaki ilişkileri sır olarak saklamak, insanların onlardan şüphelenmemesi nedeniyle sır olarak saklanmasından daha kolaydır.

Kendilerini çevrimiçi alemlerde kaybedenlere son sözüm şu: Gerçek hayattaki insan zaaflarını deneyimlemek çevrimiçi alemlerden çok daha değerli… Bu kursu da yerinde, ofiste almalısınız. Neden mi ofis?

Çünkü flört etmenin dışında insan davranışı konusunda daha iyi bir eğitim yeri yoktur.