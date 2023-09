Getirin Bana O Günleri Yakalım Bugünleri

Prof. Dr. Hüseyin SELİMLER

Büyük sanatçı Erkin Koray’ın vefatından sonra Nazan Öncel’in paylaşımında kullandığı güzel bir o kadar da anlamlı bir cümle “getirin bana o günleri yakalım bu günleri”.

Yaşanan güzel günlerin özlemi ile söylenen ve içinde bulunulan günlerin üzerine kopyala – yapıştır yapılacak o günler. Ne güzel olurdu, bir anda sevdiklerimiz karşımızda olurdu, güldüğümüz günler önümüzde, en güzel anılarımız yanımızda, kötü olanları da hala yıllar öncesinde. Yaşadağımız güzel günleri gündeme getirerek özlem gideriyoruz.

Bugünleri istediğimiz gibi yaşayabiliyor muyuz? Şu an derdimiz gelecek kaygısı olduğu sürece bugünleri yaşayabilmek ne mümkün. Getirin bana o günleri derken, hangi seçeneği kullanırdık. Eski günlerden seçme mi yapardık yoksa gelecekte vaat edilen ve olmasını istediğimiz günlere bir an önce kavuşmak mı? Kişisel tercihlerinizi size bırakalım, bize vaat edilenler ve bir an önce gelmesini istediklerimize odaklanalım.

Milyonlarca vatandaşın geçim derdi var, önceki yıllarda da geçinmek zordu ancak şiddeti gittikçe arttı. Getirsek sana o günleri yakar mısın bu günleri diye sorsak nasıl bir cevap alacağız. Cımbız ile güzel günler arayacak belki bugüne getireceği güzel bir günü veya anıyı bulmakta zorlanacak, bulsa da muhtemelen çocukluk anıları olacak. Bütün yükün anne ve baba üzerinde olduğu ve çocukluk hayal ve umutlarının zirvesinde olduğu günleri. Ancak, anne ve baba rolünü üstlendiğinde ise artık çocuklarının ileriye taşıyabileceği güzel günler oluşturmaya çalışacaklardır.

Seçimlerde vaatler sıralandı, yapılanlar yanında ileriye ertelenenler oldu. İleride gerçekleşeceği konusunda açıklamalar da yapıldı. Şu an vatandaşın en büyük sorunları enflasyon, geçim derdi, borçluluk seviyesi, gelecek konusunda endişeli olması. Yarınlar bizimdi ancak güzelleri ve bizi rahatlatacak olanları bir an önce gelse fena olmazdı. TCMB Başkanı enflasyonun 2025 yılında %15 seviyelerine geleceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Eski Bakanı 6 ay uyuyalım sonra uyanalım her şey çok güzel olacak demekle zamanda değil ama uykuda yolculuk önerdi, yeni Bakanımız biraz sabır dedi ve 2026 yılını işaret etti. Emeklilere de yılsonunu beklemeleri gerektiği ifade edildi. Enflasyon tahminleri düşük olunca bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak dendi, özetle hangisi küçükse onu tercih edeceğiz. Orta vadeli Plan’da da enflasyonun tek haneye ineceği yıl 2026 olarak yer aldı.

Bu vaatlerin gerçekleşeceği günleri getirin bizde bu günleri yakalım demek geldi içimden. Ancak, aceleci de olmamak gerekli, elimizdeki günlerden de olmayalım. Güzel günler gelir mi? İnşallah gelir. Ama bu günler de geçmiş günlerin özlenen günleriydi. Tarih tekerrürden ibaret ise, getirmeyin o günleri yakamam bu günleri, en azından içinde umutlarım ve hayallerim var.