Hatay, yeniden umutsuzluğa terk ediliyor 

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin

6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Hatay’ın yeniden inşa edilmesi, ekonomisinin canlandırılması ve sosyal hayatın normale dönmesi için özel teşvik programları, hibe ve fonlarla desteklenmesi şarttır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışmasıyla, Hatay'a özel bir kalkınma planı oluşturulmalıdır.

3 ay uzatılan “Mücbir Sebep” uygulaması 30 Kasım’da sona erdiriliyor! Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği, Hatay Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, diğer odalar ve STK’larla ortak olarak bir basın açıklaması yaptık. Şubat depremlerinde ağır yaralar alan Hatay, bu kez de umutsuzluğa terk ediliyor. Hatay, bu tutumu hak etmiyor!

Mücbir durumu uzatmaya çalışmaktan yorulduk

Hatay'da hayat henüz normale dönmediği için, verilen uzatma süresi yeterli değildir. Bu konunun sürekli gündemde tutulması ve hayatımız normale dönene kadar uzatılması gerekmektedir. Hataylı tüccarlar, esnaflar, muhasebeciler ve mali müşavirler, sürekli olarak "Mücbir Sebep" uzatma derdiyle uğraşmaktan yoruldu. Hatay’da, 30 Kasım itibarıyla hayatın normale dönemeyeceği aşikar. Artık bu döngüye son verilmeli, bu konuda kalıcı çözümler üretilmelidir.

Üçer aylık periyodlarla uzatılan “Mücbir Sebep” uygulamasının içeriği, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme sürelerinin, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin ve deprem tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin uzatılmasından ibarettir.

Başta Hatay olmak üzere depremde ağır yara alan il ya da ilçelerin bunun çok ötesinde desteklere ihtiyacı olduğu çok açıktır. Aylardır dile getiriyoruz ki, Hatay'da yıkımın, tozun ve inşaat gürültüsünün yerini huzur ve güven almasına, korku ikliminin ortadan kalkmasına, iş yerlerinin yeniden faaliyete geçip, ticaretin canlanmasına, barınma sorununun kalıcı çözümlerle giderilmesine, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeterli hale gelmesine, tarım ve hayvancılığın yeniden verimli hale gelmesine, hem psikolojik hem de ekonomik olarak insanlarımızın yaralarını sarmalarına kadar, depremden etkilenen bu şehrimizin, diğerlerinden ayrı tutulması gerekmektedir.

“Tüm kurumlar koordineli çalışmalı”

Hatay, büyük bir yıkım yaşadı. İlimizin yeniden inşa edilmesi, ekonomisinin canlandırılması ve sosyal hayatın normale dönmesi için özel teşvik programları, hibe ve fonlarla desteklenmesi şarttır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışmasıyla, Hatay'a özel bir kalkınma planı oluşturulmalıdır.

Sayın yetkililer, Hatay'ın sesini duyun! Mücbir sebep uygulamasının uzatılması ve özel bütçe ayrılmasıyla Hatay yeniden ayağa kalkabilir. Bu çağrımıza kulak vererek, ilimize umut olmanızı bekliyoruz.

“Mücbir Sebep” uygulamasının devam ettirilmesi bugün için tartışılabilir bir konu olmaktan çıkmıştır. Bizim için, asıl gündem, ilimizin “Kalkınmada öncelikli İl” statüsüne alınması, depremden ağır yara alan il ve ilçeler için özel teşvik programları, hibe ve fon temin edilmesi ve tüm bunlar için özel bütçe ayrılmasının yollarının bulunmasıdır.

“Yıkılmış bir şehirde beyan da olmaz vergi de”

Aylardır sürdürdüğümüz kampanyada vurguladığımız gibi: “Yıkılmış bir şehirde beyan da olmaz, vergi de alınamaz” ana talebini yineliyor ve bir kez daha yetkililere seslenerek, bu konuda acil bir çözüm bekliyoruz.

Konuyla ilgili tüm diplomatik kanallar kullanılmış, demokratik haklar çerçevesinde gerekli tüm tepkiler verilmiştir. İlgili tüm kişi ve kuruluşlara, uygun yöntemlerle düşüncelerimiz aktarılmıştır.

Yaşadığımız bu zorlu süreçte, üzerimize düşen her görevi yerine getirmek için çabalıyoruz. Gerektiğinde her türlü fedakârlığı da yapmaya hazırız. Yaşadığımız büyük yıkım karşısında haklı taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Kamuoyunun desteğiyle, Hatay halkının umudunu yeşertecek çözümler bekliyoruz.