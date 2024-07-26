Google’dan yeni karar: Üçüncü parti çerezler tamamen ortadan kalkmayacak

GİZEM BAYTAŞ (OMD – Dijital Direktör)

Son yıllarda dijital gizlilik ve kullanıcı verilerinin korunması çevrimiçi tarama dünyasında giderek daha önemli hale gelmiştir. Son zamanlarda Google'ın Chrome'da üçüncü taraf çerezlerini kaldırmayacağı yönündeki açıklaması önemli bir ilgi ve tartışma yarattı.

Üçüncü taraf çerezleri, kullanıcının şu anda ziyaret ettiği web sitesinden farklı web siteleri tarafından oluşturulan küçük veri parçacıklarıdır.

Bu çerezler uzun süredir dijital reklamcılığın temelini oluşturmuş, reklamverenlere kullanıcıları farklı sitelerde takip ederek hedeflenmiş reklamlar sunma imkanı sağlamıştır.

Ancak bu çerezler, kullanıcı gizliliği konusunda ciddi endişelere neden olmuş, hassas bilgileri açık izin olmaksızın toplayıp paylaşma potansiyeline sahip olmuştur.

Google'ın Chrome'da üçüncü taraf çerezlerini kaldırmama kararı, özellikle şirketin kullanıcı gizliliğini artırmaya yönelik önceki taahhütleri göz önünde bulundurulduğunda şaşırtıcı oldu. Google daha önce üçüncü taraf çerezlerini TOPICS adlı yeni bir sistemle değiştirme planlarını duyurmuştu. Bu sistem, kullanıcıları tarayıcı alışkanlıklarına dayalı anonim kümeler halinde gruplandırarak bireyleri izlemek yerine daha genel bir yaklaşım benimsemişti.

Google'ın son kararının arkasındaki mantık çeşitli faktörlere dayandırılabilir. İlk olarak, üçüncü taraf çerezlerini hedeflenmiş reklam kampanyaları için kullanan reklamverenler ve pazarlamacılardan ciddi bir tepki gelmişti. Bu paydaşlar, üçüncü taraf çerezlerinin kaldırılmasının, ilgili kitlelere etkili bir şekilde ulaşma yeteneklerini ciddi şekilde etkileyebileceğini savunmaktadırlar.

İkinci olarak, gizlilik endişeleri ile reklamverenlerin ihtiyaçları arasında denge kurmayı hedefleyen alternatif çözümler geliştirmenin karmaşıklığı, Google'ın kararında etkili olmuş olabilir. Google'ın TOPICS girişimi, teoride vaat veriyor olsa da, etkinliği ve gizlilik açıkları için potansiyel eleştirilerle karşı karşıya kalmıştır.

Ayrıca, Google'ın tutumu, teknoloji endüstrisi içindeki rekabet dinamiklerinden etkilenebilir. Diğer tarayıcılar ve teknoloji şirketleri daha katı gizlilik önlemleri uygularken, Google'ın üçüncü taraf çerezlerini kaldırmama kararı, dijital reklam pazarındaki üstünlüğünü koruma stratejisi olarak görülebilir.

Google'ın bu kararını eleştirenler, üçüncü taraf çerezlerinin korunmasının gizlilik risklerini sürdürdüğünü ve çevrimiçi ekosistemde daha güvenli bir yöne doğru ilerleme çabalarını engellediğini savunmaktadırlar. Ticari çıkarlar yerine kullanıcı gizliliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, kullanıcıların kişisel verilerini koruyan daha sağlam düzenlemeler ve teknolojik yenilikler için çağrıda bulunmaktadırlar.

Google, gizlilik endişelerine çözüm olarak Gizlilik Sandbox API'larını sürdürmeyi ve bunlara yatırım yapmayı planlıyor. Bu API'lar, reklam destekli internet ekosistemlerini korurken gizliliği artırmayı amaçlamaktadır. Erken testler, üçüncü taraf çerezleri olmadan reklam performansının iyileştiğini göstermektedir. Zorluklara ve gecikmelere rağmen, Google reklam gelirini dengelemenin karmaşıklıklarını yönetmeyi hedefliyor. Bu yeni gelişme, Google'ın çevrimiçi reklamcılık, kullanıcı gizliliği ve teknolojik yenilik arasındaki dengeyi sağlama çabalarını yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, Google'ın Chrome'da üçüncü taraf çerezlerini kaldırmama kararı, dijital reklamcılık, kullanıcı koruması ve teknolojik yenilik arasındaki karmaşık etkileşimi yansıtmaktadır. Bu karar, çevrimiçi gizlilik politikaları ve teknolojilerinin gelecekteki yönünü şekillendirecek tartışmaların ortasında, kullanıcılar ve paydaşlar için internet deneyimini belirleyecek önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır.